İŞTE YAZDIĞI KİTAPTA KISA BİR PASAJ

Adım atsak, kadın mezarına denk gelecek kadar sebepsiz yere cinayet işlendi Türkiye’de. Yaşamak isteyip de yaşayamadıklarıyla gömüldü; nice analar, ablalar, kardeşler ve çığlığını duyurmaya çalışan kahraman kadınlar.



“Ayaklarının altında cennet var.” dediler ama cennetleri, cehennem etmeyi layık gördüler. Namus demek, kadın demektir deyip; Özgecan Arslan’ın bileklerini keserek teslim etmediği namusu uğruna hayatına son verdiler.



Münevver Karabulut, güvenmek istedi; vahşice katledildi.

“Yaşadığın hayata razı olacaksın.” dediler. Buna karşı çıkan Ayşe Paşalı, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

“Ölmek istemiyorum!” diye çığlık atan Emine Bulut, bir restoranda herkesin gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.



İşte bastırılan çığlıklarıyla boğulmaya mahkûm olan ve isimleri bile unutulan bazı kadınlar: Gaye Gerçek, Yasemin Uludağ, Nazife Çördük, Cavidan Güler, Dilek Dikmen, Ebru Küçük Taş Demir, Ayşe Koçak, Mine Özcan...



Yazdığım bu eser, dünyadaki bütün kadınların sesi olmak içindir. Yaşamak isteyip de yaşatılamayan tüm kahraman kadınlarımızı saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyorum. Kadın cinayetlerinin son bulduğu bir dünyada yaşamak dileğiyle, hoşça kalın…

İŞTE HAYATI MÜCALE İLE DOLU OLAN NEDVA CEVİZ TUNĞ’UN HAYATI

Nedva Ceviz Tunğ 1989 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde doğdu.İlköğrenimini Silopi’de tamamladıktan sonra, 7. sınıftan ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı.

O dönemin zorlu şartları nedeniyle eğitimime ara vermek zorunda kaldı ve küçük yaşta çeşitli işlerde çalışarak ailesine destek oldu.



2009 yılında, 5 yıllık bir aranın ardından eğitim hayatıma Silopi’de yeniden başladım.

Lise yıllarım boyunca aktif bir öğrenci oldum; okul etkinliklerine katıldım, güçlü diksiyonum ve mütevazı kişiliğimle çevremde saygı kazandım.



Lise sonrası üniversite sınavlarına girerek Kemah Paşa Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı. Ancak annesinin vefatı nedeniyle eğitimine devam edemedi.

Daha sonra kendi çabaları ile yeniden sınavlara hazırlanarak Siirt Üniversitesi Turizm ve Seyahat Bölümü’nü kazandı, fakat çeşitli ailevi sebeplerle bu fırsatı da değerlendiremedi.

2014 yılında tekrar Uludere’ye taşındı. 2016 yılında evlendi ve 2023’e kadar Şırnak’ın Yemişli köyünde yaşadı. 2023’ten bu yana Muğla -Bodrum’da yaşıyor.



Yazarlık Hayatım

Yazarlık benim çocukluk tutkum. İlkokuldan bu yana kalemle iç içe oldum; küçük denemelerle başladım. En uzun çalışmam olan “Nadia’nın Hayatı” adlı 250 sayfalık elyazması eserim, ne yazık ki çalındı. Bu olay beni yıldırmadı, tam aksine yazma tutkum daha da güçlendi.



Bodrum’a taşındıktan sonra ilk kısa denemem “Kayıp Sevdalar” ile yazarlığa geri döndüm. Ardından yayımladığım ilk kitabım “Büyüyen Çığ”, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bastırılmış kadın seslerine odaklanan bir roman oldu. Kitabım sade dili, akıcı anlatımı ve içeriğiyle her kesimden okuyucuya hitap etmektedir.

Şu anda, Türkiye’de derin izler bırakacağına inandığım ikinci kitabım üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum.

Eserlerim



Büyüyen Çığ (Roman, 228 sayfa)

Konusu: Kadınların kendi gücünü keşfetme yolculuğu, cinsiyet eşitsizliği ve bastırılmış çığlıkların ifadesi.

