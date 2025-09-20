Türk halkı bu durumu kendi ülke hükümetinden değil ABD basınında öğrenmişti.

Erdoğan on binlerce Km lik uzağa yani ABD‘ye gidip Trump’a sizden 300 uçak almaya mı geldim diyecek yoksa İsrail”in şımarıklığı artık canımızı sıkmaya vardı. Ya sen onu durdur yada bölge ülkeleri ile Netanyahu’yu durduracağız mı diyecek ?

Erdoğan’ın Trump’a soracağı en can alıcı soru şu olmalı. Eyy Trump demokrasi demek çoğunluğun dediğini yapmak ise BM’ye üye 193 ülke içinde 5 daimi ülke dışında 188 ülke’nin İsrail’in katliamlarının hesabını versin kararında hemfikir olduğu halde daimi 5 üye ülke içinde yer alan ABD’nin ben Aldığınız kararlara uymuyourum dediği zaman 188 ülkenin almış olduğu kararın bir anlamı kalmıyor.

Bunu bilen İsrail’in başındaki katiller artık BM’nin aldığı kararları dikkate alır mı ? Erdoğan gitmişken bir zahmet bay Trump’a sorsun Çoğunluğun değil azınlığın dediği olursa orada demokrasiden bahsedilebilir mi ? Gerçi Demokrasi Emlakçı Trump’ın hizmetinde değil.

200 Bin Gazze’li bebek, çocuk, kadın hunharca param parça edilerek katledilmiş onlar biz Gazze bombalamalarında çok masraf ettik. Burada yapacağımız inşaatlardan masrafımızı çıkaralımın peşine düşmüş haydutların demokrasi hiçbir zaman umurlarında değil.

Erdoğan Trump’ın oğlu İle görüşüyorsa acaba baba Trump ‘da Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile görüşür mü ?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)