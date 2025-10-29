6.5 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ ARAZİ ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ, 800 MİLYON LİRAYA MÂL OLDU

Arazi değeri 6.5 milyar TL olan taşınmaz üzerinde inşa edilen ve 800 milyon TL harcanarak tamamlanan projenin açılışında konuşan Özel, Türkiye’de yurt ve kreş açmanın politik tercihler olduğuna vurgu yaptı.

“SEVGİLİ GENÇ ARKADAŞLARIM; ÖZGÜR VE MUTLU BİR TÜRKİYE, SİZ DEĞERLİ GENÇLERİN AKLI VE ENERJİSİ OLMADAN KURULAMAZ”

“Demin mesajı okunan Ekrem İmamoğlu, eğer ki sandığa kavuşursak, yarın olsa yarın, ne zamansa o gün, bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak,” diyen Özel, “İlk telefonu TOKİ'nin genel müdürüne açacak. Bugüne kadar TOKİ çok beton döktü. Yaptığı çok doğru projeler var, çok yanlış projeler var. Zenginlere konut yapmasını hiç doğru bulmam, sosyal konut yapmasını doğru bulurum.

‘ZÜBEYDE HANIM KIZ ÖĞRENCİ YURDU’ KENTİN EN DEĞERLİ BÖLGESİNDE HİZMETE GİRDİ

Bu iktidar döktüğü betonla köprüler yaptı, otoyollar yaptı. Gerçi, finans kaynakları hep kamu-özel iş birliği, yurt dışına borçlanma, geçiş garantileri sorunlu ama betonu döktü, döktü, bir tek nereye dökmedi? Yurt yapmak için beton dökmediler. TOKİ'ye verilecek ilk talimat Ekrem Başkan tarafından, ‘Bir sene müddetiniz var. İhtiyacı olan her öğrenciye Cumhuriyet yurdunu inşa ediyorsunuz.’ İlk talimatımız budur iktidarımızda,” ifadeleri kullandı.

İMAMOĞLU, SİLİVRİ’DEKİ HÜCRESİNDEN SESLENDİ: “GENÇLERİMİZE DÜNYANIN EN İLERİ EĞİTİM İMKANLARINI SUNMALIYIZ. AMA YETMEZ!”

Törene Silivri’deki 12 metrekarelik hücresinden mektup yollayan İmamoğlu da “Gençlerimize dünyanın en ileri eğitim imkanlarını sunmalıyız. Ama yetmez! Dünyanın en ileri adalet ve demokrasi, hak ve hürriyet standartlarını da sunmak zorundayız. Aksi takdirde Atatürk’ün önümüze koyduğu, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine asla ulaşamayız. Gençlerimiz, adaletin ve özgürlüğün hâkim olduğu bir ülkede yaşadıklarını, bu ülkenin sahibi olduklarını en güçlü şekilde hissedebilmelidir. Sevgili genç arkadaşlarım; özgür ve mutlu bir Türkiye, siz değerli gençlerin aklı ve enerjisi olmadan kurulamaz,” ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL: İMAMOĞLU’NUN TOKİ’YE İLK TALİMATI ‘BİR SENE MÜDDETİNİZ VAR. İHTİYACI OLAN HER ÖĞRENCİYE CUMHURİYET YURDU İNŞA EDİYORSUNUZ’ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin rantı en yüksek noktalarından biri olan Şişli Mecidiyeköy’deki arazisinde, “Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi” projesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümünde hayata geçirdi. Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Aralık 2022’de temelini attığı merkez bünyesinde yer alacak kız yurdunun isminin “Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu”, yine projede “Meydan Camii” olarak belirlenen ibadethanenin adının da ‘Halaskargazi Camii” olarak düzenlenmesi talimatını verdi. Arazi değeri 6.5 milyar TL olan taşınmazda, 800 milyon TL harcanarak tamamlanan projenin açılışı; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

ÖZEL: “YURT YAPMAK FEVKALADE POLİTİK BİR TERCİH TÜRKİYE'DE”

Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Özel, kreş ve yurt yapmanın siyasi tercihler olduğuna vurgu yaparak, özetle şunları söyledi:

“Yurt yapmak; bu da fevkalade politik bir tercih Türkiye'de. Bugüne kadar, Cumhuriyet Halk Parti gelene kadar hiç yurt yoktu. Bu 16’ncısı. Niye yoktu? Hatta bir bilgi vereyim. 10 tanesi kız öğrenci yurdu, 6 tanesi erkek öğrenci yurdu. Öyle tercih edildi. Eskiden neden yoktu? Eskiden, efendim işte otogarda ya da tren istasyonlarında masalar kurulur, İstanbul'a inen öğrencinin, varsa yanında velisinin gözünden anlarlar, yaklaşırlar. Derler ki; ‘Kalacak yeriniz var mı? ‘Yok’ diyeni davet ederler.

