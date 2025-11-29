YAVUZ Sultan Selim Mısırı 1517'de Fethedince dünyadaki Hıristiyanları da İstanbul'da kendi emrinde çalışan ve siyasi hesaplarına göre çalışan kendisine bağlı Patriğe bağlamak ve bir nevi HIRİSTİYANLARI 'DA Yönetmek yani açık ifade ile VATİKAN'a alternatif bir Hıristiyan Yönetim Merkezini kurmak ve yönetmek için Mısır İskenderiye Ve Antakya Patrikhanelerini de, İstanbul'daki Patrikhane'ye bağlaması ve patriği de "Milletbaşı" lıktan " Ekümen " yani Cihan Patriği ilan etmesi ile ortaya çıktı.

FENER RUM PATRİĞİ BARTALEMEOS FATİH KAYMAKAMLIĞIMIZA BAĞLI BİR CEMAAT VE PATRİK YÖNETECİSİDİR. AMA O BEN EKÜMENİĞİM DİYOR. YANİ DÜNYA PATRİĞİ....

Ancak Bugünkü Patrik olan Bartalemeos Yavuz'un düşüncesine ters hareket ederek VATİKAN'A alternatif kurduğu yapıyı tam tersini yaparak geçen sene PAPA'YI TÜRKİYE' YE DAVET EDEREK Bu karar' a ters hareket etmiştir.

Hiç kimse efendim Papa 14.Leo ilk ziyaretini Türkiye yaptı. Turist gelecek bizi paraya boğacaklar basitliği ile konuyu değerlendirmesin.

Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han 1453'de yani tam 572 sene önce İstanbul'u KÖHNE Zulümkâr BİZANS' Tan kurtardı.

Ama Vallahide Billahi de Tillahi de VATİKAN,YUNANİSTAN VE FENER RUM PATRİĞİ'NİN BİRİNCİ GÜNDEM MANDDESİ HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN TÜRKİYE TÖKEZLERSE BUNDaN 100 SENE ÖNCE OLDUĞU GİBİ İSTANBUL'U İŞGAL EDİP BİZANS'I YENİDEN İHYA ETMENİN DIŞINDA HİÇ BİR GÜNDEMLERİ YOKTUR.

OSMANLI'NIN 36 PADİŞAHI 623 SENE HİÇ BİR PAPA'YA İZİN VERMEMİŞLER.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1925'DE ZİYERET İÇİN İZİN İSTEYEN PAPA'YA İZİN VERMEDİĞİ GİBİ İZNİK KAYMAKAMINA VE BURSA VALİSİNE BİR YAZI YAZARAK GÖZLERİNİZİ DÖRT AÇARAK AYİN İÇİN HİÇ BİR HIRİSTİYAN DİN ADAMININ İZNİK'E YANAŞTIRILMAMASINI İSTEMESİ ORTADA İKEN KİM BU SEFER PAPA 14.LEO'NUN İZNİK'TE AYİN YAPMASINA İZİN VERDİ ?

1700 SENE ÖNCE PAPAZLAR İLK KONSİLLERİNİ İZNİK'TE YAPMIŞLAR.

Bununla siz burada yok iken biz vardık algısını dünya ya duyurmak istiyorlar.

Bu izni verenler tövbe etsinler ve halkımızdan özür dilesinler ve bir daha böyle bir şeye izin vermeyeceklerini açıklasınlar.

İznik'te araştırma yapan bütün ecnebi bilim adamlarını hemen sınır dışı etsinler.

Kendi arkeolojik alanlarımızı kendi milli ve manevi bilim adamlarımız İle yapmalıyız. Bu yabancı bilim adamları her türlü yalanı söyler bunu bilim'e mal ederler ve TRUMP gibi manyak ve deli bir adamın saçma sapan konuşalar ile herkese hakaret ettiği bir dünyada

İZNİK'TE VATİKAN TARZI BİR ŞEHİR DEVLETİ KURALIM BAŞINA DA BARTELEMEOSU GETİRELİM DEMEYECEĞİNİ KİMSE KESTİREMEZ.

