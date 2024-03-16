SİZ 40 YILDIR NEDEN BAĞIMSIZ İBB ADAYI OLUYORSUNUZ ?
“Siyasi partilerin böldüğü,siyasi parti genel başkanlarının böldüğü halkı bir birine düşman ettiği milleti,ümmeti,i halkı,vatandaşı,yurttaşı Kuvvayı Milliye ruhunda birleştirmek için aday oluyorum.
Partiler bölücüdür ama Kuvvayı Milliye birleştiricidir” Bakın bütün siyasi partilere halkı birbirine düşman etmek üzerine kurulmuş oysa ki Kuvvayı Milliye hep birleştirici olmuştur. Türklerde parti yoktur. Çifte meclis yani Millet meclisi ve milletvekili meclisi vardır .
İşte siyasi parti oluşumlarına bundan dolayı karşıyım” Diyen Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu bu tür ilginç ve yabana atılmayacak fikirlerini halka duyurması adına sayımızda ciddi olarak yer verdik.
NEDEN MANŞET’TEN HABER YAPTIK ?
Çünkü kendisini ülke meselelerine adamış bir kişi.Çünkü yılmadan bıkmadan hayallerinin peşinde koşan bir insan.Paylaştığı duygu ve düşünceleri çok insani. Çünkü tam 40 yıldır her seçim dönemi adaylık ücretini yatırıp aday oluyor. Bir seçimde 101 oy alıyor en çok oy aldığı seçimde ise 1.313 oy almış…
80 yaşına merdiven dayamış bu nenemiz kısa bir süre önce 100 yılını kutladığımız cumhuriyetimizin 101 yılında ilke olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilmeyi çok istiyor.
Ancak bunun mümkün olamaması halinde ise çok ciddi bir oy alarak bugüne kadar 8 dönemin toplamından aldığı oyların üç dört kat daha fazlasını alarak İstanbul seçmenin de takdir görmek istiyor.
İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ’ NA
İSTANBUL ADLİYE BİNASI KAT: 2 ÇAĞLAYAN – İSTANBUL
16 ŞUBAT 2024 CUMA
İŞBU ADAY ADAYLIĞI DİLEKÇEM ( 4 ) DÖRT SAHİFEDİR .
HER SAHİFESİNDE İMZAM VARDIR .
İŞBU DİLEKÇEM EKLERİ OLAN EVRAKLARLA BİRLİKDE ( 10 ) ON YAPRAKDIR .
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU ’ NUN
BAĞIMSIZ ADAYLIK DİLEKÇESİ ’ DİR .
CEP : 0538 -
İŞ GÜNLERİNDE MESAİ SAATLERİNDE TEBLİGAT ADRESİM ;
ÇEMBERLİTAŞ DİVANYOLU CADDESİ NO. : 82 TÜRKOCAĞI DERNEĞİNİN HALKA AÇIK ÇAYHANESİNDE OTURUYORUM YAZILARIMI YAZIYORUM , GAZETELERİ İNCELİYORUM.
SULTANAHMET . FATİH İLÇESİ İSTANBUL
ADAYLIK ŞARTLARINA HÂİZİM ;
ÂDİ SABIKAM YOKTUR , SİYASİ SABIKAM YOKTUR , KISITLILIĞIM YOKTUR .
MESLEĞİM AVUKAT KÂTİBELİĞİDİR , AVUKAT YARDIMCILIĞIDIR . ( 54 ) ELLİ DÖRT SENELİK TECRÜBELİ AVUKAT KÂTİBESİYİM , AVUKAT
YARDIMCISIYIM .
ÖZ GEÇMİŞİM ; ESKİ İSTANBUL ’ LUYUM , ( 3 ) ÜÇ GÖBEK
İSTANBUL ’ LUYUM . DOĞMA BÜYÜME İSTANBUL ’ LUYUM . İSTANBUL ’ UN YERLİSİYİM . İSTANBUL ’ UN CAĞALOĞLU SEMTİNDE DOĞMUŞUM , İSTANBUL BEYAZIT SEMTİNDE BÜYÜDÜM . İSTANBUL ’ UN KIYMETİNİ BEN BİLİRİM .