Nereye? Maalesef Cumhuriyet yurtlarına, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına, İBB yurtlarına değil; birtakım cemaatlerin, tarikatların yurtlarına davet ederler. Oradaki o yoksulluktan ya da barınma sorunundan kendilerine bir ilişki üretip, kendilerine madden, manen borçlandırıp, daha sonra ileride sadakati devlete değil de bir cemaate, bir tarikata olan bir nesli yetiştirmenin hesabı, İBB'yi yıllarca yönetip de bir tane öğrenci yurdu yapmamak olarak vücut buluyor.”

“TOKİ'YE VERİLECEK İLK TALİMAT EKREM BAŞKAN TARAFINDAN…”

“Biz, CHP olarak kimsenin inancına, hangi inanç sistemi içinde yer alacağına, ibadetine giyimine kuşamına karışmadık karışmayız. Ama kişilerin yoksulluğundan, imkansızlıklarından, en basitinden öğrencinin barınma sorunundan kendisine eleman devşirmek gibi bir fırsatçılığı yapanlara karşı şu kadarını söyleyeyim: Demin mesajı okunan Ekrem İmamoğlu, eğer ki sandığa kavuşursak, yarın olsa yarın, ne zamansa o gün, bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak. İlk telefonu TOKİ'nin genel müdürüne açacak.

Bugüne kadar TOKİ çok beton döktü. Yaptığı çok doğru projeler var, çok yanlış projeler var. Zenginlere konut yapmasını hiç doğru bulmam, sosyal konut yapmasını doğru bulurum. Bu iktidar döktüğü betonla köprüler yaptı, otoyollar yaptı. Gerçi, finans kaynakları hep kamu-özel iş birliği, yurt dışına borçlanma, geçiş garantileri sorunlu ama betonu döktü, döktü, bir tek nereye dökmedi? Yurt yapmak için beton dökmediler. TOKİ'ye verilecek ilk talimat Ekrem Başkan tarafından, ‘Bir sene müddetiniz var. İhtiyacı olan her öğrenciye Cumhuriyet yurdunu inşa ediyorsunuz.’ İlk talimatımız budur iktidarımızda.”

“CHP OLARAK HEDEFİMİZ 100 ÖĞRENCİ YURDU VE 1000 KREŞ”

“Bugün, üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 15’ine yetecek kadar yurt var. Bütün imkanlara rağmen, biraz önce söylediğim saiklerle bundan mahrum kaldı öğrenciler. Bu arada İBB, 16. yurdunu açıyor. Ama Türkiye için 77. yurdumuz bu. Ve CHP olarak, bu dönemin sonuna kadar, benim yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla birlikte belediye başkanlarımıza verdiğimiz hedef, 100 öğrenci yurdu ve 1000 kreştir. Bugün 77 yurdumuzu açıyoruz. Dün de Ankara Elmadağ'da 782. kreşi açmıştık. Yani daha 19 ay oldu, önümüzde 3 yılda biraz daha fazla bir zamanımız var. Yurtta yüzde 77, kreşlerde yüzde 78’lik hedefi tutturmuş durumdayız. Nuri Aslan'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun şahsında, bütün belediye başkanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun. Çok önemli bir işi hepimiz adına yapıyorlar.”

