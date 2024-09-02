İŞTE İNŞAAT MÜHENDİSİ ADEM UUOCAK'IN VERDĞİ 3 ÖNERGE METNİ

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; KONU: 1970 li yıllarda yapılmış 4-7 katlı betonarme binalar

1970 li yıllarda yapılmış 4-7 katlı betonarme binalar en çok hasar görme olasılığına sahip yapılar.

İstanbul'da 1 milyon 200 bin bina var. Her yıl birkaç binanın zafiyet ve bakımsızlık nedeni ile kendi kendiliğinden çökmesi maalesef mümkün. Benzer olaylara dünyanın diğer büyük şehirlerinde de karşılaşılıyor. Bu noktada tüm yaşlı ve risk arz edebilecek durumdaki binaların belirlenip gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor”

Zeytinburnunda hatırı sayılı 1970 li yıllarda yapılar bulunmaktadır. 1999 depremi sonrasında yenilenler de bulunmakta fakat halen yaşayan binalar gözümüzün önündedir..

1970 li yıllarda yapılmış ve yenilenmemiş kaç binamız vardır?

Bunlarla ilgili bir çalışma var mıdır? tarafıma yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 02/09/2024

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; KONU: parklanma yasağının ihlali hakkında

Kazlıçeşme mezarlığı’nın önündeki yolda karşı tarafında parklanma yasagi var sürücü kursları

orada eğitim vermekte fakat park yasağını ihlal eden araçların araç çekmesi sonucu sürücü kurslarının ders vermesini engellemekte sürüş dersi alan sürücü adaylarının yola çıkmalarıyla yolda devamlı kaza oluyor bununla ilgili olarak ilgili kurumlarla birlikte tedbir alınması parklanmanın engelleneceği enstürümanların konarak tedbir alınmasını

saygılarımla arz ederim. 02/09/2024

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; KONU: otopark hakkında

Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Çatışmada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Sürekli otomobil park yeri kapmak için çıkan kavgalarla ilgili haberler okuyoruz. Ve bu kavgaların bazıları ölümle sonuçlanıyor.

İstanbul'a bakınca da devasa otopark sorunu yüzünden insanların öldüğü bir kent çıkıyor karşımıza..

Evet, İstanbul kalabalık. Eski binalar altlarında otopark olmadan yapıldıkları için büyük bir otopark sorunu var.

Araştırmalara göre, yaşam sürelerinin 3,5 yılını trafikte harcayan kent sakinleri, gidecekleri yere ulaştıklarında bu sefer de park yeri bulma sorunuyla yüzleşiyor.

Park yeri bulmak çileye dönüşüyor. Öfke patlaması yaşayan insanlar da park yeri için bazen birbirlerini öldürüyor.

Belediye başkanımız seçimlerde projelerini açıkladığı kitapçıkda belediyemiz tarafından yapılacak olanlar kısmında şunları yazmışlar…

Yenidoğan Gökalp mahallesi 1075 araç, Sümer mahallesi 568 araç Merkezefendi 388 araç ,Kazlıçeşme 382 arac, telsiz 300 araç ,Yeşiltepe 248 araçlık otopark yapılacak olarak belirlenmiş…

Bu otopark yerleri nerededir? Ne zaman başlanılacaktır?

tarafıma yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 02/09/2024

Eylül ayı ilk birleşiminde CHP Meclis üyesi Mürsel Çırak 30 Ağustos Zafer bayramı içerikli, Abdulcabbar Barış Bir Eylül dünya barış günü ile CHP Grup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar’da telsiz mahallesi TOKİ’nin yaptığı konutların teslim süresinin sık uzaması ile alakalı en son kesin teslim tarihiniz nedir, bu konuda hak sahipleri çok mağdur olmuş durumdalar diyerek Belediye yönetiminden açıklama beklediğini ifade etti…

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)