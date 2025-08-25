Yaklaşık bin 500 kişilik kapasiteye sahip Kadın Sanat Merkezi, 28 farklı branşta eğitim imkanı sunarak Esenyurtlu kadınları sanatla buluşturuyor.

Geniş eğitim yelpazesi

Merkezde; geleneksel Türk sanatları, fotoğrafçılık, seramik ve çömlek yapımı, resim, müzik ve el sanatları gibi birçok alanda kurslar düzenlenecek. Kadınlar hem kişisel gelişimlerini destekleyecek hem de kendi eserlerini üretme fırsatı yakalayacak.

Çocuk dostu alan

Kadın Sanat Merkezi’ni farklı kılan önemli bir özellik de çocuk dostu alanı. Kadın kursiyerler, eğitim alırken çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bu özel alan sayesinde gönül rahatlığıyla eğitimlerine odaklanabilecek.

Merkeze kayıt olmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgiye 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilir. Kayıt işlemleri için ise Eski Belediye Binası'nda bulunan Kadın Sanat Merkezi’ne şahsen başvuru yapılması gerekiyor.