TAHSİLİM ; İLKOKUL , ORTAOKUL , AKŞAM KIZ SANAT OKULU
SANATLARIM ; BİÇKİ DİKİŞ - KONFEKSİYON , KADIN ÇAMAŞIRI , ERKEK ÇAMAŞIRI
ERKEK GÖMLEĞİ , ERKEK KRAVATI , ERKEK TAKIM ELBİSESİ , ERKEK
RÖPDEŞAMBIR ’ I , RESİM , PASTACILIK .
MÜHİM NOT / ÖNEMLİ NOT ; GENÇ YAŞTAYKEN TÜRKİYE ’ NİN İSTİKBÂLİNİ / GELECEĞİNİ TEHLİKEDE GÖRDÜĞÜM İÇİN VE ANAYASAYI , KANUNLARI KANUNLARIN USÜL VE ESASLARINI ÖĞRENMEK İÇİN AVUKAT KÂTİBESİ / AVUKAT YARDIMCISI OLDUM . KISACASI ; VATAN ’ A - MİLLET ’ E - DEVLET ’ E SAHİP ÇIKMAK
İÇİN ; VATAN ’ IN - MİLLET ’ İN - DEVLET ’ İN KADERİNE / MÂKUS
TÂLİHİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN AVUKAT KÂTİBESİ / AVUKAT YARDIMCISI OLDUM .
( 54 ) ELLİ DÖRT SENELİK TECRÜBELİ AVUKAT KÂTİBESİYİM / AVUKAT YARDIMCISIYIM.
( 2018 YILI İSTANBUL ( 2 ) İKİ NO.LU SEÇİM ÇEVRESİ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI FATMA RAGİBE KANIKURU Loğoğlu )
( 2019 YILI İSTANBUL BAĞIMSIZ , BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATMA RAGİBE KANIKURU Loğoğlu )
1 ) DOĞDUĞUM GÜNDEN BUGÜNE KADAR HİÇBİR SİYASİ PARTİYE
ÜYE OLMADIM . BUGÜNDEN SONRA DA HİÇBİR SİYASİ PARTİYE ÜYE
OLMAYACAĞIM . SİYASİ PARTİ KURMAYACAĞIM . PARTİSİZ CUHHURİYET ’ CİYİM , PARTİSİZ DEMOKRATIM , PARTİSİZ TÜRK ’ ÜM - PARTİSİZ MÜSLÜMAN ’ IM ,
SİYASİ PARTİLER BÖLÜCÜ ’ DÜR , KUVVA-İ MİLLİYE BİRLEŞTİRİCİ ’ DİR .
PARTİCİLİK BÖLÜCÜLÜK ’ DÜR , KUVVA-İ MİLLİYECİLİK BİRLEŞTİRİCİLİK ’ DİR .
KUVVA-İ MİLLİYE ZİHNİYETİ , KUVVA-İ MİLLİYE RUH ’ U BİRLEŞTİRİCİDİR / BÜTÜNLEŞTİRİCİ ’ DİR . MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYICIDIR .
2 ) TÜRK MİLLETİ OLARAK , MUHAMMED ÜMMETİ OLARAK,
VATANDAŞLAR = YURTDAŞLAR OLARAK ; SİYASİ PARTİ KAVGALARINDAN BIKTIK USANDIK, SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI’NIN KAVGALARINDAN BIKTIK USANDIK. BU NEDENLERLE “ PARTİSİZ CUMHURİYET “ - “PARTİSİZ DEMOKRASİ” İSTİYORUZ.
PARTİSİZ CUMHURİYET OLUR MU ? PEKÂLÂ OLUR...
PARTİSİZ DEMOKRASİ OLUR MU ? PEKÂLÂ OLUR...
NASIL OLUR ? ÇİFTE MECLİS İLE OLUR...
A ) “ MİLLET MECLİSİ ” İLE OLUR...
B ) “ MİLLET VEKİLLERİ MECLİSİ ” İLE OLUR...
