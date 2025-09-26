TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ ZEYTİNBURBNU ŞUBESİ’DE ZİYARET EDİLDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi 26 Dönem Elazığ Milletvekili ve şu an Ak Parti MYKY yönetim kurulu üyesi Ömer Serdar, Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi İş insanı Rıdvan Çakar ve Ak Parti Zeytinburnu ilçe teşkilat mensupları Türkiye Emekliler Derneği Zeytinburnu Şube başkanı Kadir Şengül ve yönetimi ziyaret ederek Ak Parti’nin ülke için yaptığı çalışmaları anlattılar.

Ömer Serdar Samimi ve İçten Kabulleri İçin Şube başkanı Kadir Şengül ve yönetime teşekkür etti.

Şube başkanı Kadir Şengül’de yaptığı kısa konuşmada üyeleri içinde her partiye oy veren seçmen olduğunu ifade ederek her parti ve kuruluşa eşit mesafede olduklarını ifade ederek sayın vekil Ömer Serdar ve meclis üyesi Rıdvan Çakar nezdinde bütün Ak Parti heyetine teşekkür etti.

