CHP’NİN GELECEK VAAD EDEN SİYASETÇİLERİ DİPLOMA İPTALİ VE DİĞER DAVALAR İLE SİSTEM DIŞI BIRAKILIRSA CHP SEÇMENİ KİME OY VERİR ?

CHP’li belediye başkanlarına karşı açılan soruşturmalar ve davaların sonucunda İmamoğlu, Yavaş Ve Özel şu veya bu şekilde diyelim ki ister siyasi isterse hukuki olsun ve bu üç önde gelen CHP’li siyasetçi’ nin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne hukuki olarak engel koyduğunuz zaman bu adaylara oy verecek olan seçmen mademki CHP’nin üç güçlü adayı seçime girmiyor o halde bende oyumu Ak Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan’a vereyim mi diyecek ?

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

NE KADAR BASKI O KADAR ANTİPATİ

AK PARTİ’ nin CHP’li belediyeleri topal ördek yapmak için yetkilerini kısıtlamaya gitmesi, Yerel yönetim seçimlerini gereksiz görmesi, Yerel yönetimlerin bütçe ve yetkilerini tırpanlayarak Vali ve kaymakamlara daha çok yetki vererek CHP’li belediye başkanlarını gereksiz hale getirmek için yapılan çalışmaların seçmen tarafından görülmediğini varsaymak ne kadar doğru ?

Ak Parti’nin artık halkın duygu ve düşüncelerine hitap edemediği kendisini gösteriyor. Ak Parti,enflasyonu düşüreceği yerde, Bağ Kur’luyu 7.200 gün ile emekli edeceğim deyip üç sene sonra yaş bekleyeceksiniz diyerek kelime oyunu yaparsa, Adalet dibe vurmuşken, Eğitim yaz boz tahtasına dönmüşken, iki emekli maaşının bir ev kirasına yermediği, demokrasi hak ve hukuk’ a güvenin kalmadığı, ülkeye yabancı sermaye gelmediği gibi yerli sermaye’ nin de dışarı kaçtığı bir ortamda birileri CHP’li başkanları halkın gözünde düşürmek için akla hayale gelmeyen yöntemlere baş vurması sonucu iktidar olmayı düşünecek kadar hayatın gerçeklerinden kopmuşsa bir ne haber yaparsak yapalım hepsi boş.

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI 18 MART 2025’DE İPTAL EDİLDİ,BİR GÜN SONRA ŞAFAK OPERASYONU İLE TUTUKLANIP CEZAEVİNE ATILDI,ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA ÇOK SAYIDA FEZLEKE HAZIRLANDI, MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ BAKALIM CHP’YE OY VEREN SEÇMENLER İÇİN NE YAPACAKLAR ?

Hükümet yetkilileri elbette her gün yargıya şu muhalifi tutukla, şuna dava aç, şuna yurt dışı yasağı koyarak ev hapsine çarptır demelerine de gerek yok zaten.

Ancak durumdan vazife çıkaran bazı yargı mensupları ne yaparsak bizi buraya getirenlerin hoşuna gider sorusunu sorup ona göre karar verdikleri zaman işte bugünkü oram gibi bir tablo ile karşı karşıya kalmış oluruz.

Bir örnek İmamoğlu ben Ahmak sözünü yargı mensuplarına karşı değil bana her türlü hakareti yapan devrin iç işleri bakanı Süleyman Soylu için dedim açıklaması yapsa da yargı mensupları hayır bunu bize söyledin diyerek tam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı cezası verdi. Ancak Süleyman Soylu defalarca canlı yayında İBB başkanı İmamoğlu için AHMAK dediği halde kamuoyu hakkında res’en bir dava açıldığını duymadı.

İmamoğlu on binlerce bilirkişi varken benim bütün dosyalarımın aynı bilirkişiye denk gelmesi tesadüf olamaz diyerek eleştir yaptığı için henüz toplantı devam ederken savcılık soruşturma başlatıp dava açtı.

İBB Başkanı sıfatı ile birçok ihale davasında olmaması gerekirken davalara dahil ediliyor.

30 küsür sene önce aldığı diploması iptal edildi. Oysa Hulusi Akar’ın kızı ABD’ de ki biyoloji fakültesinden Tıp Fakültesine geçip yapıp Tıp diploması aldığı, bu geçişin yasalara uygun olmadığına dair açılan davada geçiş usullere uygun olmazsa da burada öğrencinin değil idarenin kusurudur, verilmiş haklar geri alınamaz kararı verilerek alınmış olunan diplomanın iptal edilemeyeceğine karar verdiği medyada yazıldı.

İşte bu tür çifte standartlar yüzünden seçmenin en az % 70’i İmamoğlu ve arkadaşları hakkında verilen cezalara ve açılan davaların hukuki değil siyasi olduğunu düşünüyor.

Sırf rakibinizi devre dışı bırakmak için yapılan siyasi çalışmalar ülkemizde yaşayan vatandaşların yaşam şeklini ve kalitesini kötü şekilde aşağıya düşürdüğünü azıcık düşünen herkes bilir.

Haberimizi güzel bir söz ile bitirelim “Tilki ne kadar tavuk hakları evrensel beyannamesi yayınlasa da herkes asıl gayesinin tavukları yemek olduğunu biliyor ”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)