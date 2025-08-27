123 yıl önce kurulan Hamidiye Su, İstanbul’un ormanlarından çıkarılan suyu çeşmeler aracılığıyla İstanbullulara ulaştırırken bugün İstanbul’un her ilçesinde bulunan bayiler, marketler, fabrika satış mağazaları, otomatlar gibi pek çok kanaldan 500.000’den fazla haneye ulaşarak ambalajlı su pazarının lider markası haline geldi. İstanbullulara güvenilir, sağlıklı ve doğal kaynak sularını ulaştıran Hamidiye, yeni çıkardığı ürünlerle de ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Hamidiye Su son olarak Hamidiye Mineral ürününü İstanbullular ile buluşturdu. Titizlikle yürütülen Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçleri sonucunda üretilen Hamidiye Mineral modern üretim tesislerinde hijyenik koşullarda, el değmeden şişeleniyor. Doğal mineralli yapısıyla günlük yaşam temposuna keyif ve denge katan Hamidiye Mineral; hem geleneksel sofralara hem de sağlıklı yaşamı benimseyenlere hitap ediyor.

Hamdiye Su Genel Müdürü Hüseyin Çağlar, Hamidiye Mineral hakkında ““Hamidiye olarak 123 yıllık mirasımızı geleceğe taşırken, inovasyonu ve kaliteyi merkeze alıyoruz. İstanbul’un lider markası olarak Hamidiye Mineral ile mineralli su pazarına güçlü bir giriş yaptık.

Bu ürünümüz, yalnızca yeni bir kategori açılımı değil; aynı zamanda markamızın sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam ve yenilikçi üretim vizyonunun somut bir göstergesidir. Hamidiye, kurulduğu günden bu yana İstanbullulara güvenilir ve sağlıklı su ulaştırmayı görev edinmiştir.

Bugün Hamidiye Mineral ile bu misyonumuzu daha da ileri taşıyoruz. İstanbul’un dört bir yanına ulaştırdığımız yeni ürünümüz, hem geleneksel sofralara hem de sağlıklı yaşamı tercih eden vatandaşlarımıza katkı sunacak. Hamidiye ailesi olarak, bize duyulan güvene layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Hamidiye Mineral İstanbul’un her yerinden, Hamidiye Mobil uygulaması ve 444 1902 sipariş hattı üzerinden kolayca sipariş edilebiliyor ve Hamidiye Bayileri tarafından tüm İstanbulluların evine kadar teslim ediliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA)