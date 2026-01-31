ZEYDEF BAŞKANI MEHMET ÇAKIR ŞUNLARI SÖYLEDİ

ZEYDEF’e üye derneklerimizi ziyaret ederek üyeleri ile daha yakından tanışmak ortamı bulmak için çok verimli bir ortam oluyor. Sivas dernek başkanımız eski Zeytinburnu Yeşiltepe mahalle muhtarımız Nadiye Polat ve yönetimi kalabalık bir yönetim kurulu üyeleri ile bizi samimi ve olumlu bir ortam da karşılamaları memnun ve mutlu etti. Başta Nadiye başkanım olmak üzere toplantıya katılan bütün hazirun’a teşekkür ederim dedi.

SİVAS DERNEK BAŞKANI NADİYE POLAT ŞUNLARI SÖYLEDİ

Sivas Dernek Başkanı Nadiye Polat Gazetemize şunları söyledi “ Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakır, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretlerini Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren Sivas Derneği ile Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne gerçekleştirdi.

Ziyarette; Dernek bir çok yönetim kurulu üyemiz Kıymetli üyelerimizle bir araya gelinerek Sivil Toplum Çalışmaları, birlik ve dayanışma kültürü üzerine verimli istişarelerde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, ortak hedefler doğrultusunda güçlü mesajlar verdi.

Gerçekleşen ziyarete ayrıca Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi, İş İnsanı ve Sivas Platformu Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Karabiber de katılım sağladı. Katkıları ve nazik ziyaretleri dolayısıyla kendisine teşekkür ederiz.

Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Sayın Mehmet Çakır’a ve beraberindeki Heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)