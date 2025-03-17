Trabzon, Karadeniz’in en önemli şehirlerinden biri olmasına rağmen, yıllar içinde yaşanan göç hareketleriyle nüfus dağılımında değişimler yaşadı. Trabzon’da doğup büyüyen birçok kişi, eğitim, iş ve sosyal yaşam koşulları nedeniyle farklı şehirlere göç ediyor. Peki, Trabzonlular en çok hangi şehirlerde yaşıyor? İşte detaylar…

Trabzonluların En Yoğun Olduğu Şehirler

TÜİK verilerine göre Trabzon’dan göç edenlerin en fazla tercih ettiği şehirler arasında İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bursa öne çıkıyor. İşte bazı dikkat çekici veriler:

İstanbul: Türkiye genelinde en fazla Trabzonlu’nun yaşadığı şehir. Trabzon nüfusuna kayıtlı yaklaşık 411 bin 65 kişi , İstanbul’un farklı ilçelerinde hayatına devam ediyor. Özellikle Esenyurt, Kartal, Pendik ve Ümraniye ilçeleri Trabzon kökenli vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde en fazla Trabzonlu’nun yaşadığı şehir. Trabzon nüfusuna kayıtlı yaklaşık , İstanbul’un farklı ilçelerinde hayatına devam ediyor. Özellikle Esenyurt, Kartal, Pendik ve Ümraniye ilçeleri Trabzon kökenli vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor. Kocaeli: Sanayi sektörünün gelişmiş olması nedeniyle Trabzon’dan göç edenlerin önemli bir kısmı Kocaeli’yi tercih ediyor. Özellikle Gebze ve İzmit ilçelerinde Trabzonlu nüfus dikkat çekiyor. Bu kentte 67 bin 708 Trabzonlu bulunuyor.

Sanayi sektörünün gelişmiş olması nedeniyle Trabzon’dan göç edenlerin önemli bir kısmı Kocaeli’yi tercih ediyor. Özellikle Gebze ve İzmit ilçelerinde Trabzonlu nüfus dikkat çekiyor. Bu kentte 67 bin 708 Trabzonlu bulunuyor. Ankara: Başkent olması sebebiyle Trabzon’dan memur ve öğrenci göçü alan Ankara, Trabzonluların yoğun olarak yaşadığı illerden biri. Ankara’da 57 bin 739 Trabzonlu yaşıyor

Başkent olması sebebiyle Trabzon’dan memur ve öğrenci göçü alan Ankara, Trabzonluların yoğun olarak yaşadığı illerden biri. Ankara’da 57 bin 739 Trabzonlu yaşıyor Bursa: Trabzonluların göç ettiği şehirler arasında Bursa da önemli bir yer tutuyor. Hem sanayi hem de ticaret imkanları, Trabzonlu nüfusun burada artmasını sağladı. Bursa’da 52 bin 142 Trabzonlu bulunuyor.

Bu dört ili takip edenler ise 42 bin 142 ile Samsun, 33 bin 567 ile Sakarya ve 23 bin 472 ile Zonguldak.

Göçün Nedenleri ve Gelecek Projeksiyonları

Trabzon’dan göçün temel sebepleri arasında iş imkanlarının yetersizliği, eğitim olanakları ve büyük şehirlerdeki ekonomik fırsatlar yer alıyor. Ancak son yıllarda Trabzon’a geri dönüşler de yaşanıyor. Özellikle Uzaktan çalışma imkanlarının artması ve şehrin doğal güzellikleri ile yaşam kalitesinin yüksek olması, Trabzon’a geri göçü teşvik eden faktörler arasında bulunuyor.

Trabzon, köklü geçmişi ve güçlü kültürel bağlarıyla Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış büyük bir nüfusa sahip. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yoğun bir Trabzonlu topluluğu bulunuyor. Ancak şehrin gelişen altyapısı ve turizm potansiyeli, önümüzdeki yıllarda Trabzon’a dönüş hareketini artırabilir.

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