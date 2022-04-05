Bölge Sanayicileri Esenyurt Belediyesi’nin İftar Sofrasında Buluştu

Esenyurt Belediyesi ve Türkiye İş Dünyası dergisi, bölgedeki sanayici örgütleri ESİDER, SANDER, BEYSİAD ve İSİFED üyesi sanayicileri iftar yemeğinde buluşturdu. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, SANDER Başkanı Mehmet Kocasakal, ESİDER Başkanı Emin Armağan Şakar, BEYSİAD Başkanı Adnan Şahin, Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve çok sayıda sanayici katıldı.

“BU SANAYİNİN TANITILMASI GEREKİYOR”

İftarda sanayicilere hitaben konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan "Yerel Kalkınma Stratejileri" çalıştayı hakkında da bilgi verdi. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’un aynı zamanda Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının yüzde altısını üreten bir sanayiye de sahip olduğuna dikkat çeken Bozkurt, “Bu sanayinin hem tanıtılması hem de organize bir şekilde üretim alanında çalışmalar yapabilmesi için bizim bir araya gelip birbirimizi anlayıp, hatta belki dergi vasıtasıyla birçok farklı alanda kendimizi tanıtarak iyi bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Bu bir başlangıç, evet beraber olduk, birbirimizi tanıtıyoruz ama bir şeyler yapmamız lazım” diye konuştu.

“ÜRETİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAMIZ LAZIM”

Esenyurt’un hem yetersiz altyapı hem de kötü yönetim nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya bırakıldığını belirten Başkan Bozkurt, bu sorunların çözümü için kadın, çocuk, gençlik ve kent kültürünün oluşturulması için bir dizi çalıştay planladıklarını söyledi. “Bence yaşamın en önemli halledilmesi gereken konularından bir tanesi üretim sorunu” diyen Bozkurt, şöyle konuştu: “Dolayısıyla sanayicilerin ve iş adamlarının sorunlarının da hızlı şekilde çözülmesi lazım. Bununla ilgili de bir çalıştay başlattık. ‘Sürdürülebilir kentsel refahın oluşturulabilmesi’ için bir çalıştay. Tabii ana konu sanayiciler. Bizim bu çalıştay sonucunda varmak istediğimiz nokta şu: Sanayicilerimizin kendilerini iyi ifade edebilmeleri ve 'Üretim alanında katma değerli sürdürülebilir ürünler üretilebilmesi için ne yapabiliriz?’ sorusunun cevabını bulmak.

“BİR YOL HARİTAMIZ OLACAK”

Bu çalıştayda öncelikle üretim alanındaki sorunları tespit edeceğiz. Sonra bu sorunların çözümü için hangi çalışmaları yapmamız gerektiğini, ne zaman nerede kiminle ne yapmamız gerektiğini analiz edeceğiz. Bu analizler sonucunda bir yol haritası çıkacak. Bu yol haritasında yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluklar, merkezi hükümetin üzerine düşen sorumluluklar ve iş adamlarının üzerine düşen sorumluluklar tespit edilecek. Bu tespitler sonucunda biz bunu bir rapor olarak yayınlayacağız. Herkes ödevini alacak ve bunu sesli bir şekilde, dergiyle ve basın olanaklarıyla Türkiye’ye, partilere ve halka duyurmuş olacağız.”

“ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ, ESENYURT’U KUTLUYORUZ”

İftar yemeğinin ardından kısa bir değerlendirme yapan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “Bir yerel yönetimle iş insanları ilk defa bir araya geldi. Bu önemli bir başlangıç ama eksiklikti. Belediye Başkanı’nı tebrik ediyorum, böyle bir şey yaptığı için. Çoğu iş insanıyla görüştüm, konuştum. Hepsi şaşkınlar. Bütün Türkiye’de olması gereken bir şey ama ilk defa Esenyurt’ta yapılıyor. Umarım diğer yerel yönetim uygulamalarına da örnek olur. Esenyurt’u kutluyoruz” diye konuştu.

“BU BAŞLANGIÇ DEVAM ETMELİ”

Belediye-Sanayici buluşması için “Özlediğimiz bir şey” ifadesini kullanan SANDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocasakal, “Bu çok güzel bir olay. Bu yöreyi parlatırsak, işveren kâr ederse ve bur kârlar ciddi anlamda yükselirse bunun kaymağını herkes yer. Fabrika sahibi kâr yaparsa yeni yatırımlar yapacak. Vergi ödeyecek ve ülke refahına bir katkısı olacak. Yöre parlayacak. Bunun her yere faydası vardır. Bu tür başlangıcı bundan sonra devam ettirmek bence çok gerekli” dedi.

“BAŞKANI YANIMIZDA HİSSETMEK ÇOK ÖNEMLİ”

ESİDER Başkanı Armağan Şakar ise “Çok mutluyuz. Belediyeyi yanımızda hissetmek çok önemli. Bizim tek hedefimiz var; üretmek, istihdam yaratmak, ihracat yapmak, memlekete faydalı olmak. Türkiye’de yıllardır yerleşmiş bir düşünce vardı, belediye sanayicinin en büyük düşmanıdır diye, bu burada kırıldı. Yok oldu. Başkanı yanımızda hissetmek çok önemli. Daha huzurlu çalışacağız. Esenyurt’un kalkınması için elimizden geleni yapacağız. Bir marka olması için uğraşacağız. Umarım bu davranış Türkiye’deki bütün belediyelere örnek olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)