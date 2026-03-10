Hele hele İsrail'in 7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'de yaptığı soykırım ile nasıl bir terör estirdiğini herkes biliyorken bugün İsrail’e fırlattığı füzeler ile mazlumların yüreğini soğuturken Halil konakçı gibi her konuda çok ve boş konuşan sosyal medya da çok izlenmek adına saçma sapan konuşmalar yaparak insanları üzüyor.

İran Şiiynmiş sünnileri öldürdü ben sevmiyorum diyerek adeta İsrail terör devletinin istediği tefrikaya düşerek ekmeğine yağ sürmeye çalışması bu kadar da olmaz dedirtti.

İsrail bir bomba ile ahı anda 160 çocuğu paramparça edip şehit ederken bir din adamının tamda siyonistlerin istediği kendine karşı olan toplumları kendi içlerinde birbirine düşürüp o boşluktan faydalanıp hedeflerine ulaşmaya çalışırken Müslüman Ferasetli olur diye bir anlayışa sahip olması gereken bir din adamının sadece siyonistlerin ekmeğine yağ sürmek demek olan İran’ı kötülemenin hiç yeri ve zamanı değil iken gereksiz konuşmalar yaparak İslam kardeşliğini zedelemesi anlaşılır değil.

İran yönetiminin de her devlette olduğu gibi hata günah ve kusurları elbette vardır ve olacaktır da.

Ancak bugün dünyanın başına bela olmuş hak hukuk adalet benim umurumda değil diyen haydut ABD ve Zalim İsrail’e karşı canını dişine takarak bütün mazlum milletler için savaşan İran’ı zayıflatan laflar söylemek Halil Konakçı’ ya düşmez.

Zaten terör devleti İsrail ve işbirlikçisi ABD her gün İran halkını yönetime karşı baş kaldırmaya davet ederken bu zata çıkmış mezhepleri tartışma konusu yaparak bilerek veya bilmeyerek iki zalim devletin ekmeğine yağ sürmekten çekinmiyor.

İran yönetimi sünnilere veya muhaliflere karşı yanlış, eksik ve kötü işler yapmış olabilir.

ABD ve İsrail açık seçik bir şekilde dünyaya diz çöktürmüşüz kimsenin zulmümüze ses çıkaracak takati yok iken biz hayallerimizi engelleyecek herkesi öldürelim dedikleri bir dünyada yaşıyoruz.

Şu an Trump ve Netanyahu açık ve seçik şekilde hak, hukuk adalet umurumuzda değil diyor dünya bize bir şey yapamıyor diyerek Filistin, Beyrut, Suriye, Yemen, Irak, Katar ve son olarak da İran başta olmak üzere her önüne gelini bombalıyor. İlk ke bu ülkeler içinde İran İsrail’in başkenti Telaviv’i vuruyor biri çıkmış böyle bir ortamda İran’ı kötülüyor.

Tahrif edilmiş ve üç beş Haham'ın yazdığı Tevrat'a göre Arz-ı Mevud hayaline erişmek için önüne çıkan her canlıyı öldür diyen bir anlayışa karşı hayat memat mücadelesi veren (Hele hele siyonistlerin İran'da başarılı olduktan sonra sıra Türkiye de dedikleri bir ortamda) İRAN'I kötülemenin zamanı değil.

Halil Konakçı ; Bir çok İslam alimi derki her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylemek senin vazifen değildir. sözünü bilmez misin !...

Halil Konakçı bombalamalar bitmeden İran' ın Şii olmasını öne sürerek dolaylı olarak İsrail ve ABD'ye destek olmaya yeltenirseniz Müslümanlar sizin samimiyetinizden şüpheye düşerler.

Ben İran'a da İsrail'e de dost olmak zorunda değilim diyorsunuz evet değilsin iz kimse size dost olun da demiyor zaten.

Sadece şu aşamada ya susun yada konuştuğunuz sözler mazlumlara faydalı olsun.

İRAN' ın hata günah ve kusurları çok ama İsrail Terör devletinin suçu arşı aştı dünya bir şey diyemiyor 78 yıldır ilk kez İran füzeleri ile İsrail'in Müslümanlara yaşattığı acının zekatı kadar acı yaşatmaya çalışıyor İran’a karşı rezervlerim olsa da Filistin ve Gazze’nin mazlumları için susacağım deyiniz ve susunuz.

Maduro ile ne komsuyuz ne dindaş ama Haydut ABD 'nin kaçırmasını da kınıyorum.

Terör devleti İsrail’ in İran devlet başkanı Ali Hamaney’i şehit etmesi hangi yasaya ve kanuna göre oldu ?

İsrail terör devletinin hangi yasaya hangi kanuna hangi ahlaka göre gidip öldürüyor ? Buna dair ne diyorsunuz sayın konakçı yazında bilelim.

