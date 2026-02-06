Depremin etkilediği 11 şehirde yıkımı onarmanın kolay olmadığına dikkat çekilirken, devletin ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde büyük bir yeniden inşa hamlesinin hayata geçirildiği vurgulandı. Bulgaristan’ın yüzölçümü kadar geniş bir alanda toplam 455 bin bağımsız bölümün inşa edilmesiyle, “başarılamaz” denilenlerin bir kez daha haksız çıkarıldığı ifade edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Açıklamada, 6 Şubat’ı yalnızca üzülerek ve ağıtlar yakarak anmanın yeterli olmadığına işaret edilerek, bu coğrafyadaki fay hatlarının kendiliğinden ortadan kalkmayacağı hatırlatıldı. Deprem bölgesinde devletin ortaya koyduğu iradeden ilhamla, yıkılmayacak bir Türkiye’yi inşa etmenin zamanının geldiği vurgulandı. Bu doğrultuda atılan her adıma, kimin attığına bakmaksızın ve siyasî yaklaşımlardan uzak durarak destek vermenin, depremde hayatını kaybedenlerin hatırasına sahip çıkmanın ve geleceğe sağlam bir Türkiye bırakmanın yegâne yolu olduğu belirtildi.

Bu vesileyle, 6 Şubat 2023 gecesi hayatını kaybeden tüm vatandaşlar rahmetle yâd edilirken, o gecenin izlerini bedeninde ve ruhunda taşıyan herkese bir kez daha geçmiş olsun dilekleri iletildi. Depremin ilk anından itibaren can kurtarmak için ve üç yıldır bu büyük felaketin izlerini silmek için gayret gösteren tüm kamu görevlilerine, gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edildi.

“Cenab-ı Hak, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” temennisiyle mesaj sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)