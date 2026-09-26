BİR GAZETECİNİN CUMA GÜNÜ BİR BAKAN İSTİFA EDEBİLİR DEDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINIYORSA ORADA ADALETE GÜVEN KALIR MI ?

Gazetecinin ayrılmaz bir parçası olan kulis bilgileri artık suç olmaya başlamışsa orada yaşam ve adaletten bahsetmek mümkün olabilir mi ? Daha yeni gazeteci Ali Tarakçı cuma günü Maliye Ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek istifa edecek dediği için koluna iki polis yapışıp gözaltına alındı.

Muhtemelen ifadesi alınıp serbest bırakılacak ama bu bile diğer gazetecilere gözdağı değil mi ?

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

BİR YERDE ADALET’E GÜVEN ZAYIFLIYORSA ORADA EKONOMİ VE DİĞER HİÇ BİR ŞEY YOLUNDA GİTMEZ

Adaletin herkese eşit olmadığı, ve siyasetçilerin halktan çekinmesi gereken yerde halk siyasetçilerden çekiniyor ve korkuyorsa orada başta ekonomi olmak üzere hiçbir şey yolunda gitmiyor demektir.

-Ak Parti’nin en yüksek oy aldığı ilçelerde bile Adalet’e güven diplerde sürünüyorsa,

-Anayasa Mahkemesi Ve Avrupa insan Hakları Mahkemesinin Defalarca serbest kalmalı dediği Demirtaş’ı 11 Senedir Zindan’ da tutarsanız

-Milletvekili seçildiği için AYM kararı gereği cezaevinde tahliye edilmesi gereken Barış Atay’ı serbest bırakmazsanız,

-GEZİ sürecinden dolayı yıllardır hapiste olan Anayasa Mahkemesinin serbest kalmalı dediği Tayfun Kahraman’ı serbest bırakmazsanız,

-İmamoğlu ve Bağlantılı 500’den Fazla kişiye dava açarsanız,

İşi Gücü Yurtdışında olan TÜSİAD başkanına Yurtdışı yasağı getirirseniz,

-Dünya’nın en büyük yol, tünel ve köprü şirketi olan MAKYOL şirketinin sahibine İBB kreşleri için 4 Milyon 750 bin lira para gönderdiği için suç örgütüne yardım ettiği gerekçesi ile 56 ülkede şantiyesi olan bir iş insanına dava açar Yurtdışı yasağı getirirseniz

-Tavuk etinin fiyatı yükseldi diye tavukçulara denetim kayyımı atarsanız,

-Esnaf’a hırsız muamelesi yapıp kasasının başına vergi memuru koyarsanız,

-15 Milyon’ dan fazla emeklinin aldığı maaş Ağustos 2026 itibari ile tespit edilen 37.388 TL olan açlık sınırından daha aşağı bir maaş verirseniz,

-Türkiye’de 7 milyon ile 12 milyon arasında olduğu tahmin edilen asgari ücretlinin aldığı 28.075 TL bir ev kirasına yetmiyorsa,

-Boşanma oranları zirveye çıkmışsa,

-Milyonlarca insan artık kırmızı eti kasap ve market vitrinlerinde görüyorsa

-Toplumun % 75’i kendisini bir mağdur grubuna dahil görüyorsa,

-Dünya’nın 2 büyük otomotiv devi Çin’ li CHERY ve BYD’ nin Türkiye’de Fabrika kuracağız diye açıklama yaptıkları ve bir çok hükümet yetkilisinin müjde verdiği halde bu iki şirketin Türkiye’de neden fabrika kurmaktan vazgeçtiklerinin gerçek sebebini bu halk’ a anlatmazsanız,

-Üreten insanları yanlış politikalarınız ile cezalandırırsanız,……

VALLAHİ’DE BİLLAHİ’DE :

-Enflasyon Düşmez.

-Adalet’e güven artmaz.

-Halkın yüzü gülmez.

