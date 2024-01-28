MARDİNLİ HEMŞEHRİLERİNDEN AK PARTİ ESENYURT İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYI HAMİT ÖNCÜ'YE 70 KİŞİLİK BİR HEYET İLE MORAL ZİYARETİ YAPTI ...
Mardinli İş İnsanı Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Dernek başkanı Ahmet Fuat Bodur beraberindeki 70 kililik bir heyet ile Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Haliç Kongre Merkezinde yapılan bir aday tanıtım töreni ile partisinin Esenyurt Belediye başkanı olarak eski Esenyurt Kıraç Belediye başkanı eğitimci Hamit Öncü'yü ilan etmişti.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Esenyurt - İstanbul