NASIL Kİ 23 NİSAN 1920 DE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KURULARAK; PARTİSİZ CUMHURİYET KURULDU. YİNE ASLINA RUCU EDİLEREK “ PARTİSİZ CUMHURİYET “ KURULABİLİR.
NASIL Kİ 29 EKİM 1923 DE CUMHURİYET DEVLETİ KURULARAK PARTİSİZ DEMOKRASİ KURULDU. YİNE ASLINA RUCU EDİLEREK “ PARTİSİZ DEMOKRASİ ”
KURULABİLİR. BÖYLECE SİYASİ PARTİ KAVGALARI BİTER İÇ BARIŞ GELİR.
ANARŞİ , TERÖR , BÖLÜCÜLÜK , SİYASİ CİNAYETLER BİTER . KISACASI VAHŞET BİTER.
NİÇİN İSTANBUL’DA ( 21 ) YİRMİ BİR DEFA BAĞIMSIZ ADAY OLDUM ?
NİÇİN OLACAK ; SİYASİ PARTİLERİN BÖLDÜĞÜ ; SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARININ BÖLDÜĞÜ , BİRBİRLERİNE DÜŞMAN ETTİĞİ ; MİLLET’İ , ÜMMET’İ , HALK’I VATANDAŞLARI = YURTDAŞLARI BİRLEŞTİRMEK İÇİN , BÜTÜNLEŞTİRMEK İÇİN , MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN = ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN. İÇ BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN , İÇ SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN.
ÇÜNKÜ BİRLİK ; BİRLİK BERABERLİK OLMAYAN YERLERDE
ANARŞİ OLUR , TERÖR OLUR , BÖLÜCÜLÜK OLUR , VAHŞET OLUR , CİNAYET OLUR...
İÇ SAVAŞ ÇIKAR. ( 8 ) SEKİZ DEFA BAĞIMSIZ ADAY OLARAK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDUM. REKLAM PROPAGANDA , MİTİNG YAPMADIĞIM HÂLDE OY ALDIM. NİÇİN OY BARAJINI AŞAMADIM ? NİÇİN OLACAK ; REKLAM , PROPAGANDA , MİTİNG YAPACAK YETERLİ PARAM OLMADIĞI İÇİN , SPONSORUM OLMADIĞI İÇİN , SİYASİ PARTİ ADAYI OLMADIĞIM İÇİN , İSTANBUL’DAKİ
TÜRKLÜK’DEN DEM VURAN MİLLÎ DERNEKLER , MİLLÎ VAKIFLAR ; VATAN’ A
MİLLET’ E , DEVLET’ E SAHİP ÇIKAN BAĞIMSIZ ADAYLARA SAHİP ÇIKMADIKLARI İÇİN YÂNİ OY VERMEDİKLERİ İÇİN... OY BARAJINI AŞAMADIM , SEÇİLEMEDİM.
İSTANBUL’DAKİ DİN’ DEN , İMÂN’ DAN , MÜSLÜMANLIK’ DAN DEM VURAN DİNÎ DERNEKLER , DİNÎ VAKIFLAR DA ; BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞUM HÂLDE TÜRK ASILLI MÜSLÜMAN OLDUĞUM İÇİN TÜRK İSTİKLÂLCİSİ , TÜRK CUMHURİYETCİSİ OLDUĞUM İÇİN ( FRANSIZ İSTİKLÂLCİSİ , FRANSIZ CUMHURİYETÇİSİ OLACAK
DEĞİLİM YA ! ... ) TÜRK MİLLETİ’NİN MUHAMMED ÜMMETİ’NİN KUVVA-İ MİLLİYE ZİHNİYETİNİ TAŞIDIĞIM İÇİN , KUVVA-İ MİLLİYE RUHUNU YÂNİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU YAŞADIĞIM İÇİN , BAŞIMDAKİ İSTİKLÂL ( YÂNİ TAM BAĞIMSIZLIK )
SEMBOLÜ OLAN AYYILDIZLI KUVVA-İ MİLLİYE KALPAĞINDAN HOŞLANMADIKLARI İÇİN ( 40 ) KIRK SENEDİR ( 21 ) YİRMİ BİR SEÇİMDE BANA OY VERMEDİLER...