“BURAYA GELENE KADAR BURUK BİR BAYRAM SEVİNCİ İÇİNDEYDİK”

“326 öğrencimizin kalacağı bu yurdu, biraz önce gezdim. Gerçekten Başkan’ıyla, belediye meclis üyeleriyle ve yöneticileriyle, İstanbul Büyükşehir'in bütün kadrolarıyla bir kez daha gurur duydum. Cumhuriyet coşkusu bir yanda, 16 belediye başkanımızın tutuklu olmasının burukluğu bir yanda, buraya gelene kadar buruk bir bayram sevinci içindeydik. Ama İBB yurdunda kalan genç arkadaşlarımızla sohbet edince, benim de Dilek Hanım'ın da o moral bozuklukları geride kaldı. Biz de onlardan enerji bulduk, enerji aldık. Ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, bütün gençlerin yüzleri… Bu yurtta kalan arkadaşlara sordum, ‘Nasıl yurt iyi mi’ dedim, hepsinin yüzü gülüyordu. Onların yüzü güldükçe de Türkiye'nin yüzü güler.”

“SONUÇTA TEK ADAMIN DEĞİL, KAHRAMANIN DEDİĞİ OLDU”

“Biz, umudun partisiyiz; umut siyaseti yapıyoruz. Karşımızda korkunun partisi, korkunun ittifakı, korku siyaseti yapıyor. Umut siyaseti yapan bir parti olarak sadece şunu söyleyebilirim: Korku siyasetçileri, sürekli bir beka sorunu tarif ediyorlar. O beka sorunu, bu beka sorunu… Bu ülkede bir kere bir beka sorunu oldu. Tek adam rejiminin zaaflarından yararlanan devletler, Türkiye'yi işgal ettiler.

O tek adam kırmızı halılar serdi işgal donanmasına. Ama o gün Kartal istim botuyla o donanmanın arasından geçen birisi, ‘Geldikleri gibi gidecekler’ dedi. Sonuçta tek adamın değil, kahramanın dediği oldu. Ve onun kurduğu hayaller, bizi bugünlere kadar getirdi. Biz şimdi umut ticareti değil, umudun siyasetini yapan bir hareket olarak, bir kez daha yarınlara hep birlikte umutla bakıyoruz. Bu ülkenin beka sorunu diye tarif edilen işlerin hiçbirinden beka sorunu çıkmaz. Ama eğer 4 gençten 3 tanesi, ‘Dünyanın öbür ülkelerinde fırsatını bulursam yaşamak isterim’ diyorsa, gerçek beka sorunu budur.”

“SİZİN GENÇLERİNİZ DÜNYANIN ÖBÜR ÜLKELERİNİ HEDEFLİYORSA, BEKA SORUNU ODUR”

“Biz, gençlerimizin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurduğu bir ülke olmaktan bu ülkeyi çıkarıp, dünyanın bütün gençlerinin hayal kurduğu ve gençlerimizin onlara ev sahipliği yaptığı bir ülkeyi var etmek istiyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye üzerinde hesap yaptığı, hayal kurduğu durumlar beka sorunu değildir. Sizin gençleriniz dünyanın öbür ülkelerini hedefliyorsa, beka sorunu odur. Biz, bu ülkenin yarınlarına, buradaki genç arkadaşlarımızla, hangi görüşten olursa olsun ama bağımsız bir Türkiye isteyen, yasaksız bir Türkiye isteyen ve pasaportunun değerli olduğu bir Türkiye isteyen, yarınlarından endişe duymak istemeyen gençlerimizle birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Bu düşünceyle, bu inançla, bugün buradaki bu güzel gençlerden aldığımız enerjiyle yarından itibaren daha çok çalışacağız.”

“YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN CUMHURİYET’İN GENÇLERİ”

“Benim, bizim değişim ekibine söylediğim bir şey var. 31 Mart seçimlerini gecesinde dedim ki, ‘Arkadaşlar, gidin yatın. Yarın bugünkü zaferin ertesi günü değil, bir sonraki seçimin çalışılacak ilk günüdür’ diye. O günden bugüne her gün kimimiz Silivri zindanında, kimimiz partide, kimimiz sokakta, köyde, geleceğin iktidarı için hep birlikte çalışıyoruz ve yataklarımızdan kalkarken ‘Bugün iktidara bir gün daha yaklaştık’ diye uyanıyoruz.

Bu inanç bizi ayakta tutuyor. Lütfen siz de bunlara inanın. Yarın güzel günlere bugünden bir gün daha az kalmış olacak. İktidarımıza bir gün daha az kalmış olacak. Türkiye’nin bir kez daha kurtulmasına ve bir daha geri gitmemek üzere çok büyük adımları hep beraber atmamıza bir gün daha az kalmış olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Çok daha güzel günlerde görüşmek üzere. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet’in gençleri.”

