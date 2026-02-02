CENÇLERE ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ

Mutlulukları gözlerinden okunan Zeynep ve Bedirhan’a mutluluk dileyen Belediye başkanı Ömer Arısoy gelinimizin babası Özcan Doğan ile beraber uzun süre siyaset yaptık. Zeynep isminin anlamı bilindiği gibi babasının süsü demek oluyor. Bu şüphesiz Özcan abi içinde öyle…

GELİNİN BABASI ÖZCAN DOĞAN GAZETEMİZE ŞUNLARI…

Öncelikle kızımın nikahını kıyma nezaketinde bulunan Zeytinburnu belediye başkanımız Ömer Arısoy başkanım başta olmak üzere uzaktan ve yakından gelip mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese her iki aile adına teşekkür ederim dedi.

