“Aileler Büyük Fedakârlık Yapıyor, Gençler İş Bulamıyor”

Ailelerin büyük zorluklarla çocuklarını üniversiteye gönderdiğini ancak mezun olan gençlerin iş bulmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Karabat, her dört lisans mezunundan birinin işsiz olduğunu ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranının 2022’de %75,1 iken 2023’te yalnızca %75,6’ya yükseldiğini belirten Karabat, ön lisans mezunlarında ise tablonun daha vahim olduğunu söyledi. Ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranının 2022’de %67,3, 2023’te ise %67,7 olduğunu aktardı.

“Mezunlar Kendi Alanlarında İş Bulamıyor”

Üniversite mezunlarının iş bulma süresinin uzadığını kaydeden Karabat, lisans mezunlarının ortalama 14,4 ayda, ön lisans mezunlarının ise 15,9 ayda iş bulabildiğini belirtti. Ancak iş bulanların da çoğunlukla mezun oldukları alan dışında çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Gençler Kötü Koşullarda Çalışmaya Mecbur Kalıyor”

Üniversite mezunu gençlerin işsizlik nedeniyle inşaatlarda, madenlerde, hizmet sektöründe ve günlük işlerde kayıt dışı çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan Karabat, kötü çalışma koşulları nedeniyle gençlerin hastalandığını, yaralandığını ve hayatlarını kaybettiğini belirtti.

“Gençler Türkiye’den Umudunu Kesti”

Karabat, işsizlik ve kötü çalışma koşulları nedeniyle yüz binlerce gencin Japonya’dan Almanya’ya kadar farklı ülkelere göç ettiğini ifade etti. Tüm bu sorunlara karşı sorumluluk hissetmeyen AKP’nin, diploma tartışmalarıyla gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu.

“AKP ve Erdoğan Sandıkta Kaybetti”

Türkiye’nin artık AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda görmek istemediğini belirten Karabat, “Sandıkta CHP’yi yenemeyenler masa başı oyunlarla iktidarlarını sürdürmeye çalışıyor. Ne yaparsanız nafile, halk kararını çoktan verdi, gidiyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)