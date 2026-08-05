Peki, aldatmak gerçekten kontrol dışı gelişen “yanlış bir adım” ya da “kazara yapılan bir hata” olabilir mi? Yoksa her adımı bilinçli atılmış bir karar silsilesi mi?

Son dönemde popüler kültürde ve televizyon ekranlarında alevlenen bu tartışma, bilim dünyasının da odağında. Lock Upp programında Ram Kapoor ve Akanksha Chamola arasında geçen diyalog, aslında milyonlarca insanın kafasındaki o temel soruyu yeniden gündeme taşıdı.

Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Cümleler: “Kaza Değil, Süreç!”

Oyuncu Ram Kapoor, uzun süreli evliliklerde veya kriz dönemlerinde yaşanan bir “kaymanın” ilişkinin sonunu getirmemesi gerektiğini, bunun bir hata olarak görülebileceğini savundu. Ancak Akanksha Chamola bu fikre sert ve net bir karşı çıkışla yanıt verdi:

“Hayır, bu galti (hata) ile olmaz. Biriyle fiziksel yakınlık kurmak bir süreçtir. Kıyafetlerinizi çıkarırsınız, adımları takip edersiniz ve bunu tamamlarsınız. ‘Yanlışlıkla oldu’ diyemezsiniz. Masaya bıraktığınız bıçağın kazara birine saplanması gibi bir şey değildir bu.”

Chamola’nın bu sözleri, psikoloji literatüründeki güncel bulgularla birebir örtüşüyor.

Psikoloji Ne Diyor? “Yanlışlıkla” Aldatmak Mümkün Mü?

Biri yakalandığında genellikle “Her şey bir anda oldu” kılıfına sığınır. Ancak araştırmalar, anlık dürtüsellik (impulsivity) yüksek olsa bile aldatmanın bilinçli eylemler dizisi içerdiğini gösteriyor.

Dürtüsellik Bir Bahane Değildir: 2016 yılında yapılan bir araştırma, cinsel dürtüselliğin riskli davranışları artırdığını kabul ediyor; ancak dürtüsellik bir kişilik özelliğidir. Kişi, değer yargıları ve öz kontrolü sayesinde bu dürtüyü eyleme döküp dökmeme sorumluluğuna sahiptir.

Aldatanlar Pişmanlık Hissediyor mu? Sanılanın aksine, evlilik dışı ilişki yaşayan kişilerin büyük kısmı derin bir vicdan azabı çekmiyor. Archives of Sexual Behavior dergisinde yayımlanan (Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Dylan Selterman liderliğindeki) 2023 tarihli bir çalışma, aldatan evli bireylerin bu durumdan yüksek duygusal ve cinsel tatmin aldığını ve ilişkilerine zarar vermediğine inandıklarını ortaya koydu. Popüler kültürdeki “geceler boyu süren suçluluk azabı” tablosu, gerçek bilimsel verilerle her zaman eşleşmiyor.

Güç ve Seçenek Yanılsaması: Kimler Daha Çok Aldatıyor?

İlişkilerde güç dengeleri de sadakatsizlikte kritik bir rol oynuyor. Reichman Üniversitesi ve Rochester Üniversitesi uzmanlarının 2024 yılında gerçekleştirdiği ortak çalışmaya göre, ilişkide veya toplumda daha güçlü / statü sahibi hissettirilen bireylerin aldatma eğilimi daha yüksek.



Bunun sebebi ise oldukça çarpıcı: Güçlü hisseden taraf, ilişkiye daha çok katkı sağladığını ve “daha arzulanan bir partner” olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu özgüven, dışarıdaki seçenekleri değerlendirme eğilimini artırarak mevcut ilişkiye olan bağlılığı zayıflatıyor.

İnsanlar Mutlu Bir İlişkide Neden Aldatır?

“İlişkide sorun yoksa aldatma da olmaz” algısı bilimsel olarak doğru değil. Araştırmalar, insanların gayet mutlu ve tatmin edici bir ilişki sürdürürken de aldatabileceğini gösteriyor.



Fırsat ve Öz Kontrol Tükenmesi: Dr. Gurit Birnbaum’a göre, insanlar genellikle aylarca plan yaptıkları için değil; fırsat ayağına geldiğinde çok yorgun, alkollü, dikkati dağılmış veya öz kontrolü tükenmiş oldukları için ayartılmaya yenik düşüyorlar.

Cinsiyet Farklılıkları: Araştırmacı Harry Reis, erkeklerin daha çok cinsel ihtiyaçlarının karşılanmadığını hissettiklerinde, kadınların ise duygusal beklentilerinin yanıt bulmadığı durumlarda aldatmaya yöneldiğini belirtiyor.

Aldatma Dürtüsü Nasıl Önlenir? “Perspektif Alma” Tekniği

Peki, ilişkiyi bu yıkıcı eylemden korumanın bilimsel bir yolu var mı? Araştırmacılar, bunun irade gücünden ziyade zihinsel bir strateji ile mümkün olduğunu vurguluyor:

Perspektif Alma (Perspective-Taking)

Perspektif alma, sadakatsizlik seçeneğiyle karşı karşıya kalındığında kişinin kendisini partnerinin yerine koymasıdır.

Başka birinden etkilendiğinizde, bu durumun partneriniz tarafından öğrenildiği anı zihninizde canlandırın.

Aranızda geçecek diyaloğu kelimesi kelimesine hayal edin.

Onun yaşayacağı hayal kırıklığını ve acıyı hissedin.

Yapılan deneyler, partnerinin bakış açısını bilinçli olarak zihninde canlandıran kişilerin, dışarıdaki çekici alternatiflere karşı romantik ve cinsel ilgisinin belirgin şekilde azaldığını ve kendi partnerine olan bağlılığının arttığını kanıtlıyor.

Hata Değil, Seçim!

Tüm bilimsel veriler, psikolojik araştırmalar ve uzman görüşleri tek bir noktada birleşiyor: Aldatmak bir “hata” ya da “kaza” değildir; bir tercihtir.

Günün sonunda, sınırları ihlal etmek, gizlice hareket etmek ve bir başkasıyla yakınlaşmak adımlardan oluşan bilinçli bir süreçtir. Sonrasında pişmanlık duyulsa bile, eylemin kendisi anlık bir unutkanlık değil, kişinin kendi arzularını partnerinin duygularının önüne koyduğu bilinçli bir seçimdir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)