ÇETİNER SORDU KAYABAŞI CEVAPLADI

CHP Başakşehir ilçe başkanı Beyzade Kayabaşı, Tanıtım ve medyadan sorumlu yardımcısı Haydar Yıldız, Basın komisyonu başkanı Erkan Özmen,Basın komisyonu üyesi Hatice Yiğit’ten oluşan heyet gazetemizin kurucusu ve imtiyaz sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’i ziyaret ederek Başakşehir, İstanbul ve ülke gündemi hakkında samimi ve yararlı bir sohbet gerçekleştirdiler.

CHP Başakşehir İlçe başkanı Beyzade Kayabaşı şunları söyledi ;

“İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv olarak siz Başakşehir’in ilçe olma süreci olan 2009’dan bu yana ilçenin her türlü olayını sayfalarınıza taşıdığınızı yakından biliyorum.

Bende daha önce Başakşehir de CHP Meclis üyesi idim. İki dönemdir de ilçe başkanı olarak görev yapıyorum.

AKP’nin yanlış ekonomik siyasi ve hukuki hatalarından dolayı bugün toplumun tamamı bir problem yaşıyor. Ekonomi felç, adalet perişan, Eğitimin hali içler acısı.

AKP 24 yıllık ülke yönetiminde ülkeyi getirdiği kötü duruma rağmen bazı anketlerde AKP’nin oyunun % 28 ile 30 bandında gösterilmesi bana doğru bir gelmiyor.

17 Milyon emeklimiz var bunların 16 milyonu açlık sınırı olan 30 bin TL den aşağı maaş alıyor. Asgari ücret de bilindiği üzere açlık sınırının altında. Nasıl AKP’ye anketlerde böyle bir oy çıktığı iddia ediyor.

Zaten AKP kendisi ile CHP artasında sözde anketlerde olduğu gibi az bir oy farkı olsa CHP’nin her fırsatta haydi erken seçim yapalım çıkışına hemen hodri meydan diyeceğini düşünüyorum.

Demek ki AKP ‘de oyunun bu kadar olduğuna inanmıyor ki erken seçimden kaçıyor.

Aslında konuşacak çok şey var ama bu bir nezaket ziyareti idi bu kadarı ile yetineyim” diyen CHP Başakşehir ilçe başkanı Beyzade Kayabaşı’nın tam konuşmasını haberin içindeki videoyu tıklayarak izlemeniz mümkün.

Ziyarete CHP Tanıtım Medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcı Haydar Yıldız, Basın komisyonu başkanı Erkan Özmen ve Basın komisyonu üyesi Hatice Yiğit katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)