“EKREM BAŞKAN VE EMRAH BAŞKAN’IN DIŞARIDA OLDUĞU BİR GÜN GELİP, BU YURDU HEP BİRLİKTE BİR KEZ DAHA AÇMAYI ÜMİT EDİYORUZ”

Özel, açılış için kurdele kesimi sırasında da şu ifadeleri kullandı:

“Bu makaslardan bir tanesini Dilek Hanım, Ekrem İmamoğlu adına tuttu. Bir tanesini de Beyza Nur ve Melek (yurtta kalan öğrenciler) Resul Emrah Şahan için tutuyorlar. Şişli, şöyle bir talihsiz gün yaşıyor: Demokrasi dediğin, seçtiğinin seni yönetmesidir. Sandık başına gitti Şişlililer. ‘Bizi Resul Emrah Şahan yönetsin’ dediler. Tayyip Bey dedi ki, ‘Siz bilmezsiniz. Ben onu içeri attım. Benim yolladığım kayyım yönetecek’. Diğer zarfa Ekrem İmamoğlu'na oy attılar. Tayyip Bey dedi ki, ‘Yönettirmem. O, Silivri'de duracak. Yerine başkası seçilecek. Vekaleten yönetilecek.’ Ama biz, o iki güzel insan için Şişli'ye, İstanbul'a hizmet eden, çok hizmetleri olan o iki güzel insan için, onlar adına bu kurdeleyi kesiyoruz. Ümit ediyorum ikisinin dışarıda olduğu bir gün gelip, bu yurdu hep birlikte bir kez daha açarız. Hayırlı uğurlu olsun.”

İMAMOĞLU: “2021’DE 3 ÖĞRENCİ YURDU İLE BAŞLAMIŞTIK, BUGÜN TAM 16 ÖĞRENCİ YURDUNA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ”

Açılışta, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan İmamoğlu’nun Silivri’den yolladığı mektup, yurtta kalacak öğrencilerle buluşturuldu. İmamoğlu, 221 gündür tutulduğu hücresinden yazdığı satırlarda, öğrencilere ve gençlere şu sözlerle seslendi:

“Silivri’den Şişli’ye kocaman bir merhaba. 2019’dan bu yana İstanbul’da çok sayıda hizmet ürettik, icraat ve yatırım yaptık. Altyapıdan üst yapıya, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere, ulaşım hizmetlerinden çevre yatırımlarına kadar vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalıştık. Her güne yeni bir projeyi sığdırdığımız hizmet maratonları yaptık, kendimizle yarıştık.

Bütün projelerimiz içerisinde bana en çok mutluluk veren, beni en çok heyecanlandıranlar, çocuklar ve gençlere yönelik olanlardır. Çünkü onlar, Atatürk’ün dediği gibi, ‘Geleceğin ışık saçan çiçekleridir.’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde, ilk kez bizim açtığımız kreşler ve öğrenci yurtları, benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. 2021’de 3 öğrenci yurdu ile başlamıştık, bugün tam 16 öğrenci yurduna ulaşmış durumdayız.”

“GENÇLER, TÜRLÜ TÜRLÜ AYRIMCILIKLARA MARUZ KALIYOR”

“Gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Onlara barınma, beslenme, eğitim imkanlarının sunulması, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması milletçe hepimizin sorumluluğundadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, bizzat kurucusu tarafından gençlere emanet edilmiş bir ülkedir. Ama ne yazık ki, bugün ülkemizde gençlerin kıymeti bilinmiyor. Gençlerin en basit, en doğal ihtiyaçları bile yeterince karşılanmıyor. Gençlere kendini özgürce ifade edebilme ve gençliklerini doya doya yaşama fırsatı verilmiyor. Gençler; plansız, bilimsellikten uzak, sürekli değiştirilen, çağın gereklerini karşılamaktan uzak bir eğitim sistemi içerisinde geleceğe yeterince hazırlanamıyorlar. Ağır bir işsizliğe ya da sahip oldukları bilgi ve yeteneklerle uyumlu olmayan, düşük ücretli işlere mahkûm ediliyorlar. Gençler, türlü türlü ayrımcılıklara maruz kalıyorlar. Bütün bunların sonucunda yaşama sevinçlerini, geleceğe dair umutlarını yitiren gençler, yönlerini dışarıya çeviriyor ve çareyi ülkeyi terk etmekte buluyor.”

