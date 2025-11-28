GÜÇLÜ ÜLKE OLMAZSANIZ SİZİ YAŞATMAZLAR,GÜÇLÜ OLMAK İÇİNDE BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ…

Ben burada iktidarı veya muhalefeti kötüleyecek veya yerecek değilim. Siyasi Partiler vaadleri ile seçmenin önüne çıkar oy ister seçmen kime en çok oyu verirse o ülkeyi yönetir.

İktidar partisi dışında ana muhalefet ikinci büyük olan parti olur ve diğer partilerde aldıkları oy oranında partilerini TBMM’de temsil eder ve halkın refahı ve mutluğu için fikir ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşır.

Ben burada bir iş insanı olarak İktidar partisi olan Ak Parti haklı veya ana muhalefet partisi CHP haksız diyecek değilim.

Ülkemizin özellikle savunma sanayinde elde ettiği başarıları sağlık, eğitim ve diğer bir çok alanda da elde edebilmesi için bütün partilerin temel konularda birlik içinde yer almaları gerekir.

İBB GÜNDEMLİ TUTUKLULUK SÜRESİ UZADIKÇA İKTİDAR VE ANAMUHALEFET KIRGINLIĞI DERİNLEŞİYOR…

Bir iş insanı olarak yargının işine karışacak değilim. CHP davalara karşı olmadığını yolsuzluk yapan kim var ise bedelini ödesin diyor. Ancak daha önce rakip partimiz olan Ak Parti’nin bakan yardımcısı yaptığı bir ismin baş savcı olarak atadığı kişiye itirazımız var diyerek bu şekilde yapılacak bir yargılamaya saygı duymayacağını söylüyor.

Bunlar günlük siyasi konulardır ancak ülkesinin geleceğini düşünen iktidar ve ana muhalefetin bu tutumları ülkemizin refahı için iyi değil.

Örnek vermek gerekirse İmamoğlu ve CHP’nin dediği gibi neden ben CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdikten sonra diploma iptalime gittiniz ve hakkımda açılan bir çok soruşturmanın bilir kişisinin hep aynı kişi olması dikkat çekici denmesi karşısında cevap vermesi gerekenler neden suskun ? Diye sorulmasına sağlıklı bir cevap vermek gerekmez mi ?

Uzun lafın kısası iktidar ve ana muhalefet hamlelerini gelecek seçim için değil gelecek nesiller için çalışmaları hepimiz için faydalı ve yararlı.

BU kavganın kimseye yararı yok diye düşünüyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)