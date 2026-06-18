Merkezefendi Millet Kıraathanesi yanında kurulan etkinlik alanındaki açılış programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

“Merkezefendi’nin Mirasını Yaşatıyoruz”

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Merkez Efendi’nin manevi mirasını yaşatmak amacıyla 27 yıl önce başlatılan festivalin bugün önemli bir kültürel değere dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“27 yıl önce Zeytinburnu’muzun ebedi misafiri Merkez Efendi’nin adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan festivalimiz bugün 27’nci yılına ulaştı. Bu süreç içerisinde Merkezefendi çevresinde önemli dönüşümler gerçekleştirdik. Kültür Vadisi projesi kapsamında tarihi yapılar restore edilerek yeniden hayat buldu ve bölge yepyeni bir kimlik kazandı.”

Türkiye’nin İlk Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Merkez Efendi’den ilham alınarak hayata geçirilen çalışmalardan birinin de Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi olduğunu vurgulayan Başkan Arısoy, bahçede Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden getirilen 750’nin üzerinde tıbbi bitkinin korunduğunu ve kayıt altına alındığını ifade etti.

Arısoy, “Burada yalnızca bitkilerin yetiştirildiği bir alan değil, aynı zamanda araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan önemli bir merkez oluşturduk. Tıbbi bitkilerin tüm gelişim süreçleri kayıt altına alınıyor ve ilgili kurumlarla paylaşılabiliyor.” dedi.

Türk Mutfağına Vurgu

Festival kapsamında gerçekleştirilecek yöresel yemek yarışmasına da değinen Arısoy, amaçlarının geleneksel Türk mutfağını yaşatmak olduğunu belirterek, “Fast food kültürüne karşı evlerimizde yaşatılan geleneksel lezzetleri öne çıkarmak istiyoruz. Hemşehrilerimiz kendi hazırladıkları yöresel yemeklerle yarışmaya katılacaklar.” ifadelerini kullandı.

“Merkez Efendi’nin Hatırası Yaşamaya Devam Ediyor”

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ise konuşmasında, İstanbul’un manevi hayatında önemli bir yere sahip olan Merkez Efendi’nin yalnızca bir din âlimi değil, aynı zamanda geleneksel tıp alanında da iz bırakan önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Uslu, “Aradan geçen yaklaşık beş asra rağmen Merkez Efendi’nin adı ve mirası yaşamaya devam ediyor. Böyle kıymetli bir değerin Zeytinburnu’nda bulunması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.” dedi.

“Medeniyetimizin Çınarlarından Biri”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuşmasında milletlerin yalnızca ekonomik ve askerî güçleriyle değil, kültür ve medeniyet birikimleriyle de ayakta kaldığını vurgulayarak, Merkez Efendi’nin hem ilmi hem de manevi yönüyle toplum hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Mesir Macunu Saçıldı

Konuşmaların ardından vatandaşlara geleneksel mesir macunu ikram edildi. Festivalin ilk günü sanatçı Fadıl Aydın’ın konseriyle devam ederken, Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali dört gün boyunca söyleşiler, seminerler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve konserlerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)