“BU GİDİŞAT ANCAK, GENÇLERDEN ÖĞRENMEYE AÇIK VE HEVESLİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR”

“Yaşamakta olduğumuz çok acı, çok yürek sızlatan bir tablodur. Bu gidişat ancak, tüm gençlere sevgi ve özenle yaklaşan, gençleri dinlemeye, anlamaya, gençlerden öğrenmeye açık ve hevesli bir yönetim anlayışıyla tersine çevrilebilir. Elbette gençlerimize dünyanın en ileri eğitim imkanlarını sunmalıyız. Ama yetmez! Dünyanın en ileri adalet ve demokrasi, hak ve hürriyet standartlarını da sunmak zorundayız. Aksi takdirde Atatürk’ün önümüze koyduğu, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine asla ulaşamayız. Gençlerimiz, adaletin ve özgürlüğün hâkim olduğu bir ülkede yaşadıklarını, bu ülkenin sahibi olduklarını en güçlü şekilde hissedebilmelidir.”

“HAYATINIZI ZORLAŞTIRAN SORUNLARI, ANCAK SİZLERLE BİRLİKTE ÇÖZEBİLİRİZ”

“Sevgili genç arkadaşlarım; özgür ve mutlu bir Türkiye, siz değerli gençlerin aklı ve enerjisi olmadan kurulamaz. Çünkü sizler; öğrenmenin, üretmenin, hayatı doya doya ve kardeşçe yaşamanın güzelliğini herkesten iyi biliyorsunuz. Sizlere siyasi fikir, inanç ya da hayat tarzı dayatmak ne düşüneceğinizi ne dinleyeceğinizi, nasıl eğleneceğinizi belirlemek yöneticilerin hakkı ve haddi değildir. Yöneticiler, sadece gençlere sahip oldukları potansiyelleri açığa çıkarmak için gerekli imkanları sağlamakla yükümlüdür. Sizlerin hayatını zorlaştıran sorunları ancak sizlerle birlikte çözebiliriz. Ben, sizlerin o koca yüreklerinize, o güzel enerjinize, o pırıl pırıl aklınıza, sağduyunuza, cesaretinize sonsuz güveniyorum. Bu ülke nice Zübeyde Hanımların, nice Mustafa Kemallerin ülkesidir. Bu inançla, Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yurdun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ASLAN: “EKREM İMAMOĞLU YOLA ÇIKTIĞINDA, YANINDA EN ÇOK GENÇLER VARDI”

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanvekili Aslan da özetle şunları söyledi:

“16. yurdumuzu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’imizin 102. yılında açmanın mutluluğu içindeyiz. Hepinize aylardır hukuksuzca Silivri zindanında tutulan, İstanbul’un seçilmiş başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletmek isterim. O Ekrem İmamoğlu ki yola çıktığında yanında en çok gençler vardı. Kollarını sıvadığında, ‘Gençliğimiz var’ diye haykırdı. Gençliğiyle, gençler için çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Ve biliyoruz ki İstanbul’un, Türkiye’nin gençleri de Ekrem Başkanlarını çok seviyor. Ekrem Başkanımız, bir İstanbul hayal etti. Çocukları mutlu, kadınları güvende, büyükleri sağlıklı, gençleri kaygısız. Bu hayali gerçek de kıldı.”

“İSTANBUL’UN EN KIYMETLİ ARAZİLERİNİ, GENÇLERİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ”

“İstanbul’da 2019’dan itibaren, imkansızlıklar yüzünden bir gencimizin bile eğitimden mahrum kalmasına izin vermedik, vermiyoruz. Barınmadan beslenmeye, eğitim desteklerinden istihdama kadar hayatlarının her anında yanlarında oluyoruz. ‘Sizin işiniz eğitim desteği mi vermek’ dediler. Verdik. ‘Çocuklara Halk Süt dağıtarak seçim mi kazanılır’ dediler. Dağıttık. ‘Sizin işiniz kreş açmak mı’ dediler. Açtık. ‘Sizin işiniz yurt yapmak mı’ dediler? Cumhuriyetimizin 102. Yılında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını verdiğimiz Zübeyde Hanım Kız Yurdu’nu, 16’ncı yurdumuzu açıyoruz. İstanbul’un en kıymetli arazilerini, büyük yatırımlar yaparak, gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.”

