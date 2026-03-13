İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Nakîbü’l-Eşrâflık kurumu’nun,ana temeli Rasulullah ( sav) tarafindan atılmıştı. 3 Mart 1924 tarihinde Halifeliğin kaldırılmasının ardından lağvedildi.

Bu mübarek kurumun ortadan kalkmasıyla birlikte,Gerçek seyyidlerimizi arka plana iterek unuturmaya çalıştılar;Yüzyıllardan beri ümmeti muhammedin gönlünde taht kurmuş seyyidlerin kaydı,takibi,ve toplumsal görünürlüğü de yok ederek adeta bir sis perdesi haline getirdiler;Bu Kutlu Soyun Tarihî İzlerinide Silmeye Çalıştılar! “Ülkemizdeki bir kısım Yöneticiler, Gerçek Elibeytin/ Seyyidlerin Yerine Seyyid olmayan! Bazı Grupları,Tarikat Şeyhleri Ve Hatırı Sayılır Aileleri Müslümanlara SEYYİD ŞERİF VE EHLİ BEYT MENSUBU OLARAK TAKTİM ETTİLER;

“Bu süreçte,sahte kimliklere bürünen bazı kişiler ülkenin dört bir yanına dağılarak seyyidliğe yakışmayan hareketler ve davranışlar sergilediler . “Kötü işlerle meşgul olan bu kimseleri gören ! ve Ehlibeyt’e gönülden bağlı olan müslümanlar, bu sahtekârların yaptıkları işlerden dolayı gerçek seyyid zannederek onlardan uzaklaştılar.”Böylece Ehli beyt’e Seyyidlere duyulan muhabbet,yanlış örnekler ve sahte kişiler yüzünden azalmaya ve kaybolmaya başlandı.Bu mübarek soya duyulan ilgi ve alaka giderek tamamiyle zayıflama noktasına gelindi;”Bu talihsiz tablo uzun yıllar böyle devam etti.Elli yıllık dönemden sonra i tablo

daha da karmaşık bir hâl aldı.Bu seferde bazı cübbeli,sarıklı, ve sakallı tarikat mensupları mevki makam,çıkar ve itibar elde etmek amacıyla müslümanlar arasinda dolaşarak kendilerini SEYYİD VEYA ŞERİF OLARAK TANITMAYA BAŞLADILAR:”YÜZYILDAN BERİ RASULULLAHIN ! Ehli beyti’ne/ Seyyidlere hasret duyan ve onlara cani günülden sevgiyle bağlı olan saf ve iyi niyetli müslüman kardeşlerimiz’de bu kişilere inanarak,onlara biat ettiler! Zaman içinde bu sahtekârlardan bir kısmı taraftarlarını kandırarak maddi ve manevi yönünden sömürerek büyük servetler ve rantlar elde ettiler.”

Ancak devletimiz,yakın zamanda bu karanlık tabloyu aydınlatacak önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve talimatıyla arşivler açıldı , Geçmişe yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı,Yapılan çalışma ve araştırmalarda kendilerini yıllardır halkımıza “seyyid” ve “şerif” olarak tanıtan bu kişilerin hiçbirinin resmi bir kaydının bulunmadığı açıkça ortaya çıktı.

Bugün gelinen noktada hakikatin gün yüzüne çıkması, Ehlibeyt sevgisini istismar eden yapıların maskesini düşürmüş durumda. Bu aynı zamanda gerçek seyyidlerin kaybolan itibarının iadesini ve Ehlibeyt muhabbetinin yeniden asli yerine oturması için önemli bir fırsattır. Müminlerin hem duygu hem iman olarak en kıymetli noktalardan birini teşkil eden Ehlibeyt sevgisinin sahtekârların elinde istismar edilmesine artık müsaade edilmemelidir.

Gerçek ve doğru olan ümmetin emanetine yakışan da budur; İSLAM ÂLEMİNDE MUTLAKA SAHTE SEYYİDLİK ÖNLENMELİ İSLAMİYETE ZARAR VERİYOR….

İstanbul Times - Seyyid Dr.Hüseyin Zarraki