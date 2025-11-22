KURTULUŞ UYGUR'UN 2019'DA CHP İBB'DE KİMİ ADAY YAPSAYDI KAZANIRDI SÖZÜ BAŞTAN SONA YALAN VE GERÇEKLERİ İHTİVA ETMİYOR

Biz İstanbul Times Tv Özel Youtube Kanalımız için 2008 yılından bu yana düzenli olarak haftanın 5 günü İstanbul'un 39 ilçesinde siyasi sokak röportajı yapan bir yayın kuruluşuyuz.

CHP' Sarıyer'de daha önce siyaset yapan şu an ihraç edilmiş olan Kurtuluş Uygur'un sözlerini ön plana çıkaran yeşil alan vurguncusu ve kumarı 5 dakika bire indiren Demirören Holding'in bağlı markası CNN Türk 'ün sık sık haber yaparak CHP savrulmuş, yönetilemiyor algısını pekiştirmek için algı amaçlı açıklamalar kimden gelirse ön plana çıkarma gayreti içinde olduğunu herkes biliyor ve görüyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

CHP'den İhraç edilen Kurtuluş Uygur parti yöneticilerini haksız ve asılsın ir şekilde suçlayarak milyonlarca kişinin defalarca oy verdiği ve CHP'nin 25 sene sonra İBB' de 5 sene içinde 3 kez seçimi kazanmasını sağlayan Ekrem İmamoğlu için saygısızca biz Ekrem'i biliyoruz diyerek milyonlarca seçmenin iradesi ile alay edercesine Ecevit dönemi hariç 1950'den bu yana % 20-25 bandını bir türlü aşamayan CHP'yi ^31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçimlerinde Türkiye de birinci partisi yapan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel' i küçük düşürücü sözleri kabul edilebilir değil.

Hele hele 2019'de CHP kimi İBB adayı yapsaydı kazanırdı sözü % 2000 yalan bir sözdür. Çünkü o süreçte defalarca İstanbul'un 39 ilçesinde sokak röportajı yaptığımız ve siyasi kulisleri takip ettiğimiz için Ak Partililer kendi adaylarını başbakanlık yapmış CHP'nin adayını ise kenar ilçe belediye başkanı olarak örselerken seçimi açık ara fark ile kazanacaklarını söylüyorlardı.

Bunu sadece Ak Partililer de söylemiyordu .Bir çok CHP'li üst düzey yöneticiden bizzat duyduk. Ak Parti adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na en az % 15 fark atarak seçimi kazanacak diyorlardı.

2019 yerel yönetim seçim sürecini bilen herkes CHP'nin seçimi kazanacağı beliydi diyemez. Siyasette her zaman farklı görüşler olur ancak bu görüşler diğer başarılı partilinizi haksız ve yersiz bir şekilde eleştirmeyi de gerektirmez.

Ekrem İmamoğlu ve Özğür Özel CHP yönetiminde söz sahibi oldukları ilk seçimde partilerini ülkenin birinci partisi yapmayı başarmıştır. CHP'li olduğunu söyleyen her partili bu başarıyı kabul edip kedilerine bu zaferi sağlayan parti yöneticilerine teşekkür etmeleri gerekirken Eyüp Göktürk'te 17 milyon dolara satın aldıkları yeri İmar 'a açtırıp Doğan grubundan satın aldıkları medya alımının 600 milyon ABD dolarını Ziraat bankası ve TOKİ aracı yapılarak ciddi rant elde eden ve kumarı Hızlı On adı ile her 5 dakikada bir oynatana bir Holding'in yayın mecrası olan CNN' Türk'e CHP'yi kötüleyen kim olursa olsun sesini duyuran bu kanala çıkıp partisini kötüleyerek partili olunmaz deyip ihraç edilince de Gürsel Tekin’e selam verdiğim için ihraç edildim demek doğru çıkış değildir.

Elbette her siyasi partide partililer yöneticilerini eleştirebilir. Hiçbir parti yönetimi makul ve mantıklı kurallar içinde yapılan eleştiriler için hiçbir partiliyi ihraç etmez.

Ancak hiç bir parti yönetimi de saygısızca ifadeler ile medya veya sosyal medya üzerinde saygısızca “Ekrem“ vb. ifadeler parti disiplinine yakışmayan davranışlar sergileyen hiçbir kimse de parti de tutulamaz.

Kurtuluş Uygur’da Gürsel Tekin’e selam verdiği için değil parti disiplinine uymadığı için ihraç edilmiş olabilir.

Rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in 31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi çıkmasından rahatsız olup ilk olarak AHMAK davası ile 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı cezası verdi.

Akabinde 30 küsür sene önce alınan diploma yatay geçişte usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile yetkisi olmadığı söylenen üniversite yönetimi tarafından iptal edildi.

Siyasi otorite İmamoğlu’nun adaylığını engellemeye yönelik dava üstüne dava açarak cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönetim 19 Mart 2024’de iki ayrı suçtan göz altı yapıldı. Ekonomik yolsuzluk ve tereör’e destekten tutuklama kararı verildi.

Yolsuzluktan önce açılan davalardan yola çıkıldığı zaman İmamoğlu ve arkadaşlarının asıl hapse atılmasının sebebinin halt tarafından cumhurbaşkanlığına aday olmasına yönelik olduğu ifade edildi.

Bu süreçte bazı CHP’lilerin gerçekleri bildiği halde fırsat bu fırsat diyerek İmamoğlu ve Özgür Özel’i yıpratmaya yönelik çalışmalar yaptığını parti yönetimi gördüğü için parti’nin tüzel kişiliğini korumak için zorunlu gördüğü bazı ihraçları yapıyor.

CHP 2019’da İmamoğlu yerine başka bir aday ile seçime girseydi yine kazanırdı sözü de bir temenniden ibarettir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)