BEN KAYBETMEDİM. BENİM ŞAHSIMDA TÜRKİYE KAYBETTİ. ONLAR KAYBETTİ.
TAHSİLİM : 1960 - 1961 DERS YILI HAZİRAN DÖNEMİ ORTAOKUL BİTİRME İMTİHANLARINDA ; İNGİLİZCE DİL DERSİNDEN TAKINTILI ORTAOKUL MEZUNU’YUM.
TÜRKİYE ’ NİN RESMİ DİLİ YÂNİ MÜŞTEREK DİLİ , ORTAK DİLİ TÜRKÇEDİR .
( TÜRKİYE’ NİN RESMİ DİLİ İNGİLİZCE DEĞİLDİR. ) ( HAZİRAN DÖNEMİ ORTAOKUL BİTİRME İMTİHANLARINDA ; İNGİLİZCE DİL DERSİ İMTİHANINDA
ERKEK MÜMEYYİZ , BANA İNGİLİZCE DİL DERSİ KİTABINDAN “ FUTBOL “ DERSİNDEN SORULAR SORDU. BEN KIZ ÇOCUĞUYUM , ERKEK ÇOCUĞU DEĞİLİM.
FUTBOL MAÇLARI İLE ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLARI İLGİLENİR. BEN NE ANLARIM FUTBOL MAÇLARINDAN ? BEN FUTBOL MAÇLARININ TÜRKÇESİNİ TARİF EDEMEZKEN ANLATAMAZKEN , FUTBOL MAÇININ İNGİLİZCESİNİ NASIL TARİF EDEYİM . İNGİLİZCESİNİ NASIL ANLATAYIM ? SOL AÇIK , SAĞ AÇIK , OFSAYT , PENALTI ,
SANTROFOR , AUT , FRİKİK , KORNER , ŞUT , AVERAJ , FAUL , MARKAJ ;
İŞBU FUTBOL DEYİMLERİNİN MÂNASINI , ANLAMINI BEN NE BİLİRİM ?
ÖZ GEÇMİŞİM : İSTANBUL ‘UN CAĞALOĞLU SEMTİNDE DOĞMUŞUM.
ESKİ İSTANBUL’ UN KÜLTÜR MERKEZİ OLAN İSTANBUL BEYAZIT SEMTİNDE BÜYÜDÜM.
TAAHHÜTLERİM : SEÇİLİRSEM ; BELEDİYE BAŞKAN MAAŞI
ALMAYACAĞIM , MİLLET VEKİLİ MAAŞI ALMAYACAĞIM , RÜŞVET ALMAYACAĞIM , HEDİYE KABUL ETMEYECEĞİM , İKRAM KABUL ETMEYECEĞİM. ( SEÇİLDİKTEN SONRA ALINAN HEDİYE DE RÜŞVET’ DİR İKRAM DA RÜŞVET’DİR. ) ( RÜŞVET İSE HARAMDIR YÂNİ YARATAN ALLAH’ IN YASAĞIDIR . ) DEVLET KANUNLARINA GÖRE DE SUÇTUR.
TAAHHÜTNÂME : HER SEÇİMDE AĞZIM İLE SÖYLEDİM , BROŞÜRLERİME YAZDIM , ADAYLIK DİLEKÇELERİME YAZIP İMZALADIM . ( 1986 ) BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN ALTI YILINDA İSTANBUL 4. NOTERLİĞİNDE TAAHHÜTNÂME İMZALADIM , TAAHHÜTNÂME’ NİN FOTOKOPİSİNİ HALK’A , BASIN’ A , MEDYA’ YA DAĞITTIM.
İNSANİYET NÂMINA ÇALIŞACAĞIM , İMECE USÜLÜ ÇALIŞACAĞIM , ALLAH RIZASI İÇİN , KUL RIZASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM. ÖLMÜŞLERİMİN RUHLARINA , ECDÂDIMIN RUHLARINA RAHMET OLSUN DİYE ÇALIŞACAĞIM. RUHLARI ŞÂD OLSUN DİYE ÇALIŞACAĞIM .
