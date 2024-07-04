Günlük 15 bin kişiye sıcak yemek servisi kapasitesine sahip, Esenyurt Belediyesi Aşevi’nin açılışı, Başkan Özer tarafından yapıldı. Açılışa, İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Sağ, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu ve çok sayıda Esenyurtlu vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Esenyurt -İstanbul

Toplam 9 bin metrekarelik alanı kapsayan projede aşevinin yanı sıra Taziye Evi, Barınma Evi ve ihtiyaç sahiplerinin yararlanabileceği Derman Çarşı yer alıyor. Aşevinin, her gün 15 bin kişilik yemek servisi dışında, cenaze ve kreş yemekleri ile Esenyurt’ta açılması planlanan kent lokantalarına da yemek desteği vermesi amaçlanıyor.

“Toplum olmanın gereği, bireylerin birbirlerine sahip çıkmasıdır”

Aşevinin açılışında konuşan Başkan Özer, bireylerin birbirlerine sahip çıkmasının toplumun gereklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu bir sosyal toplum, sosyal belediye ve sosyal devlet olmanın gereğidir. Biz de üzerimize düşen bu görevi burada yerine getirdik. Nasıl ki bir ailede bir engelli ya da yardıma muhtaç biri varsa ailenin diğer bireyleri ona sırtını dönmüyorsa, ona el uzatıyorsa, onu kucaklıyorsa, bir devlet de bu şekilde yurttaşlarına öyle davranmak durumundadır.

Sosyal devletin gereği budur. Fakat maalesef son yıllarda neoliberal politikalar sonucunda sosyal devlet ortadan kalktı. Bu, bana göre Türkiye'nin yaşadığı en büyük eksiklerden biridir. Ve biz iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız şey sosyal devleti yeniden ihya ve inşa etmek olacaktır” diye konuştu.

“Sosyal belediyeciliğin kalbi Esenyurt’ta atacak”

Özer, devletin yerine getiremediklerini sosyal belediyecilikle yapmak gerektiğinin altını çizdi. “Bu noktada bizim kendi yoksullarımıza, kendi açlık sınırı altında yaşayan insanlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, gazilerimize sahip çıkmamız lazım. Çocuklarımızın geleceği için bunu yapmak durumundayız. Bunlara sahip çıkmayan bir belediye, bir toplum, bir devlet ve bir ailenin geleceği olamaz. Bunları yapmak bir lütuf da değildir. Bir arada yaşamanın, belki imza altına alınmamış toplumsal sözleşmesinin gereğidir” dedi.

Sosyal belediyeciliğe verdiği önemi hatırlatan Başkan Özer, “İşte biz bu çerçevede göreve geldiğimiz günden itibaren, en çok üstünde durduğum konulardan biri bu, sosyal belediyeciliğin kalbi Esenyurt’ta atacak dedim. İşte bugün karşınızda bu sosyal belediyeciliği inşa eden bir tesisle karşı karşıyayız” dedi.

“Cenaze ve kreş yemek ihtiyacını da bu tesis karşılayacak”

Tesisin özelliklerini anlatan Özer, “9 bin metrekare kullanım alanına sahip, her gün 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak kapasitede bir tesis olarak hizmete açtık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü de buraya aldık ve 490 metrekarelik bir alanda şimdi onlar konuşlandı. Aşevimiz 1.646 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Tesisin içerisinde ayrıca taziye evi ile kadın ve erkek barınma evi bulunuyor.

Hizmet alanlarımızda ise yoksul, kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vereceğiz. Bunun yanında 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşların evlerine sıcak yemek götüreceğiz. Cenaze ve kreşlerimizin yemek ihtiyacını da bu tesis karşılayacak. Ayrıca bununla bağlantılı olarak ilçemizde şehir lokantalarını açıyoruz. Şehir lokantalarının yemek ihtiyacını da buradan karşılamayı amaçlıyoruz. Şehir lokantalarında vatandaş artık beş yüz liraya altı yüz liraya değil, elli liraya altmış liraya yemek yiyecek. Bu da bizim size yapacağımız en önemli hizmetlerden biri olacak” diye konuştu.

“Şehrimize sahip çıkalım”

Başkan Özer, Esenyurt’a ilişkin daha önceki sözlerini hatırlatarak, “ Esenyurt’u kültür sanatın başkenti yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda 17-21 Temmuz tarihleri arasında 40 ülkeden insanları ilçemize davet ettik. Dünya insanlarıyla Esenyurt'u bir araya getireceğiz ve kültür hizmetlerimiz artarak devam edecek. Esenyurt’u bu ülkenin en güzel şehirlerden biri haline getireceğiz.

El birliğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Lütfen şehrimize sahip çıkalım. Ben, belediye başkanınız olarak her zaman yanınızda olacağım” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)