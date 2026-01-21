Roman kardeşlerimizin sosyal alanda karşılaştıkları sorunları, eşitsizlikleri gidermeyi amaçlayan, pek çok başlıkta sosyal destekler sunan “2023-2030 dönemi Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi”’nin II. Aşama Eylem Planı, sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı
İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok alanda çözümler ve destekler sunan bu plan; sosyal uyumu güçlendiren, kapsayıcı ve sürdürülebilir adımlar da içermektedir.

Devletimizin sosyal adalet anlayışının güçlü bir yansıması olan bu sürecin, tüm Roman vatandaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)