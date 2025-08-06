Esenyurt Belediyesi, “Belediyem Sitelerimizde” projesi doğrultusunda site yaşamına kültürel ve sosyal bir değer katmak amacıyla Solarkent’te yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un talimatlarıyla hizmete giren Solarkent Kültür ve Sanat Merkezi, yoğun ilgiyle çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde Öğrenci İşleri Odası, Derslik, El Sanatları Atölyesi, Aşçılık Sınıfı, Resim Sınıfı ve Müzik Odası olmak üzere 5 farklı eğitim alanı yer alıyor. Site sakinlerine özel olarak planlanan bu merkezde, toplam 14 branşta eğitimler sunuluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Kurs programları arasında Fitness, Yüzme, Pilates, Zumba, Gravür, Ahşap Boyama, Aşçılık, Yaş Pasta Yapımı, İngilizce, Resim, Piyano, Gitar, Bağlama ve Satranç gibi hem sanatsal hem sportif etkinlikler bulunuyor. Eğitimler uzman eğitmenler eşliğinde yıl boyunca devam ediyor. Bugüne kadar 667 kişinin kayıt yaptırdığı merkez, site içinde sosyal etkileşimi artıran, kültürel gelişimi destekleyen ve günlük yaşama değer katan bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Esenyurt Belediyesi, bu merkez aracılığıyla vatandaşların hem kendilerini geliştirmelerini hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirmelerini hedefliyor.

“Büyük bir emek ve çabayla bu merkez hayata geçirildi”

Site Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özuzun, merkezin siteye ve mahallelerine büyük değer kattığını ifade ederek şöyle konuştu; “Öncelikle, bu güzel çalışmayı hayata geçiren başta Esenyurt Belediyesi olmak üzere tüm belediye personeline yürekten teşekkür ediyorum. Büyük bir emek ve çabayla bu merkez hayata geçirildi.

Çok mutluyuz, çok memnunuz. Gerçekten istenilen seviyeye ulaşıldı. Merkez, siteye ve mahallemize büyük değer kattı. Kültür Merkezimizde oldukça çeşitli dersler mevcut. Müzik alanında piyano dersi veriliyor, İngilizce eğitimi sunuluyor. Ahşap yakma ve boyama kurslarımız var. Yüzme hocalarımız çok başarılı; bu alanda da yoğun ilgi var. Pastacılık kursu da oldukça rağbet görüyor.

Talep çok fazla. Bu güzel hizmetlerin devamını diliyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Kültür Merkezimizin mahallemize ve tüm çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

“Burada yeni dostluklar edininiyoruz”

Kursiyer Nilhun Doğan ise, bu merkezde hem sosyalleştiğini hem de eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Böyle bir etkinliğin sitemizde gerçekleşmesi gerçekten çok sevindirici oldu. Hem keyifli hem de oldukça verimli bir organizasyon. Yeni dostluklar edindik, uzun süredir tanışmadığımız komşularımızla tanışma fırsatı yakaladık.

Bu yönüyle de çok kıymetli. Kurs programının içeriğinin zengin olması da ayrıca çok memnun edici. Her yaştan bireyin katılabileceği bir yelpaze sunulmuş. El sanatlarından eğitime, müzikten öğretici atölyelere kadar çok çeşitli kurslar mevcut. Belediyemize bu anlamda gönülden teşekkür ediyorum. Aynı şekilde site yönetimimize de ayrıca teşekkür ederim.

Burada hem güzel vakit geçiriyoruz, hem eğleniyoruz hem de eğitim alıyoruz. Kurslar sonunda sertifika verilecek olması da katılımcılar açısından çok motive edici. Emeği geçen tüm idari amirlere, organizasyonda yer alan herkese teşekkür ediyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)