“BAŞKANLARIMIZ DÖNENE KADAR ONLARIN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Arazi değeri 6.5 milyar TL olan bu alana 800 milyon TL yatırım yaparak, İstanbul’umuzun kalbi Şişli’de, Zübeyde Hanım Kız Yurdumuzu tamamladık. Gönül isterdi ki bu açılışta hem Ekrem Başkanımız hem de Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan bizimle birlikte olsaydı. İnanıyorum ki en kısa sürede başkanlarımız dönecek ve halkımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edecekler. Başkanlarımız dönene kadar onların emanetine sahip çıkmaya, hız kesmeden hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ata’mızın bizlere emanetini, en değerli hazinemiz Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız.”

İBB’NİN 16’NCI YURT BİNASI

Açılışı yapılan yerleşkede, yurt binasının haricinde; cami, kültür merkezi, meydan ve etkinlik alanları da bulunuyor. Mülkiyeti İstanbul İmar A.Ş. uhdesinde olup, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere İBB’ye kullanım izni verilmiştir. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yurt binası, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından öğrenciler için hazır hale getirildi. İBB’nin 16’ncı yurt binası olan yapı, 29 Eylül 2025 tarihi itibariyle de öğrenci kabulüne başladı.

82 ODA İLE 326 ÖĞRENCİYE HİZMET EDECEK

Modern yurt binasında; 81 adet 4 kişilik öğrenci odası ve 1 adet 2 kişilik öğrenci odası olmak üzere, 82 oda ile 326 öğrenciye barınma hizmeti verilecek. Yurtta her odada ranza ve yatak, buzdolabı, elbise dolabı, çalışma masası, sandalye ve kitaplık yer alıyor. Duş ve WC alanlarının odalarda konumlandırıldığı yurtta; yemekhane, hobi mutfağı, bilgisayar odası, TV aktivite odası, kütüphane, spor salonu, çamaşırhane ve ütü odası, mescit, valiz odası ve ziyaretçi bekleme alanı öğrencilerin ortak kullanım alanlarıdır. 24 saat kesintisiz internet, 24 saat sıcak su, temizlik hizmeti, güvenlik hizmeti ve elektrik kesintilerine karşı jeneratör bulundurulması da yeni yurdun sunduğu imkanlar arasında yer alıyor. Hızlı ve güvenilir veri iletişimi için tüm yapı genelinde fiber optik altyapı uygulandı. Yapı içi ve çevresi, dahili ve harici kameralar ile 7/24 izlenip ve güvenlik kontrolü sağlanıyor.

TOPLU ULAŞIM AĞININ MERKEZİNDE

İBB Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan Mecidiyeköy’de konumlandı. M7 Yıldız – Mahmutbey Metrosu Mecidiyeköy durağı (5. Çıkış), yurt kapısına sadece birkaç adım uzaklıkta. Metroya inen bir öğrenci, aynı şekilde M2 Hacıosman – Yenikapı metrosunu da kullanabiliyor. Mecidiyeköy metrobüs ve otobüs durakları, yurda beş dakikadan daha az bir yürüme mesafesinde. Toplu ulaşım ağının merkezinde oluşu, İstanbul’daki birçok üniversiteye kolayca erişim imkânı sunuyor. Üniversite hayatı boyunca bu yurtta kalacak öğrencilerimiz, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasına, kültür-sanat etkinliklerinin düzenlendiği alanlara, spor etkinliklerine, alışveriş merkezlerine ve şehrin diğer sosyal olanaklarına da kolayca ulaşabilecek.

İŞTE İBB’NİN 16 ÖĞRENCİ YURDU

2025-2026 Döneminde Hizmet Verecek Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları:

1. Avcılar-1 Kız Öğrenci Yurdu

2. Avcılar-2 Kız Öğrenci Yurdu

3. Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

4. Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

5. Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

6. Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

7. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

8. Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

9. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

10. Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

11. Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

12. Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

13. Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

14. Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

15. Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

16. Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

