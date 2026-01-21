DİNLERİN,DİLLERİN KENTİ MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE SİYONİST ŞEYTAN İSRAİL'İN TEŞVİKLERİ İLE MİLLİYETÇİLİK DAMARLARINA BASILAN BAZI KİŞİLER FARKINDA OLUP YADA OLMADAN HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ OLAN BAYRAĞIMIZA EL UZATMALARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL.

Bu olay her ne kadar Mardin’in güzel ilçesi ve adam gibi adamların ,kadın gibi kadınların olduğu Nusabin’de yaşansa da bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırı ile birlik ve beraberliğimizin hedef alındığı açıktır.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin olayın sıcaklığı ile bu olayın asıl planlayıcısı olan siyonistler iken DEM Parti ve Tuncer Bakırhan’ı sorumlu görmesi halinde siyonitlerin provakasyonuna hizmet edilmiş olmuyor mu ?

BURADA KESİNLİKLE KİMSE MARDİNİ,VE MARDİNLİLERİ SUÇLAMAYA KALKMASIN. BU BİREYSEL BİR SUÇTUR KİM BAYRAĞIMIZA SAYGISIZLIK YAPMIŞ İSE BEDELİNİ O KİŞİ TEK BAŞINA ÖDEMELİDİR..

MİLLİ GÖRÜŞ DAVASININ KURUCUSU Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın da dediği gibi ;

"Kürt ile Türk’ü ayırırsanız, ne Kürt kalır ne Türk. Ancak bir olup kardeş olurlarsa, karşılarında ne İsrail kalır ne de Amerika kalır."

Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye dost eli uzattığı günden bu yana bu sürecin başarıya ulaşması halinde Erdoğan ve Bahçeli’ye 50 yıldır bir süren bir terör olayını bitirdikleri için NOBEL Barış ödülüne aday gösterilmelidir demiştik.

Halen de aynı yayın grubu olarak aynı düşüncedeyiz.

Büyük ŞEYTAN Amerika'nın, Küçük Şeytan İsrail'in, Bölgemizin son 200 yıldır karıştırıcısı Sinsi güç İngiltere'nin ve Fransa ve birazda RUSYA' nın olmak üzere Emperyalist güçlerin Türklere' e, Kürtlere ve Araplara bir gram faydası olacak işler yapmazlar.

Onlarında bildiği tek şey bizleri birbirimize düşürmek ve kaos ve kargaşadan faydalanıp RANT elde etmenin dışında bir düşünceleri yoktur.

İSMİ İster SGD. İster YPG olsun özetle SURİYE' de yaşayan Kürtler bir, siyasi parti kursun, Kürtlere, Araplara, Süryanilere, Ermenilere, Dürzülere özetle o topraklarda yaşayan hakların HUZUR ,REFAH VE MUTLULĞUNA HİTAP EDEN PLAN VE PROJELER VAAD ETSİN VE İKTİDAR OLSUN.

İKTİDAR OLDUĞU ZAMANDA BÜTÜN SURİYE'Yİ ADİL BİR ŞEKİLDE YÖNETSİN

Bölgemizde IRK üzerine kurulan devletlerde ne huzur, ne barış, ne demokrasi olur ve kargaşa bitmez.

GEREK ülkemizde, gerek Suriye'de, Gerek İran'da, Gerek se de Irak'ta yaşayan Kürtler ayrı bir devlet kurmanın peşinde gedecekleri yerde Bu ülkeleri tamamen yönetmeye talip olsunlar...

Küçük olsun benim olsun mantığı bitmiştir, küçük olursa senin olamıyor ama büyük olursa hepinizin olur diyoruz.

Tarih boyunca ABD Ve İngiltere her zaman KÜRTLERİ satmıştır. Yine sattı bunu bilmemek için tarihi geçmişi bilmemek lazım.

İngiltere ve ABD bundan 100 küsür sene önce Irak'ta Molla Mustafa Barzani’yi de sattılar bugün SDG' yi de sattılar.

Bunlar kullanır ve atar. Son söz Türkler-Araplar Ve Kürtler birlik olup bölgede huzur içinde yaşamanın dışında bir çıkar yolları yoktur.

İşleyen barış sürecini zehirlemek için NUSAYBİN' de yaşanan bireysel bayrağımıza yapılan yanlışı DEM Parti’ye mal edersek siyonist İsrail'in hedefine ulaşmasına yardım edilmiş olur.

Barış, kardeşlik ve demokrasi sürecini yürüten bütün devlet büyüklerimizi ve siyasi parti yetkillerimize sesleniyoruz.

Bir Kürt atasözü der ki “ZIMAN GIRTİ SER RAHATİ” Yani dilinizi tutarsanız başınız rahat olur.

Süreç zorluklar buralara kadar gelmiş iken sayın Bahçeli ve sayın Bakırkan diline dikkat etmezlerse yazık olur bu kadar emeğe.

Ne olursunuz bu süreci barış içinde nihayete erdirelim. Ahmet Şara' nın eli güçlendi Kürtleri ezip geçelim DEM'i de yine eskisi gibi TU KAKA yapalım demek doğru değil.

Süreç başarılı olsun AMERİKA, İSRAİL, İNGİLTERE, FRANSA VE RUSYA'YI SEVİNDİRMEYELİM

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)