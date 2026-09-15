İŞTE O MAKALE :

Kıymetli Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz;

Her yeni eğitim-öğretim yılı, aslında yeni bir başlangıçtır.

Yeni hedefler, yeni heyecanlar, yeni dostluklar ve yeni hikâyeler demektir.

Bizler için ise yeni bir eğitim yılı; bir çocuğun gözlerindeki umuda, bir gencin hayallerine, bir öğretmenin gayretine ve bir velinin emanetine yeniden ortak olmak demektir.

Tam 23 yıldır Başakşehir’de aynı heyecan, aynı inanç ve aynı sorumluluk duygusuyla eğitim yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Bugün bu yolculuğa;

Final Okulları,

Final Özel 1. Etap ve

Final Özel 5. Etap olarak üç güçlü eğitim kurumumuzla devam ediyoruz.

23 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün kök saldığını görmek elbette büyük bir mutluluk…

Ama biz biliyoruz ki eğitimde asıl mesele, geçmişte yaptıklarımızla övünmek değil, geleceğe karşı sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir.

Çünkü bize emanet edilen sadece bir öğrenci değildir.

Bir çocuk, bir aile, bir gelecek ve bir hayat bize emanettir.

Bu nedenle eğitim bizim için yalnızca sınav, karne ve başarıdan ibaret değildir.

Elbette öğrencilerimizin akademik olarak başarılı olmalarını istiyoruz.

Ama bunun yanında;

iyi insan,

güzel ahlaklı insan,

sorumluluk sahibi insan,

çalışkan insan,

dürüst insan,

kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı insan

olmalarını da istiyoruz.

Bizim eğitim anlayışımızın özünde üç kelime var:

EMANET… SORUMLULUK… GAYRET…

Öğrencilerimiz bize emanettir.

Öğretmenlerimiz büyük bir sorumluluğun taşıyıcısıdır.

Velilerimiz ise bu yolculuğun en önemli paydaşlarından biridir.

Ve biliyoruz ki eğitim, okul ile sınırlı değildir.

Okul, öğretmen, öğrenci ve veli aynı hedefe doğru yürüdüğünde başarı kaçınılmaz hâle gelir.

Bir atasözümüzde olduğu gibi:

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”

Biz buna eğitimde bir kelime daha ekliyoruz:

Aynı hedefe bakan gönüllerin gücü var.

Sevgili Öğrenciler,

Yeni bir eğitim yılı sizin için yeni bir fırsat demek.

Geçen yılın başarılarınıza teşekkür edin, eksiklerinden ders çıkarın ve önünüze bakın.

Unutmayın:

Başarı, bir anda gelen büyük bir sıçrama değil; her gün atılan küçük ve kararlı adımların toplamıdır.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Sizler bu büyük geminin kaptanları ve yol göstericilerisiniz.

Bir öğrencinin hayatına dokunmak, bazen bir konuyu anlatmaktan çok daha fazlasıdır.

Bir tebessüm, bir teşekkür, bir takdir, bir teşvik…

Bazen bir çocuğun bütün hayatını değiştirebilir.

Kıymetli Velilerimiz,

Çocuklarımızın başarısını yalnızca aldıkları puanlarla ölçmeyelim.

Onların çabasını, gayretini, gelişimini ve karakterini de görelim.

Çünkü çocuklarımızın bize ihtiyacı sadece sınav dönemlerinde değil, hayatın her döneminde var.

Ve bizler hep birlikte aynı gemideyiz.

Bu geminin adı:

EĞİTİM…

Rotamız:

BAŞARI VE GÜZEL AHLAK…

Yakıtımız:

İNANÇ, GAYRET VE SAMİMİYET…

Ve en büyük sorumluluğumuz:

İNSAN YETİŞTİRMEK…

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza sağlık, huzur, başarı ve güzellikler getirmesini diliyorum.

23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla, aynı samimiyetle ve aynı sorumluluk duygusuyla yolumuza devam edeceğiz.

Çünkü bizim işimiz sadece eğitim değil…

İşimiz, gücümüz, derdimiz insan!

Yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun.

Rabbim çıktığımız bu yolda bizlere emanetin hakkını vermeyi, sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmeyi ve gayretimizi bereketlendirmeyi nasip etsin.

Hoş geldin yeni eğitim yılı…

Hoş geldin yeni umutlar…

Hoş geldin yeni başlangıçlar…

Mustafa TEZCAN

“İşimiz, gücümüz, derdimiz insan!”

İstanbul Times – Mustafa Tezcan