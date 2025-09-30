Ziyaret kapsamında, Suriye görev gücündeki başarılı çalışmalarının ardından 2. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Mehmet Özeren ile bir araya gelerek, Kolordu faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Turan, ziyareti sırasında askerlerimizin “Mehmetçik” olarak tarih boyunca sürdürdüğü yüksek karakteri ve özellikle Çanakkale ruhunu bugün de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “ordumuzun her ferdinin, bugün de aynı sorumluluk ve fedakârlık bilinci içinde olduğunu, bu şerefli üniformanın hakkını verdiğini, tarih yazan ecdadımıza layık olmaya devam edeceğini” sözlerine ekledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)