-insanınız mutlu olmaz.

-Üretim artmaz.

-Faiz düşmez, aksine ülke kaynaklarının yarıdan daha fazlası Faiz lobilerine gider.

-Bu yönetim anlayışı ile doğurganlık oranları artmaz.

-Hükümeti yönetenler halkın yaşadığı sorunlara köklü çözümler üretmek yerine en yakın rakiplerini engellemeye yönelirlerse,.

Adalet bakanının veya hükümetin diğer üst düzey yöneticilerinin günde 5 kez Türkiye hukuk devletidir demeleri ile değil başta kendi ülkelerinin en üst mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi ve taraf oldukları Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin verdiği kararları hoşlarına gitmezse de uygulamadıkları sürece kimse orada adalete güvenmez.

Ahmak demek aklını yeteri kadar kullanmamak demektir. Bu sözü ister içişleri bakanına söyleyin isterse yargı mensuplarına KARŞILIĞI 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS VE 4 YIL SİYASET YASAĞI OLAMAZ.

Hiç ceza olmamalı savcılık makamı Kovuşturmaya yer yoktur kararı ile RED etmeliydi şikayeti.

Hadi bu olmadı talep yerel mahkemenin önüne gelir gelmez ilk celsede RED edip dava düşmeliydi.

Bu kadar basit bir söz için bir insana bu kadar ağır bir cezanın verilmesi kabul edilebilir değil.

Yargıtay’ın bunu RED etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Eğer Yargıtay’ da bunu onarsa Muhalefetin sık sık değdi gibi FETÖ’den dolayı ihraç edilen binlerce savcı ve hakimin yerine Ak Parti’nin içinde ne kadar avukat varsa hakim ve savcı yapılarak AKP’nin yargı kolları oluşturuldu sözleri toplum nezdinde karşılık bulmaz mı?

Melih Gökçek hakkında da aynı hatta daha ağır iddialar var ve o görevde de değil Ankara İstanbul gibi bir dünya metropolü de değil. İmamoğlu’nun konutunu bir ramazan günü sahurdan hemen sonra ŞAFAK operasyonu ile yüzlerce polisin MUHASARA edip sanki Hücre evine baskın yapıyorlar gibi bir ortam oluşturup basına servis etmeleri maddi ve manevi olarak ülkemize ne kadar ağır bedeller getirdiğinin hesabını kim verecek .

Ekrem İmamoğlu suç örgütü olarak dava açılan herkesin kamuya verdiği iddia edilen zarar acaba bu plansız, haksız ve yanlış göz altılardan dolayı ülkemizin uğradığı zarar daha çok değil midir ?

Bakın demek ki oluyor Melih Gökçek’in konutuna Şafak operasyonu ile baskın yapmadılar. İki polis koluna girip araca zorla götürülmedi.

Sayın Göçek’in olayı zaten olması gerektiği gibi oldu asıl yanlış olan İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanması idi..

İmamoğlu’nu TOPAL ördek yapacağız diyenler. Eğer savcılık İmamoğlu’nu davet etse o da istenen saatte ifade vermeye gelirdi ama amaç ifade almak değil TOPAL ördek yapmak olunca gözaltı şart oluyor değil mi ?

Bizim arzuladığımız bu değil. Bir şafak operasyonu ile 407 kişi hakkında soruşturma ve 107 kişi hakkında eş zamanlı tutuklama yaparsak insanlar ateş olmayan yerde duman çıkmaz der ve inanırlar.

Ekrem İmamoğlu Suç örgütü dedikleri yapı hakkında faraziyeler ile de olsa ortaya koydukları kaybın en az 10 katı, belki de 100 belki de bin katı kadar yanlış operasyon kararları ile ülkemize, halkımıza maddi ve manevi ciddi zararlar verdiler.

