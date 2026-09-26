Açılışlara belediye başkanları, Biga Kaymakamı, milletvekili, siyasi parti il başkanları, üniversite temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Turan, "Cumhuriyetimizin önsözü, tarihin emaneti Çanakkale'mizde olmaktan büyük onur duyuyorum. Bir büfe açılışı olsa, bir fabrika açılışı olsa; yatıranın, üretenin yanında olmayı görev biliyoruz" dedi.



*"BU ŞEHİR SAHİPSİZ DEĞİL"*



Merkezdeki açılışa yürüyerek gelirken tarihi eski öğretmenevinin bahçesinin restorasyon nedeniyle kapalı olduğunu gördüklerini anlatan Turan, şöyle konuştu:



"Bu şehir sahipsiz değil. Çanakkale'nin alana ihtiyacı var, yeşilliğe ihtiyacı var. Şehrin tam göbeğindeki yer restore ediliyor diye kapatılır mı? Restore edelim, hızlandıralım. Bahçesine oturmaya, çay içmeye açalım orayı. Nefes alsın insanlar."



*BİGA'YA DOĞALGAZ, KÖYLERE PROFESÖR*



Biga OSB'nin ikinci etabında altyapı ihalelerinin yapıldığını belirten Turan, bölgenin doğalgaza kavuşması için çalışmalara başlandığını ve bunun 2028'de tamamlanmasını öngördüklerini söyledi. Turan, "OSB'mizin, üniversitemizin ve etrafındaki sekiz köyümüzün de doğalgaza ulaşmasını sağlamış olacağız" dedi.



Turan, İçişleri Bakanlığı, üniversite ve Çanakkale Muhtarlar Derneği iş birliğiyle yürütülen Kampüs Köy projesine de değindi. Turan, "Artık köy kahvesinde bir profesörümüzle çay içeceğiz. Tüm Türkiye'ye örnek bir projeyi Çanakkale kendi dinamikleriyle hayata geçirmiş olacak" diye konuştu.



*ÇERKES SÜRGÜN ANITI ÇAĞRISI*



Biga'da yirmiden fazla Çerkes köyü bulunduğunu hatırlatan Turan, üç yıl önce gündeme getirdikleri anıtın hâlâ yapılmadığını söyledi. Turan, "Güzel bir sürgün anıtını Biga'ya kazandırmak bize yakışır" diyerek ilgilileri göreve davet etti.



*"BİGALI OLMAK BİR KİMLİKTİR"*



Biga'nın Çanakkale'nin en büyük ve en özel ilçesi olduğunu vurgulayan Turan, İstanbul'daki bit pazarında gördüğü bir tabelayı hatırlattı. Turan, "Tabelası 'Bigalı' idi. Bigalı Ahmet, Bigalı Mehmet değil. Bigalı olmak yeterdi. Bigalı olmak bir kimliktir" dedi. Turan, 30 yıl sonra 3. Lig'e yükselen Bigaspor'u kutladı. Gelecek hafta düzenlenecek 20. Biga Fuarı için emeği geçenleri de tebrik etti.



*"HASTA OLMADAN TEDBİR ALMAK ÇOK DAHA KIYMETLİ"*



Her iki açılışta da koruyucu sağlığın önemine dikkat çeken Turan, "Arabamızı arıza yapmasını beklemeden 10 bin kilometrede servise götürürüz. Hasta olmadan da tedbir almak bizi hem sağlık hem ekonomik açıdan büyük maliyetlerden kurtarır" dedi. Biga'daki hastanede son üç ayda 982 ameliyat yapıldığını belirten Turan, "Bu olmasa bu 982 ailemiz İstanbul'a, Balıkesir'e, Bursa'ya gidecekti" diye konuştu.



*"MAZERET YOK"*



Bölgedeki savaşlar nedeniyle enerji ve yakıta erişimin daha maliyetli hale geldiğini belirten Turan, Hürmüz Boğazı'ndaki süreci de bu gelişmeler arasında saydı. Turan, "Güzel işler yapıldı, daha iyisi yapılacak. Savaş varmış, krizi varmış... Mazeret yok. Daha çok üretmeye mecburuz" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)