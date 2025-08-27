Birçok farklı branşta eğitim verildiği EMEĞİM’de kursiyerlerin mesleklerinde en ince ayrıntıları öğrenmeleri sağlanıyor. Bu kurslardan bir tanesi de Saç Bakımı ve Kuaförlük Kursu. Bu kursu tamamlayan kursiyerler, hem mesleklerini icra etmenin hem de kendi iş yerlerini açmanın keyfini yaşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“Benim Hikayem, Başka Kadınlara İlham Olsun”

Vasfiye Aydın, Esenyurt Belediyesi’nin verdiği imkanlarla hayatını değiştiren isimlerden biri. Aydın, kuaförlük kursunun billboardda gördüğü ilanı üzerine cesaretini toplayarak başvurdu. Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen herkesin karşı çıktığı bu yolda 3 yıl eğitim aldı, 1 buçuk yıl çalıştı ve sonunda kendi işini kurdu. Aydın, “Yolda yürürken billboardda afişleri gördüm. Kuaförlük kurslarının billboardları vardı. Orada neden olmasın ki dedim. Gerçekten hayatım değişti. Bana herkes dedi ki, ‘Yaşın geçti, yapamazsın.’ Ama ben başardım. 3 yıl boyunca kurslara gittim, 1 buçuk yıl çalıştım ve şu an kendi iş yerimi açtım. Benim hikayemin başka kadınlara da örnek olmasını isterim” dedi.

“Esenyurt Belediyesi’ne Teşekkür Ederim”

Şükrü Yılmaz, Esenyurt Belediyesi'nin verdiği eğitim sayesinde meslek hayatına adım atan bir diğer başarı hikayesi. Yılmaz, Esenyurt Belediyesi’nin açtığı kursu tamamladıktan sonra, mevcut bir salonu işletmeye başladı. Kurs arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı salonu başarıyla yöneten Yılmaz, “Mesleki olarak eğitimimi tamamladım ve şu an mevcut bu salonu işletiyorum. Kursta tanıştığımız iki arkadaşımızda bizimle birlikte çalışıyor. Esenyurt Belediyesine bize sağladığı istihdam fırsatından dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Hedeflerime Adım Adım Yaklaşıyorum”

Meslek hayatına adım atan Nazlıcan Çakırca ise şöyle konuştu: “Bu mesleğe bir hevesim vardı. Esenyurt Belediyesi'nin verdiği saç yapımı kursuna katıldım. Kursum bittikten sonra işe girdim ve şu an hedeflerime adım atıyorum. Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)