Plansız ve katılımı çok düşük bir miting olmasından cesaret alan siyasi otorite İBB’ye de operasyon yaparsak bunun gibi cılız bir itiraz olursa bunu yönetebiliriz demiş olmalı ki 19 Mart 2025’de İBB’ye Operasyon yapıldı.

Saraçhane ve Maltepe ve İstanbul ilçe mitingleri sürecinde yapılan il mitingleri yararlı oldu.

Bu aşamadan sonra yapılan mitingler yeni tutuklamaları engellemiyorsa bu yöntemi değiştirmek gerekmez mi ?

CHP’YE GÖNÜL VEREN SEÇMENLER BİR TÜRLÜ BİTMEYEN TUTUKLAMALARDAN SIKILDI…

İstanbul Times Tv Özel Sokak röportajı kanalı olaral İstanbul’un 39 ilçesinde güncel siyasi konular ile alakalı sorduğumuz sorulara cevap veren bir çok seçmen son seçimde 1. Parti olan CHP’nin siyasi otorite tarafından tutuklanan başkanları için kayda değer bir şey yapmadığından dolayı her geçen gün kızgınlığı artıyor.

