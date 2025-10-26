KÜMÜNİST ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA HER TÜRK TÜRLÜ SOYKIRIMI YAPMAYA DEVAM EDİYOR…

Çin’in Sincan olarak adlandırdığı Doğu Türkistan Müslüman Türklerin bin bir zorluğu göze alarak yaşam sürdüğü coğrafyada kan gözyaşı ve zulüm tüm hızı ile devam ediyor. Doğu Türkistan Vakfı tarafından yapılan Doğu Türkistan’da neler oluyor konu başlıklı programın sponsoru kendisine Doğu Türkistanlı olan Türk iş insanı Cemal Tarancı’nın sponsoru olduğu programın yoğun bir katılımı oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

DOĞU TÜRKİSTAN VAKFI BAŞKANI İLHAN TURANLI YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Doğu Türkistan Halkı yıllardır Çin zulmü ile karşı karşıya acı bedeler ödedi ve halen de ödüyor. Oysaki bizim istediğimiz tek şey özgürce kendi devletimiz sınırları içinde yaşamak. Ama Çin bunu bize çok görüyor. Dedelerimizin olduğu gibi bizim de özgürlük mücadelemiz devam ediyor. Bugün burada çok yararlı ve faydalı bir toplantı yaptık. Bu toplantımıza maddi ve manevi olarak sponsor olan iş insanımız 2024 İBB Bağımsız Belediye Balkan adayı sayın Cemal Tarancı beyefendiye kendim ve vakfımız adına çok teşekkür ederim şeklinde konuştu.

BİR BASIN MENSUBUU ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Doğu Türkistan’da Dini ibadetler kesinlikle yasak. Sabah Müslümanların oturduğu bir eve baskın yapan Çin polisleri evin erkeğini evden alıp hapse atıyorlar. Evden alınan birisinin hapiste kalma süresi ortalama en az 3 sene.

Aynı gün öğleden sonra Çinli bir erkek bu hapse atılan Müslüman adamın evine geliyor ve bu eve yerleşiyor, evdeki Müslüman kadına da diyor ki bundan sonra çocuklarının sesini duymayacağım. Yan odadan çıkmayacaklar, Sende Gel benim ayaklarımı yıka, diyor

Daha sonra da gece olunca sabaha kadar her gün Müslüman kadını taciz ediyor. Şimdi size soruyorum Gazze de de ciddi bir zulüm var Doğu Türkistan’da da zulüm var.

Düşünsenize bir tarafta kocanızı evinden alıp işkencelere maruz bırakılacağı hapis hane süreci öte yanda ise evde çoluk çocuğu ile korumasız kadının evine gelip yerleşen Çin’li zorba’ nın devlet desteği ile yapacağı alçaklığı düşünmek bile insanı rahatsız ediyor. Ama bu insanlık dışı eylem nerede ise Doğu Türkistan’da her gün yaşanan bir çirkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Dünya buna sesiz kalmamalı diye çaba sarf etmek gerekir.

CEMAL TARANCI DA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ;

“Yurt dışında olmasaydım mutlaka bu önemli toplantıya katılacaktım. Değerli dostlarım vakfı başkanı İlhan Turanlı ve Hafız Osman Karakaş dostum ile programın yapılma sürecinde görüş halindeydim. Üzerime maddi ve manevi olarak ne düşmüş ise seve yaptım bundan sonrada yaparım “ dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)