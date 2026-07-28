Hatay'da 2005 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Epik Sanat Tiyatrosu, kurucusu ve yaratıcı drama lideri Gökhan Altunöz öncülüğünde yürüttüğü tiyatro destekli Yaratıcı Drama Atölyeleri ile çocukların hayata yeniden umutla bağlanmasına katkı sunuyor. Epik Sanat Tiyatrosu'nun çocuklara yönelik Yaratıcı Drama Atölyesi yeni dönemi de Temmuz ayı itibarıyla başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldır Çetiner

Yaklaşık yirmi yıldır devam eden atölye çalışmaları, depremin ardından çok daha anlamlı bir misyona dönüştü. Çocukların güvenli bir ortamda kendilerini ifade edebilmeleri, yeniden arkadaşlıklar kurabilmeleri ve yaşadıkları duyguları sanat yoluyla paylaşabilmeleri amacıyla hazırlanan atölyelerde, yaratıcı drama tiyatronun olanaklarıyla buluşturuluyor.



Atölye sürecinde çocuklar oyunlar, doğaçlamalar ve grup etkinlikleriyle hem eğleniyor hem de gelişimlerine katkı sağlayan deneyimler yaşıyor. Bu süreç, onların kendilerine olan güvenlerini artırırken dikkat ve konsantrasyon becerilerini güçlendiriyor. Birlikte üretmenin doğal sonucu olarak iletişim kurmayı, iş birliği yapmayı ve farklı fikirlere saygı göstermeyi öğrenen çocuklar, aynı zamanda hareket temelli çalışmalar sayesinde fiziksel gelişimlerini de destekliyor. Hayal güçlerini özgürce kullanabildikleri uygulamalar yaratıcılıklarını beslerken, farklı karakterleri canlandırmaları dünyayı farklı bakış açılarıyla anlamalarına yardımcı oluyor. Böylece duygusal zekâları gelişiyor, empati kurma becerileri güçleniyor ve kurdukları dostluklar kalıcı arkadaşlıklara dönüşüyor.



Gökhan Altunöz tarafından hazırlanan atölye programı, yalnızca sahneye oyuncu kazandırmayı değil; özgüveni yüksek, kendini rahat ifade edebilen, paylaşmayı bilen ve üretmekten keyif alan bireylerin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Atölye sonunda çocuklar, süreç boyunca ortaya koydukları çalışmaları bir tiyatro gösterisiyle izleyiciyle buluşturarak ilk sahne deneyimlerini de yaşıyor.



Epik Sanat Tiyatrosu'nun yıllar içinde yaratıcı drama atölyelerine katılan birçok çocuk ise bugün tiyatro yaşamını sürdüren genç oyuncular arasında yer alıyor. İlk kez bu atölyelerde sahneyle tanışan pek çok çocuk, zamanla tiyatronun içinde kalarak çeşitli oyunlarda rol almaya devam etti. Bu durum, yaratıcı drama atölyelerinin yalnızca dönemsel bir etkinlik olmadığını, sanatla uzun soluklu bir yolculuğun başlangıcı olduğunu gösteriyor.



Deprem sonrası Hatay'ın Defne İlçesinde kültür ve sanatın yeniden filizlenmesine katkı sunan çalışmalar arasında gösterilen Epik Sanat Tiyatrosu, "Tiyatro İyileştirir" anlayışıyla çocukların yüzünü güldürmeye, umutlarını büyütmeye ve sanat aracılığıyla geleceğe daha güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Çocuklar için Yaratıcı Drama Atölyesi'nin yeni dönemi, bu anlayışın en güncel örneklerinden biri olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)