YENİLENEN ÇIRPICI SPOR TESİSLERİ İLE SPORCU SAĞLIĞI VE PEFORMANS MERKEZİ HİZMETE AÇILDI*

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çırpıcı Çırpıcı Spor Tesisleri ile Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’nin açılış töreninde “Önümüzdeki yıl hep birlikte çok önemli bir sınav vereceğiz. 2027 Avrupa Oyunları’ndaki organizasyon başarımız, performansımız bize Olimpiyat Oyunlarının kapısını aralayacak. En büyük dileğim, yaşanan hukuksuz sürecin bir an önce son bulması; Ekrem Başkanımızın ve İstanbul’a hizmet eden bütün yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasıdır” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu- Bakırköy - İstanbul

*“HEDEFİMİZ İSTANBUL’UN HER KÖŞESİNDE UMUDU DAİMA BÜYÜTMEKTİR!”*

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kullanım ömrünü tamamlayan ve çağdaş ölçülerle baştan aşağı yenilenen Çırpıcı Spor Tesisleri ile Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Törene Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Bürokratları, Meclis Üyeleri, Zeytinburnu ve Bakırköy CHP İlçe Başkanları, Mahalle muhtarları, Amatör Spor Kulüpleri, genç sporcular ve aileleri katıldı.

*ASLAN: 2027 AVRUPA OYUNLARI’NDAKİ ORGANİZASYON BAŞARIMIZ, PERFORMANSIMIZ BİZE OLİMPİYAT OYUNLARININ KAPISINI ARALAYACAK*

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yaptı. Ovalıoğlu, “2019 yılından bu yana 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olan İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun insan odaklı, yaşayan ve nefes alan kent vizyonudur. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak, sporla iç içe, disiplinli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla İstanbul’a kazandırılan onlarca çalışmadan sadece bir tanesidir” ifadelerini kullandı.



*“BİZ BU KENTİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ, BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ”*



Tesislerin dört mevsim kullanılabileceğini kaydeden Ovalıoğlu, “Sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar yaşayan, nefes alan bir spor merkezi olarak, yıllık yaklaşık 5 bin kişiye spor hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Bakırköy Belediyesi olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde çalışarak, kentimizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Biz bu kenti birlikte yönetiyoruz, birlikte güzelleştiriyoruz.” diye konuştu.



Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun konuşmasının ardından sözü İBB Başkan Vekili Nuri Aslan aldı. Aslan konuşmasına, seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladı. Aslan, “Bugün İBB Çırpıcı Spor Tesisi’nde yürüttüğümüz yenileme çalışmalarımız sonucunda, tesisimizin yeniden açılışı için bir aradayız. Aynı zamanda yine tesis içerisinde inşa ettiğimiz Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’nin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepiniz, Ekrem Başkanımızın göreve geldiği ilk günden bu yana İstanbul’umuzun dünya sporunun başkenti olması hedefiyle nasıl canla başla çalıştığını biliyorsunuz.” Şeklinde konuştu.



Aslan, konuşmasına şöyle devam etti;



*“NE MUTLU BİZLERE, ÇABALARIMIZ KARŞILIKSIZ KALMADI”*



“Ekrem Başkanımız her zamanki gibi, hedefini büyük ve anlamlı koydu. Bir sonraki Olimpiyat Oyunları, İstanbul’da yapılacak dedi. Bu hedefe ulaşmak için, kentimizin her yanında, gençlerimizin ve tüm İstanbulluların yararlanabildiği çağdaş spor tesisleri inşa etti, yeni sporcuların yetişmesine destek oldu. Dile kolay, Ekrem Başkanımızın göreve geldiği 2019’dan bugüne 29 yeni spor tesisi açtık, 35 Okulumuza Spor salonu kazandırdık. Perşembe günü baştan aşağı yenilediğimiz Güreş İhtisas Kulübü’nün yeni yerleşkesini hizmete açtık. Mevcut 4 spor tesisimize yeni fonksiyonlar kazandırdık. Denizin dünya üzerinde en çok yakıştığı kent olan İstanbul’umuza, tarihinde ilk defa bir spor tesisi kazandırdık. Haliç Su Sporları Merkezi’mizi hizmete aldık. Yine İBB tarihinin ilk atletizm pisti olan İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’ni kentimize kazandırdık. Ne mutlu bizlere, bu çabalarımız karşılıksız kalmadı.”



*“TESİSİMİZİN KIŞ AYLARINDA DA SPORCULARIMIZ İÇİN RAHAT VE KONFORLU HİZMET VERMESİNİ HEDEFLEDİK”*



“Ekrem Başkanımızın emekleri sayesinde İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Daha yürüyecek çok yolumuz var. Bir an olsun yorulmadan İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Yenilediğimiz İBB Çırpıcı Spor Tesisi; Zeytinburnu ilçemizin Çırpıcı mahallesinde 1994’ten bugüne hizmette. Ancak bugünün ihtiyaçları karşısında yetersiz kalan tesisimizde 2023’te yeniden tadilata başladık. Tesisimizin özellikle kış aylarında da sporcularımız için rahat ve konforlu hizmet vermesini hedefledik. 2 adet kapalı halı saha, 5 adet kapalı tenis kortu oluşturduk. İnşallah yılda yaklaşık 25 bin kişiye, toplamda 260 bin seans hizmet vereceğiz.



*“HEDEFİMİZ, İSTANBUL’UN HER KÖŞESİNDE UMUDU DAİMA BÜYÜTMEKTİR!”*



“Aynı zamanda, çok önemli bir işlev daha kazandırıyoruz tesisimize. Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’nde sporcularımızın sakatlık teşhis ve tedavileri ile performans ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Ekrem Başkanımızın vizyonu doğrultusunda hedefimiz yalnızca Olimpiyat Oyunları’nı İstanbul’da düzenlemek değildir. Hedefimiz, mutlu, sağlıklı, gençlerinin geleceği güvende olan bir İstanbul’dur. Spor bir çocuğun hayatını kurtarabilir. Bir gencin hayatını değiştirebilir. Ve bir çocuğun hayatı değişirse, bütün memleketimize umut doğabilir. Bizim hedefimiz İstanbul’un her köşesinde umudu daima büyütmektir!”





*“EN BÜYÜK DİLEĞİM, YAŞANAN HUKUKSUZ SÜRECİN SON BULMASI”*



“Önümüzdeki yıl hep birlikte çok önemli bir sınav vereceğiz. 2027 Avrupa Oyunları’ndaki organizasyon başarımız, performansımız bize Olimpiyat Oyunlarının kapısını aralayacak. En büyük dileğim, yaşanan hukuksuz sürecin bir an önce son bulması; Ekrem Başkanımızın ve İstanbul’a hizmet eden bütün yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasıdır. Büyük emek vererek ilmek ilmek gerçekleştireceğimiz Avrupa Oyunları’nı tribünlerden hep birlikte izleyebilmektir. Yenilenen İBB Çırpıcı Spor Tesisi ile Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’nin İstanbul’a ve spor dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”



Açılış konuşmalarının ardından genç sporcuların kurdele kesmesiyle tesis hizmete açıldı. Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Aslan, kapalı futbol sahası ve tenis kortunda sporcularla biraraya gelerek başarı dileklerinde bulundu. Program genç sporcular protokol heyetinin anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)