Afganistan’ın son yıllarda yaşadığı siyasi ve toplumsal kırılmalar, ülkenin yalnızca kriz ve çatışmalarla anılmasına neden oldu. Oysa bu toprakların köklü bir kültürü, güçlü bir toplumsal hafızası ve dünyaya ilham verecek insani hikâyeleri var. Bu hafıza ve hikayeleri dünyaya aktarmak için kurulan Afganistan Platformu (AP), Türkiye ve Afganistan arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmak için harekete geçti. Afganistan Platformu (AP) Genel Başkanı Süreyya AMANİYAR ABDULLAH, “Biz Afganistan’ı dünyaya sadece savaşın ve yıkımın diliyle değil, edebiyatıyla, Afganistan insanın direnciyle, gençlerinin umutlarıyla anlatmak istiyoruz. Afganistan’ın gerçek hikâyesini yazmak ve bunu insan merkezli bir bakış açısıyla dünyaya sunmak için yola çıktık” dedi.

GERÇEĞİ SAVUNMA TEMEL İLKEMİZ

Platformun en önemli ilkelerinden biri, Afganistan’ın çok katmanlı toplumsal ve siyasal yapısını abartısız, doğru ve yerel kaynaklara dayalı bir biçimde anlatmak. AMANİYAR ABDULLAH, bu noktada medyanın rolüne vurgu yaptı. AMANİYAR ABDULLAH; “Medya yalnızca kriz dönemlerinde değil, gündelik hayatın içinde de sorumluluk taşıyor. Afganistan’daki çocukların eğitime erişim mücadelesi, kadınların iş hayatındaki varlığı ya da sıradan bir Afgan ailesinin gündelik yaşamı da en az siyasi gelişmeler kadar görünür olmalı” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRÜ VE HAFIZAYI CANLI TUTACAĞIZ

Afganistan Platformu (AP)’nun, yalnızca bir medya hareketi değil; aynı zamanda bir kültürel hafıza projesi olduğunu belirten AMANİYAR ABDULLAH; edebiyattan kültüre, halk anlatılarından dijital arşivlere uzanan geniş bir çerçevede çalışmalar yürüteceklerinin altını çizdi. Platform Genel Başkanı, “Afganistan’ın şiirleri, ezgileri, tarihi ve hikâyeleri bu coğrafyanın kimliğini yaşatıyor. Biz bunları sadece hatırlatmakla kalmayacağız, Türkiye’deki dostlarımızla da paylaşarak ortak bir hafıza oluşturacağız” açıklamasını yaptı.

GENÇLER AFGANİSTAN’IN GELECEĞİ

Afganistan Platformu (AP)’nun bir diğer önceliği, gençlerin sesi olmak. AMANİYAR ABDULLAH, bu konuda şunları söyledi; “Afgan gençleri, toplumun en dinamik ve en üretken kesimi. Onların görünürlüğünü artırmak, medya ve sivil toplumda aktif rol almalarını desteklemek bizim temel misyonlarımız arasında. Geleceğin barışçıl Afganistan’ı, onların ellerinde yükselecek.”

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMAYI DERİNLEŞTİRİYORUZ

Türkiye’nin Afganistan için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Süreyya AMANİYAR ABDULLAH, iki ülke arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için somut projeler geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Türkiye Platformu (TP) ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Süreyya AMANİYAR ABDULLAH, “Türkiye Platformu (TP) Genel Başkanı Gazeteci Yazar Muzaffer TUNÇ ve ekibinin destekleriyle yol alacağız. Türkiye’de yaşayan Afgan diasporası bizim için köprü niteliğinde. Ortak projeler, medya eğitimleri, gençlik buluşmaları ve işdünyası buluşmaları düzenleyerek bu diyaloğu daha sürdürülebilir hale getireceğiz. Biz, iki ülkenin kültürel ve insani bağlarını daha da güçlendirmeye kararlıyız” diye konuştu.

BARIŞIN VE DİYALOĞUN DİLİYLE KONUŞACAĞIZ

AMANİYAR ABDULLAH, Platform’un en temel vizyonunu ise şöyle özetledi: “Siyasi kutuplaşmaların ötesinde, insanı merkeze alan bir anlatım diliyle Afganistan’ın geleceğine dair umut ve çözüm odaklı içerikler üreteceğiz. Bizim için barış bir hayal değil, inşa edilmiş bir iletişim dilidir.”

PLATFORMUN HEDEFLERİ

Süreyya AMANİYAR ABDULLAH yapacakları çalışmaların başlıklarını ise şöyle özetledi; “Afganistan’daki yerel medya kuruluşları ile Türkiye’deki ve uluslararası medya ağları arasında içerik ortaklığı kurmak. Bu kapsamda: “Afganistan’dan Sesler” başlığıyla röportaj, belgesel ve haber dosyaları hazırlayacağız. Türkiye’deki gazeteciler Afganistan’a davet edilerek saha gözlemleriyle çok sesli içerikler üretmelerini sağlayacağız. Afgan gazetecilere Türkiye’de medya eğitimi ve dijital yayıncılık desteği verilmesi için çalışacağız.

Türkiye-Afganistan ilişkilerini sadece güncel siyasetle değil, ortak tarih ve kültür üzerinden de anlatmak için; Afganistan Kültür Günleri düzenlenmesi için çalışacağız. Üniversitelerle iş birliği içinde Afganistan üzerine çalışan akademisyenlerin katılımıyla sempozyum düzenlenmesi için Türkiye Platformu (TP) ile ortak hareket edeceğiz. Türkiye ile Afganistan arasında iletişim köprüsünü yalnızca medya üzerinden kurmayacağız. Gençlik değişim programları ve ortak sosyal sorumluluk projeleri, Afganistan’daki yerel STK’larla Türkiye’deki benzer kuruluşlar arasında proje ortaklıkları kurulması için işbirliği geliştireceğiz.

AFGANİSTAN PLATFORMU (AP)

MİSYON: Afganistan Platformu (AP), Afgan halkının kültürel, toplumsal ve siyasal gerçekliğini dünya kamuoyuna doğru, çok sesli ve insani bir dille aktarmayı amaçlar. Yerel medya kuruluşları ile uluslararası basın arasında köprü kurarak, Afganistan’ın sesi olmayı; Türkiye ile Afganistan arasında iletişim, dayanışma ve ortak hafıza alanları oluşturmayı hedefler.



VİZYON: Afganistan Platformu (AP) bölgesel çatışmaların gölgesinde kalan insani hikâyeleri görünür kılan, medya ve sivil toplum aracılığıyla barışçıl etkileşim alanları oluşturan, Türkiye–Afganistan ilişkilerinde kültürel ve iletişim temelli bir diplomasi modeli geliştiren öncü bir platform olmayı hedefler.

Haber: Faruk Serhat TUNÇ - Dünya Haber Ajansı (DHA)