İŞTE ÇETİNER’İN O AÇIKLAMASI

CHP İstanbul ve genel Merkezin ez az hata ile İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için inceleyip sık dokuduğuna şüphem yok.Ancak İstanbul gibi önemli bir şehrin ilçe belediye başkan adaylarının geciktirilmesi bir dezavantajdır.

Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu ve Benzeri ilçeler gibi 2019 Mahalli İdareler seçiminde % 4 ve altı oy ile kaybettiği ilçelerde Belediye başkan adayı belirlerken mutlaka demografik yapıya dikkat etmelidir.

Adayın yaşamı ve ilçeye kattığı değerleri dikkate almalı. Örnek vermek gerekirse Zeytinburnu 1984 yılında belediye oldu. Kurucu başkan Rumeli’li idi.

Daha sonra ki 35 yıllık sürede ilçe belediye başkanlarımız hep Karadenizli oldu.

Adayın bilgili bilinçli ve projeci olması elbette mühim ancak bir yerleşim yerinde başkan adayı belirlerken aynı şartlara sahip demografik yapıya göre bir aday seçmek elbette önem arz ediyor.

Örnek vermek gerekirse Zeytinburnu’nda Rize’li seçmen sayısı ilk 20 sırada yok ama başkan adayları o ilde seçilmişse burada demografik yapının rafa kaldırıldığını söylemek için yanlış olmaz…

Nornal şartlar altında muhalefetin adayını daha erken belirlemesi gerekirken Zeytinburnu’nda iktidar olan Ak Parti adayını belirledi ama muhalefet olan CHP’nin adayını belirleyememesi tanıtım açısından dezavantaj oluşturur.

Bu aday ne zaman meclis üyelerini belirleyecek ? ne zaman sahalara inip çalışacak ?

CHP adayını geç belirleyerek Ak Parti adayına avantaj sunuyor diyen CHP Zeytinburnu Belediye başkan a.adayı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner,partimiz adayını geç açıklayarak dezavantajlı duruma düşüyor dedi.

Zeytinburnu ilçesinin kitabını yazan ve İşte Zeytinburnu Belgeseli’nin yönetmeni Hüseyin Çetiner CHP PM.üyeleri bir an önce Zeytinburnu adaylarını açıklamaları gerekir dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)