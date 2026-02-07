FUAT BODUR GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Sayın Hüseyin Urlu sağlık alanında on binlerce belki de yüz binlerce insana şifa sunan bir hekim olarak şahsım ve derneğim adına hocamızı önemsiyorum.

Sağlık camiası için bir değer olan ve binlerce kişiye iş kapısı aralayan değerli hocamızın yeni yaşını kutlamak istedik. Sağ olsun o da kıymetli vaktinden fedakarlık yaparak bizi kabul etti. Tabi bu sürprizi yaparken Zeytinburnu Avrasya Hastanesi İşletme Direktörü İbrahim Urlu işimizi çok kolay kıldı.

Urlu ailesi’nin sağlık camiasına katkısının çok büyük olduğunu 3 hastanelerinde hizmet alan ve memnuniyetlerini bize aktaran arkadaş, dost ve tanıdıklarımızdan duyunca çok memnun ve mutlu oluyoruz. Yeni yaşının Hüseyin Hocamıza kıymetli eşi, eczacı Nermin hanımefendiye sağlık sıhhat getirmesini dilerim” şeklinde konuştu.

OPR.DR HÜSEYİN URLU’ DA ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Bu nazik ziyaretlerinden ötürü Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği’ne teşekkür ediyorum. Doğum günümü kutlama sürprizleri de anlamlı oldu. Başta dernek başkanı Ahmet Fuat Bodur olmak üzere zaman ayırıp gelen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına teşekkür ederim şeklinde konuştu.

İstanbul Times Gazetesi ve Tv olarak biz de bizde ailemizin hekimi olan Op. Dr. Sayın Hüseyin Urlu hocamıza yeni yaşının bir öncekinden daha güzel geçmesini dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)