Bilindiği üzere Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u Feht ettiği zaman İlk Şehremini olarak (Belediye başkanı olarak atadı) Hızır beyi atamıştı. O Günden 19 Mart 2025’e kadar tam 572 sene geçmiş.

Allah aşkına bu geçmiş 572 yıllık süre zarfında İmamoğlu’nun başına gelenler gibi bir olay başka İstanbul Belediye Başkanın başına gelmemiş ?

İmamoğlu’nun babası yargılanıyor, kendisi yargılanıyor, oğlu yargılanıyor, eşinin abisi kardeşi yargılanıyor.

Elbette şüphe ve şikayet varsa herkes yargılanabilir. İmamoğlu dahil yüzlerce kişi tutuklu yargılanıyor.

Bizim itirazımız neden yargılıyorsunuza değil TUTUKSUZ yargılarsanız ülke yakılmaz diyoruz hepsi bu.

Yurt dışı yasağı, haftada bir gün imza şartı vs. Vs. ile Tutuksuz yargılama mümkün iken neden TUTUKLAMAYI bir ceza haline getirmenizi sorgulamayalım mı ?

İstanbul’un ve ülkenin yönetimi ile alakalı hayalleri olan ve ciddi bir seçmen desteği olan İmamoğlu’na size 1 milyar dolar vereceğiz yurt dışına kaç deseniz kaçar mı ?

Kaçsa rakipleri bayram etmez mi bir rakipten kurtulduk diye ?

CHP’li başkanlara karşı yapılan TUTUKLU yargılamalarda o kadar SAMİMİYETSİZSİNİZ Kİ SİZE İNANMAK ÇOK ZOR.

Bakın size tek bir örnek vereyim Ankara ÇANKAYA belediye başkanı hakkında tutuklama kararı çıktığı zaman yurt dışında idi.

Başkan dönmeseydi bakın İmamoğlu’nu ve arkadaşlarını bu tür bir risklerden dolayı tutuklu yargılıyoruz diyeceklerdi.

Ankara ÇANKAYA Belediye başkanı programını yarıda keserek ülkeye geljp polise teslim oldu ve bu başkanı KAÇMA SÜPHESİ İLE TUTUKLADILAR VAYLI MINEY ! Düz mantık adam kaçsa zaten yurt dışında neden gelip teslim olsun. Ve siz bu başkanı kaçma şüphesi ile tutuklayıp Kırşehir’de ki hapse gönderiyorsunuz ? Ankara‘da hapis mi yok ?

Tek amacınız var TUTUKLU süresi de birer ceza gibi olsun diye bir çabanın içinde olduğunuz bariz bir şekilde ortada.

Dünyanın en büyük 2 otomotiv devi CHERY ve BYD Türkiye’de yatırım yapma kararı aldığı halde Trump’ın her gün devlet yönetimimizi methedip ne diyorsak yapıyorlar onunla çok iyi anlaşıyoruz derse ÇİN istihbaratı kendi firmalarına HOP der ve burada yatırım yapmayın demez mi ?

Çünkü Trup İran’ı dize getirmeyi başarsaydı şu an Çin’ ile uğraşıyor olacaktı . ABD ‘nin ödü Çin her alanda beni aşıyor diye kopuyor.

Başkan vekilleri ve CHP’den Ak Partiye geçen başkanlar istifa etsin kim seçimde nereyi kazanmışsa eski sahibi yönetsin TERÖRSÜZ TÜRKİYE yi doya doya hepimiz yaşayalım.

Topumun % 50’den fazlası Ak Partiyi oy vermeyebilir ama Ak Parti kurmay bir akıl ile hareket edebilirse ülke için güzel işler yapar ve Erdoğan yine Cumhurbaşkanı seçilebilir insanımız da artık o ben diye yan gözle komşusuna bakmaz.

HAYDİ HERKES BARIŞSIN DEMEK ÇOK ZOR OLMAZSA GEREK..AMA HERKES HAK ETTİĞİNİ ALMAK KAYDI İLE…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)