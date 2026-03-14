Bugün 14 Mart. Takvimlerde sıradan bir gün gibi görünse de, sağlık camiası için derin anlamlar taşıyan bir tarih. Çünkü bugün, insan hayatına dokunmayı meslek edinmiş hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının günü.

Hekimlik yalnızca bir meslek değildir; aynı zamanda bir sorumluluk, bir vicdan ve çoğu zaman da bir fedakârlık hikâyesidir. Gecenin bir yarısında çalan telefon, bayram günlerinde tutulan nöbetler, yoğun bir günün ardından bile hastanın gözündeki umut ışığını canlı tutma çabası… Bunların hiçbiri mesai saatleriyle ölçülebilecek şeyler değildir.

14 Mart’ın kökleri yalnızca bir kutlama gününe değil, aynı zamanda bir duruşa dayanır. Tıp öğrencilerinin ve hekimlerin, mesleklerinin onurunu ve toplum sağlığını korumak için gösterdikleri kararlılığın sembolüdür bu tarih.

Sağlık çalışanları için her hasta ayrı bir hikâyedir. Kimi zaman bir annenin duası, kimi zaman bir çocuğun gülümsemesi, kimi zaman da bir yaşlının minnet dolu bakışı… Belki de hekimliği ayakta tutan en güçlü motivasyon budur: İnsan hayatına dokunabilmek.

Bugün sadece hekimleri değil; hemşireleri, ebeleri, teknisyenleri ve sağlık sisteminin görünmeyen kahramanlarını da hatırlama günüdür. Çünkü sağlık, büyük bir ekip işidir.

Bu vesileyle insan hayatını önceleyen, bilgi ve vicdanla çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. İyi ki varsınız.

Unutmayalım: Sağlık varsa umut vardır.

Sağlık ve bereketle Hayırlı ramazanlar dilerim.

İstanbul Times - Maksut Konyar - 14 Mart 2026