İYİ Kİ VARSIN KUVVACI İSTANBULLU KARA FATMA

Zalime zalim demenin zor olduğu bir dönemde korkusuz bir şekilde gazetelere beyanat vermeye insanlar çekinirken o korkusuz bir şekilde zalime zalim demeyi bir an bırakmayarak “Emribilmaruf nehyi anil münker” yani iyiliği emredip kötülükten alıkoymak için bir saniye beklemedi.

Doğruyu her yerde haykıran Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma zalime söylemesi gereken her şeyi hem de 9 önemli dünya dilinden söyleyerek soykırımcıya, zalime zalimsin demekten bir an geri durmadı.

Yayın grubu olarak şatafatlı ünvanları olan bir çok kişi korkusundan sesini çıkaramazken 81 yaşına merdiven dayayan Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma’nın söylemesi gereken her sözü kimseye hakaret etmeden söyleyerek tarihi bir görev yaptığına İstanbul Times Medya Grubu olarak şahidiz.

İyi ki varsın Fatma Nene. Biz senden razıyız. ALLAH’ da senden razı olsun inşallah.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)