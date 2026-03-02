İLK SELAMLAMA KONUŞMASINI YRP. İSTANBUL İL BAŞKANI NURİ ÖZATA YAPTI

Yeniden Refah Partisi İstanbul Başkanı Nuri Özata yaptığı konuşmada programımıza icabet eden bütün genel başkanlara ve parti üst düzey yöneticilere teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan’ın liderliğinde ülkemizin sorunlarını çözmek için emin adımlarla iktidara yürüyoruz.

Aslında burada İstanbul il başkanlığı olarak yaptığımız çalışmaları anlatmak isterdim ama başta kendi genel başkanımız olmak üzere diğer genel başkanların konuşmalarını zamanında yapmaları için sözlerimi kısa keserken Erbakan’ı anlama ve iftar davetimize icabet eden herkese teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamladı…

BİR ÇOK GENEL BAŞKAN VE ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan daha önce planlanan bir programı için Antalya’da olmasından dolayı milletvekili Mustafa Kaya katıldı ve Erbakan hoca’nın kendilerine bana Özdemir Bayraktar ve Selçuk’u çağırın dedi bizde hemen aradık Rahmetli Özdemir abi çok heyecanlandı kısa süre sonra şu kapıdan bu salona girdi.

Erbakan hoca Selçuk’un sahneye gelip o el ile havaya fırlatılan İHA ile alakalı bir sunum yaptığı anısını anlatarak Erbakan hoca o zaman yaptığı konuşmada ağır sanayi sürecini kaçırdık. Şu an yapmamız gereken şey yüksek teknolojili hava savunma sistemlerine ağırlık verelim diyerek Özdemir Bayraktar’a ve evlatlarına destek verilmesini hep teşvik etti.

Bütün parti genel başkanları veya üst düzey vekilleri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hakkında güzel sözler ile duygu ve düşüncelerini anlatma fırsatı buldular. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘de yaptığı konuşmada Erbakan hakkında övgü dolu sözler söyledi.

YRP GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN KÜRSÜYE ÇIKINCA SALONDA BULUNAN BİNLERCE KİŞİ AYAĞA KALKARAK BAŞKAN ERBAKAN MÜCAHİT ERBAKAN SLOGANLARI ATARAK HEYECANLARINI ORTAYA KOYDULAR…

Salonda bulunan davetliler bütün konuşmacıları alkışladılar ancak son konuşmacı genel başkanları Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan kürsüye çıkınca salonda bulunan binlerce kişi ayağa kalkarak başkan Erbakan ve mücahit Erbakan sloganları atarak salonu inlettiler.

Bir çok büyük ve TBMM’de grubu bulunan partinin yapamadığı büyük bir programa imza atan Yenide Refah Partisi İstanbul İl başkanı Nuri Özata ve 39 ilçe başkanını güzel bir organizeye imza atmaları gözden kaçmadı. Programa CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Gökhan Zeybek başta olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasi programa katıldı…

