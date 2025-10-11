Törende konuşma yapan Bülent Turan, doğup büyüdüğü ilçesinde böyle bir eserin kazandırılmasından ve buna katkı vermiş olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konuşmasında dünyadaki küresel aklın, çocuklara bir sektör gözüyle baktığına işaret eden Turan, gerek ahlâk, gerekse değerler açısından saldırı altında olan çocuklarımızı ancak eğitim tesislerinin sayısını arttırarak, onlara daha bir eğitim vererek koruyabileceğimizin altını çizdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Milletvekili olduğu dönemden itibaren gerek Lapseki’ye, gerekse Çanakkale’ye pek çok eser kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Bülent Turan, eğitim alanında Lapseki’de 2011’den itibaren 6, Çanakkale’de ise toplam 64 yeni eğitim tesisi kazandırdıklarını, bunun yanında pek çok okulun da güçlendirmesini gerçekleştirdiklerini anlattı. Turan “bir şeyleri arzu edip bunu daima başka yerden beklemek olmaz. Devlet yapsın, belediye yapsın, biz kenardan seyredelim, bu doğru değil. Devlet de bizim, belediye de bizim, kurumlar da bizim” ifadelerini kullandı.



Çocukların sadece evin değil ülkenin de neşesi ve umudu olduğunu ifade eden Bülent Turan, bir dijital oyun firmasının geçtiğimiz günlerde 55 milyar dolara satıldığını, satın alan konsorsiyumun içinde “Filistin diye bir meselem yok” diyen bir İslâm ülkesinin de olduğunu, dünyanın Gazze’ye bir dilim ekmek göndermenin derdindeyken bu tablonun acıklı olduğunu sözlerine ekledi.



İçişleri Bakanlığı olarak, suçun hem miktarının hem de çeşidinin arttığı bir çağda çocuklarımızı korumak için her türlü gayreti gösterdiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Bülent Turan “sentetik uyuşturucu, bir karabasan gibi dünyanın üzerine çökmüş durumda. Bizler de bu tehlikeye karşı kıyasıya bir mücadele içindeyiz” dedi.



Fetö ile ilgili geçmişte yaptığı uyarıları tekrar etmekte fayda gördüğünü ifade eden Bülent Turan, “Pişman olmuş Fetöcü yoktur, sinsi sinsi sırasını bekleyen Fetöcü çoktur” ifadelerine yer verdi.



Açılan tesisin, özellikle çalışan kadınların üzerinden yük alacağını söyleyen Turan, “bu tür eserlerle kadınlarımıza nefes aldırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)