Kendi çapımca dünya gerçekleri takip etmeye gayret eden bir kişi olarak PAPA 14.LEO' nun samimi bir ziyaret için ÜLKE' mize gelmediğine İnanıyorum. Nedenlerim çok ik neden şu :

O zaman Osmanlıya bağlı olan Eflak ve Mora İsyanlarıyla (Yunan İsyanı) İle İlişiği Olduğu iddia edilen Ekümenik Patrik V. Gregor II.Mahmud'un emriyle Babıali'ye 'ye getirilerek sorgulandı.Rus Çarı I Aleksandr'a mektup yazdığı anlaşıldığından Suçlu bulundu. Bunun üzerine Patrik Fener'e gönderilerek Paskalya gecesi Patrikhanenin orta kapısında asıldı.

Ha keza daha kısa bir süre önce FENER RUM Bartholomeso'un bir Amerikan televizyonuna "Türkiye'de kendimizi çarmıha gerilmiş gibi hissediyoruz" demesi üzerine kopan fırtınada en doğru ve dikkat çeken yazılardan birini, önceki gün Ferai Tınç kaleme aldı.

Ferai, 1657 ve 1821 yıllarında iki patriğin idam edildiğini hatırlatıyordu.

Ama, yazısında bir eksik vardı: Osmanlı İmparatorluğu'nda iki değil, üç Rum Patriği idam edilmişti, ilk idamın tarihi 1638 idi.

İşte bu idamların kısa öyküsü: Sonuncu, yani 1821'deki idam, bizde siyasetlerinin ana temellerini Patrikhane düşmanlığının teşkil ettiği çevrelerde çok iyi bilinir ve hatırlanır.

Yunan İsyanı'nı el altından desteklediği ortaya çıkınca asılan Patrik Beşinci Gregorius hakkında bir yerlerde hâlâ bir şeyler yazılır ve idam konusu döner dolaşır, patriğin asıldığı yer olan ve Patrikhane'nin o zamandan bu yana açılmayan orta kapısına gelir, "Kin kapısı hâlâ kapalı" gibisinden sözler edilir ama 1638 ve 1657'deki idamlar pek bilinmezler...

ELÇİLER ASTIRDI

İdam edilen ilk patrik Birinci Kiril idi ve Dördüncü Murad'ın saltanatı sırasında, 1638'de asıldı.

İdamın sebebi de hiç de öyle zannedeceğiniz gibi siyasî falan değildi, tamamen dinî idi.

O yılların Avrupası'nda mezhep çatışmaları vardı, Cizvitler ile Kalvinciler birbirlerini yemekle meşguldüler ve dört defa azledilen ama beşinci defa seçilip yeniden patriklik tahtına oturan Kiril'in, reform taraflısı Kalvinciler'in tarafını tuttuğu iddia ediliyordu.

Cizvitler'in yönlendirdiği İstanbul'daki Fransız ve Avusturya elçileri, Bâbıâlî'yi "Patrik'in Kalvinci olduğu" konusunda ikna ettiler ve dolayısıyla da Kiril'in başını yemeyi başardılar.

Kiril, "Rum teb'a arasına dinî nifak soktuğu" iddiasıyla 1638'in 26 Haziran'ında Rumelihisar'ında asıldı ve cesedi denize atıldı.

İmparatorluğun Rum teb'ası, ikinci idam şokunu, 1657'de yaşadı. Şimdi Romanya taraflarındaki Eflâk'in "voyvoda"sı olan, yani Eflâk'i Bâbıâlî adına idare eden Konstantin isyan etmişti ve İstanbul'daki Ortodoks Patriği Üçüncü Parthenius'un isyanı desteklediği, hattâ Konstantin'e destek mektupları gönderdiği ortaya çıktı.

Zamanın sadrazamı Köprülü Mehmed Paşa emretti ve Patrik, Parmak kapı'da asıldı.

Son idam ise mâlûm; üç defa Patrik seçilen ve Yunan ayaklanmasına fiilen destek verdiği anlaşılan Beşinci Gregorius'un, 22 Nisan 1821'de Patrikhane'nin kapısının önünde asılması...

Acaba ülkesini ABD'de şikayet eden Bartalemeos hakkında dava açıldı mı bilemiyoruz ...

Vesselam İstanbul 29 kasım 2025...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)