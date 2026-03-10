VAKIF BAŞKANI AVUKAT AYNI ZAMANDA ESENLER BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AV.ÖMER ÇETİNKAYA GAZETEMİZ ŞUNLARI SÖYLEDİ

Malatya İzollu Vakfı’nın tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına, vakıf üyeleri, mezunlar, bursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İftar Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra kısa bir selamlama konuşması yapan Malatya İzollu Vakfı başkanı Av. Ömer Çetinkaya Gezetemize şunları söyledi;

“Vakfımızı kurduğumuz 1995 yılından bu yana en önem verdiğimiz iki önemli konu oldu. Birincisi kuruluş gayemiz olan yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermek. Diğeri de en geniş katılımlı programımız olan yılda bir kez yaptığımız iftar programlarımızı aksatmadan sürdürüyoruz:

Bu sene iftarımızı Fatih belediyemize ait olan Aharkapı Sosyal tesislerinde yaptık. Buraya bugün kadar vakfımıza hizmet eden başkanlarımız, yönetimleri, bursiyerlerimiz ve bağışçılarımız ile aynı iftar sofralarında bir araya gelmekten çok mutlu ve memnunuz.

İzollu Vakfı geleneksel iftar programımızın mutluluğunu dün akşam hep birlikte idrak ettik. Programımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu olarak hedefimiz her zaman en iyisini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda tüm Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizi, burs veren üyelerimizi, kadın kolları üyelerimizi, mezun bursiyerlerimizi ve öğrencilerimizi tek tek arayarak davet ettik; katılım sayımızı da bu görüşmeler neticesinde öngördük. Ancak bir noktayı eksik hesapladığımızı fark ettik: İzollu Vakfı’nın sıradan bir vakıf değil, binlerce gönüllüsü olan dev bir aile olduğu gerçeği.

Davetlilerimizin büyük bir kısmının programa aileleriyle birlikte katılması, Adnan Bey’in de ifade ettiği gibi muhteşem bir tablonun ortaya çıkmasına vesile oldu. Misafirlerimizin programdan yüzlerinde bir tebessümle ayrılması, işimizi titizlikle yapmamızın en güzel mükafatı oldu.

Elbette yoğunluktan kaynaklanan eksikliklerimiz olmuştur; ancak bu tablo bize İzollu Vakfı’nın artık kabına sığmadığını bir kez daha gösterdi. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl, bu büyük ilgiye layık, daha geniş mekanlarda ve çok daha kapsamlı organizasyonlarda buluşmak için daha sıkı şimdiden çalışacağız.

Gecemize değer katan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyor, kusurumuz olduysa affınızı talep ediyorum.

Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.

VAKFIN KURUCU BAŞKANI VE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANI İŞ İNSANI SANAYİCİ ADNAN BAŞDEMİR’DE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Vakfımızı yaklaşık 30 yıl önce küçük bir ofiste kurulduğunu ve bugün 700 öğrenciye burs veren güçlü bir yapıya ulaştığımızı görünce ne kadar Allah’a şükretsek azdır. Başdemir konuşmasına şöyle deva etti, Vakfımız yalnızca burs vermeyi değil, vatana ve millete hizmet edecek nitelikli insanlar yetiştirmeyi de hedeflediğini vurgulayarak, dayanışma ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi.

VAKFIN SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIĞI İFTAR PROGRAMINA ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA DEĞERLİ VE ANLAMLI YORUMLAR GELDİ …İŞTE BİR KAÇ ÖRNEK YORUM

Mensubu ve mezunu olmaktan şeref duyduğum İzollu Vakfının iftarında adımın ifade edilmesinden onur duydum.

Adnan Abi, Vedat abi ve birçok büyüğümüz bizleri çok iyi yetiştirdiler. Vakıf toplantılarında konuştukları her kelimeyi hafızamda tutar mutlaka üzerinde düşünürdüm, zor zamanlardan gelip bugün ülkenin kaderine yön vermiş İzollulu büyüklerimizle hep o vakıf sayesinde tanıştım.

Bize destek veren, burs veren, emek veren ve asla bırakmayıp hala üzerimizde ellerinin olduğunu bildiğim tüm büyüklerime teşekkür ediyorum Allah razı olsun.

Bugün verilen burslarla okumuş birçok mezun bursiyerlerden biri de benim. Afyon Sinanpaşa Kaymakamı olarak görev yapıyorum, yolu düşen herkesi ağırlamaktan şeref duyarım.

Saygı ve hürmetlerimle Hayırlı Ramazanlar Diliyorum.

Her şey çok güzel şekilde planladığı gibi oldu. Yoğun katılımcılar sayı bilgisini vermedikleri Ailece katılımcılar olunca oturmada bir miktar sayı fazlası oldu O da İzollu’lu kardeşlerimizin gönlü geniştir Programda emeği geçen herkese teşekkürler Allah'a emanet Kadir Karaca.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)