İCÂP EDERSE ; BANA AYRILAN BAŞKAN MAAŞI İLE ( BENİM GİBİ TAM BAĞIMSIZ OLSUNLAR DİYE ) BİR MİMAR , BİR PEYZAJ MİMARI , BİR YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ , BİR ÇEVRE MÜHENDİSİ , BİR KIDEMLİ HUKUKÇU KİRALAYIP , BANA AYRILAN BAŞKAN MAAŞINI ONLARIN ARASINDA PAY EDİP ( ONLARA NOTERLİK’ DEN VEKÂLETNAME VERİP ) “ GİDİP VEZNE’ DEN HER BİRİNİZ , BENİM BAŞKAN
MAAŞIMIN PAYINIZA DÜŞEN 1/ 5 ( BEŞTE BİRİNİ ) ALIP , “GÜLE GÜLE HARCAYIN” ” DİYECEĞİM.
ÇÜNKÜ ; DEVLET MEMURU OLANLAR ; ( MİMAR , PEYZAJ MİMARI , YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ , ÇEVRE MÜHENDİSİ , HUKUKÇU ) BAĞIMSIZ DEĞİLLER , HEPSİ EMİR KUL’ U ) ( HEPSİ SİYASETÇİLERİN , POLİTİKACILARIN BASKISI ALTINDA )
NOT : BENİM BİLGİSAYAR ’ IM İNTERNET ’ İM YOK , SATIN ALMADIM .
İYİ İNSANLAR , İNSAN KIYMETİ BİLENLER / KADİR KIYMET BİLENLER VE
GENÇLER ; BANA SÜRPRİZ YAPIP, BENİ KENDİ ADIM SOYADIM İLE İNTERNET KANALLARININ HEPSİNE KOYMUŞLAR.
NETİCE-İ TALEP :
1 ) BAĞIMSIZ ADAYLIĞIMIN KABÜLÜ İLE TARAFIMA ALINDI BELGESİ VE ADAYLIĞIM KESİNLEŞTİKTEN SONRA ADAYLIK BELGESİ VERİLMESİNİ
SAYGILARIMLA ARZ VE TALEB EDERİM EFENDİM .
2 ) VASİYETİM ; İŞBU BAĞIMSIZ ADAYLIK DOSYAMIN , İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDA İKİ SENELİK BEKLEME SÜRESİ DOLDUĞUNDA İŞBU BAĞIMSIZ ADAYLIK DOSYAM SEKA KAĞIT FABRİKASINA GÖNDERİLMESİN . TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİNE GÖNDERİLSİN .
İŞBU NETİCE-İ TALEBİM ( İSTEĞİM ) VASİYETİMDİR ; SAYGILARIMLA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM EFENDİM .
İŞBU BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI DİLEKÇEMİ
SAYGILARIMLA ARZ EDERİM EFENDİM .
16 ŞUBAT 2024 CUMA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU CEP : 0538 -…
EKLERİ : ADAYLIK EVRAKLARI EKLİ ’ DİR .
) İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜNE ( MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE ) YATIRDIĞIM BAĞIMSIZ ADAY TEMİNAT PARASININ MAKBUZU İŞBU DİLEKÇEME EKLİDİR.
) İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SİCİL BÜROSUNDAN TARAFIMA VERİLEN BANA AİT SABIKASIZLIK KAĞIDI’ NIN ASLI İŞBU DİLEKÇEME EKLİDİR.
3 ) NOTERLİKDEN TASDİKLİ TAHSİL BELGEMİN ( ÖĞRENİM BELGESİ’NİN ) ÖRNEĞİ İŞBU DİLEKÇEME EKLİDİR.
4 ) NOTERDEN ONAYLI NÜFUS CÜZDANIMIN ÖRNEĞİ EKLİDİR.
5 ) NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN TARAFIMA VERİLEN BANA AİT NÜFUS KÜTÜK KAYIT ÖRNEĞİ İŞBU DİLEKÇEME EKLİDİR.
6 ) NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN TARAFIMA VERİLEN BANA AİT YERLEŞİM YERİ ADRES BELGESİ’ NİN ASLI İŞBU DİLEKÇEME EKLİDİR.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)