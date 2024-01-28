MARDİNLİ HEMŞEHRİLERİNDEN AK PARTİ ESENYURT İLÇE BELEDİYE  BAŞKANI ADAYI HAMİT ÖNCÜ'YE 70 KİŞİLİK BİR HEYET İLE MORAL ZİYARETİ YAPTI ...

Mardinli İş İnsanı Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Dernek başkanı Ahmet Fuat Bodur beraberindeki 70 kililik bir heyet ile Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Haliç Kongre Merkezinde yapılan bir aday tanıtım töreni ile  partisinin Esenyurt Belediye başkanı olarak eski Esenyurt Kıraç Belediye başkanı eğitimci Hamit Öncü'yü ilan etmişti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Esenyurt - İstanbul  

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Dernek başkanı İş İnsanı Bodur " Hamit başkanımızın daha önce Esenyurt Kıraç'taki belediye bakanlığı ile guru ve onur duymuştuk. İnşallah bu sefer Esenyurt'ta belediye başkanlığını kazananarak İstanbul'un en büyük ilçesini Mardinli hemşeherimiz Esenyurt  sevdalısı Hamit Öncü ve ekibi kazanacaktır. Biz her zaman başkanımızın yanındayız" dedi.    

AK PARTİ ESENYURT BELEDİYE  BAŞKAN ADAYI HAMİT ÖNCÜ ANLAMLI VE ÖNEMLİ ZİYARET İÇN BODUR VE HEYETİNE TEŞEKKÜR ETTİ 

"Öneclikle hem İstanbul'umuz hem de ilçemiz için çok anlamlı ve önemli olan bu ziyaretiniz içn sayın A.Fuat Bodur'a  ve heyetine kendim ve Ak Parti Esenyurt İlçe başkanlığı adına teşekkür ederim.

Hepinizin bildiği üzere 31 Mart 2019'da hem Esnyurt'ta hem de İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde seçimi kaybetmiştik.

Biz Esenyurt'u Murat Kurum  başkamız da İBB'de seçimi kaznamak için var gücümüz ile çalışacağız diyerek heyet üyelerine teşekkür etti".

Ziyaret hatırfa fotoğrafının çekimi ile son buldu .

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 