SİLİVRİ’DE ORMAN KATLİAMINA KARŞI MİTİNG “AĞAÇ KESİMİ DEĞİL, RANT OPERASYONU!”

CHP Silivri İlçe Örgütü’nün çağrısıyla düzenlenen mitinge köy halkının yanı sıra Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, CHP Çatalca İlçe Başkanı Gökberk Öder, CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, çevre örgütleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Konuşmasına Silivri Belediyesi ve CHP Silivri İlçe Başkanlığı’na teşekkür ederek başlayan Karabat, “Bu ormanlara sahip çıkan bir belediyemiz var. Belge belge ortaya koydular. İlçe örgütümüz de süreci gecikmeden hukuk zeminine taşıdı. Şimdi görev bize düşüyor. CHP Genel Merkezi olarak bu dosyanın peşini bir an olsun bırakmayacağız” dedi.

“PLANLI, BİLİNÇLİ VE ORGANİZE BİR TALANLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Danamandıra’da yaşananların sıradan bir orman faaliyeti gibi gösterilemeyeceğini vurgulayan Karabat, iki ayrı taş ocağının genişletilmesi için aynı anda iki farklı noktada başlatılan çalışmaların tesadüf olmadığını söyledi. Son bir ayda yaklaşık 150 dönüm orman alanının yok edildiğini, fiilen ise 110 dönüm alanda kesim yapıldığını belirten Karabat, “Bu tablo kamu yararıyla açıklanamaz. Bu, planlı ve bilinçli bir talandır” ifadelerini kullandı.

Karabat, konuşmasında yaşanan sürece dair tepkisini şöyle dile getirdi: “Burada kesilen sadece ağaçlar değil; hukuk kesiliyor, bilim kesiliyor, geleceğe dair umut kesiliyor. Bu yaşanan şey devlet aklının çöküşüdür.”

“ORMAN KÖYLÜYE YASAK, ŞİRKETE SERBEST”

Karabat, orman köylülerine uygulanan cezalara dikkat çekerek çarpıcı bir çifte standarda işaret etti. Köylülerin küçük müdahaleler nedeniyle on binlerce lira ceza ile karşı karşıya bırakıldığını hatırlatan Karabat, “Köylünün baltası suç sayılıyor, şirketin dinamiti kalkınma diye sunuluyor. Bu açık bir adaletsizliktir” dedi.

“Her ağaç bir çocuktur, her orman memlekettir” diyen Karabat, yaşananların teknik bir mesele değil, doğrudan siyasal bir tercih olduğunu vurguladı. “Orman köylüsü kaybediyor, doğa kaybediyor, memleket kaybediyor. Kazanan ise sadece bir avuç insan” ifadelerini kullandı.

SEKİZ TAŞ OCAĞI İÇİN, YÜZLERCE DÖNÜM ORMAN YOK EDİLDİ

Danamandıra çevresinde halihazırda sekiz aktif taş ocağı bulunduğunu belirten Karabat, binlerce dekar orman alanının dolgu malzemesi uğruna yok edildiğini söyledi. Yeni ruhsatların Orman Kanunu’nun fiilen devre dışı bırakıldığını ifade eden Karabat, “Bu ülkenin taşı bitmedi ama vicdanı tükeniyor” diyerek iktidara yüklendi.

TARİHİ MİRAS VE İSTANBUL’UN SU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Karabat, taş ocaklarının Roma dönemine ait yaklaşık 1600 yıllık tarihi su iletim sisteminin hemen yakınında faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Bu durumun yalnızca doğayı değil, kültürel mirası da tehdit ettiğini belirten Karabat, “Bu topraklar sıradan bir alan değil, bin altı yüz yıllık bir tarih yatıyor burada” dedi.

Ayrıca Mandıra Deresi üzerinden Terkos Barajı’nı besleyen su kaynaklarının da risk altında olduğunu vurgulayan Karabat, “İstanbul’un içme suyunu tehlikeye atan bu anlayış, bunun hesabını halka veremez” ifadelerini kullandı.

“BU DOSYA KAPANMAZ, BU MÜCADELE BİTMEZ”

CHP’nin doğaya ve kamu yararına bakışının net olduğunu söyleyen Karabat, sürecin Meclis

gündemine taşınacağını açıkladı. “Bu dosya kapanmaz. Bu talana karşı susmayacağız. Danamandıra’yı da, Kuzey Ormanları’nı da, İstanbul’un suyunu da savunmaya devam edeceğiz” diyen Karabat, mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı. Miting, yurttaşların alkışları ve sloganları eşliğinde sona ererken, Danamandıra’daki orman kesimlerine karşı mücadelenin süreceği güçlü bir şekilde vurgulandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)