Platform Zeytinburnu İlk Misafirlerini Ağırladı

Zeytinburnu’nun yeni sosyal buluşma alanı Platform Zeytinburnu, ilk misafirlerini ağırladı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen mekânda düzenlenen ilk iftar programında belediye personeli bir araya geldi.

İLK İFTAR BELEDİYE PERSONELİYLE YAPILDI

İftar programında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçeye kazandırılan yeni mekânın Zeytinburnu’nun sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Arısoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Malumunuz üzere Zeytinburnumuza yeni bir özellik, yeni bir güzellik kattık. İlk iftarı Zeytinburnu Belediyemizin kıymetli personeli, mesai arkadaşlarımızla yapıyoruz. Son 25 yılda Zeytinburnu’nun merkezi tamamen yenilendi. Millet Bahçesi, Kaymakamlık, ZKSM, Emniyet Müdürlüğü, AKDEM, Spor Merkezi, Millet Camii ve Belediye binası son 25 yılda belediyemizin kazandırdığı eserlerdir. Burası da büyük bir ihtiyaçtı. Zeytinburnu’nda böyle düz ayak yemek verilebilecek, toplantı yapılabilecek bir mekân yoktu.”

OTEL PROJESİ YERİNE KAMUSAL ALAN

Başkan Arısoy, Platform Zeytinburnu’nun bulunduğu alanın geçmişte otel yapılması planlanan bir proje olduğunu da hatırlatarak, göreve geldikten sonra bu planın değiştirildiğini ifade etti.

“Burası Zeytinburnu’na hizmet yolculuğumuz başlamadan önce ihalesi yapılmış, turizm imarı verilmiş, ruhsatı hazırlanmış bir yerdi. Otel yapılacak bir alandı. Seçildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımıza burada böyle bir yapının uygun olmayacağını söyledim. Sağ olsun ihaleyi iptal etti. Önce bu arsa belediyemize tahsis edildi. Geçen dönem 1. etap inşaatını yapmıştık. Bu dönem de hepimizin gözleri önünde tamamladık. Allah’a sonsuz şükürler olsun.”

ZEYTİNBURNU’NUN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Zeytinburnu’nda sosyal ve kültürel hayatı canlandıracak önemli projelerden biri olarak görülen Platform Zeytinburnu’nun, davetlerden toplantılara ve çeşitli organizasyonlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Başkan Arısoy konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İnşallah bugünden itibaren Platform Zeytinburnu, hizmet etmekten zevk aldığımız güzel ilçemizin yeni yolculuğunda önemli bir paya sahip olacak.”

Platform Zeytinburnu’nun önümüzdeki dönemde ilçede gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerin önemli adreslerinden biri olması bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)