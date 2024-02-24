SAMİMİ ,GENÇ.DİNAMİK VE GÜLER YÜZLÜ CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞEHİR PLANCISI ONUR SOYTÜRK VE MECLİS ÜYESİ YOL ARKADAŞLARINA BAŞARILAR DİLERİZ …

İsmi biraz geç açıklanmasına rağmen Zeytinburnu mahalle ve sokaklarına hızlı bir iniş yapan tecrübeli şehir plancısı Onur Soytürk seçmenden iyi bir karşılık görüyor.

Başkan ve heyetinin yaptığı seçim çalışmalarını yakından takip eden basın yayın kurumları olarak Zeytinburnu seçiminin kolay olmadığını mevcut başkan Av.Ömer Arısoy’un rakiplerine göre ayrı meziyetleri var.

CHP adayı Şehir Plancısı Onur Soytürk’ün mesleki tecrübelerine Zeytinburnu gibi değişim ve dönüşüm sürecinde olan ilçenin ihtiyacı var.

Soytürk’ün güven veren duruşu ise ayrı bir özelliği olarak görülüyor.

Saha çalışmalarında gençliği, dinamizmi ve güler yüzü sokakta karşılık buluyor.

CHP adayı Onur Soytürk’ün samimi çalışkan ve geç bir ekip ile planlı ve programlı bir şekilde esnaf ve seçmen ziyareti yapması gayet verimli geçiyor.

Başkan dayının Anadolu irfanı ile yetişmesi ve her kesime hitap eden işletişimi ile kısa sürede kendisini sevdirdiği halk arasında konuşulur oldu.

Yeniden Refah Partisi adayı Gökhan Kasap’ın ise aileden ilçe siyasetini yakından takip eden bir gelenekten gelmesi kendisine avantaj sağlıyor.

Saadet Partisi Adayı Av.Samet Gülaydın ise Milli Görüş jargonu ive güzel hitabı ile hatırı sayılır bir oy alacağı tahmin ediliyor.

İyi Parti adayı Prof.Dr.Kürşat Özer ise veteriner hekim ülkücülerin adayı olarak seçime giriyor.

Zeytinburnu belediye başkanının kim olacağına ise Zeytinburnu seçmeni karar verecek.

31 Mart 2024 yerel yönetim seçiminin başta yayın grubumuzun bulunduğu Zeytinburnu ilçesine akabinde İstanbul’a daha sonrada ülkemize hayırlar getirmesini dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)