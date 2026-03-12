BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY SELAMLAMA KONUŞMASINDA ERDOĞAN’A, KURUM’A VE AŞKIN BAK’A TEŞEKKÜR ETTİ….

Platform Zeytinburnu’nda yapılan 11 Mart 2026’da yapılan iftar ile resmen ilçe halkının hizmetine açılan mekan da bundan sonra bir çok önemli programa ev sahipliği yapacak. Zeytinburnu belediyesi çalışanı olan Mehmet Portakal’ın yaptığı sunum ile başlayan program Kur’an tilaveti le başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İlk selamlama konuşmasını ev sahibi Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. Arısoy şunları söyledi “Bugün burada bu salonu halkın hizmetine sunmuş isek Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, her daim yanımızda olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımız sayın Murat Kurun’un, Buz Adası, Veliefendi Yüzme havuzu ,Zeytinburnu Spor salonu ve Platform Zeytinburnu’nun yapımında desteğini bizden hiç esirgemeyen Gençlik Ve Spor bakanımız sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a bir kez de sizlerin huzurunuzda teşekkür etmek isterim.

Zeytinburnu halkımızın hizmetine sunduğumuz bu mekanın açılışına ve iftar programında bizi yalnız bırakmayan sayın bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a, Vali yardımcımıza, kaymakamımıza, kurum müdürlerimize, Ak Parti ve MHP ilçe başkanlarımız ile diğer siyasi parti ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN ARISOY'UN AK PARTİ VE MHP İLÇE BAŞKANLARIDEYİP AKABİNDE DİĞER SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARI SÖZÜ MİNİK BİR KRİZE SEBEP OLDU SP. İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK AYRIMCILIK VAR DİYEREK SOLONU TERK ETTİ

Başkan Arısoy’un Ak Parti ve MHP yi ismi ile söylemesinden sonra iftar davetine icabet eden Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Levent Çotuk, İyi Parti İlçe başkanı Hasan Hoşben, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı İsmail Çelebi ve Hüdapar ilçe başkanı Naif Damar ‘ı kast ederek diğer parti ilçe başkanlarına teşekkür etmesi ile Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İş insanı Levent Çotuk Ak Parti ve MHP’nin isminin söylenip davet ettikleri öbür partilerin isminin anons edilmeyip toplu olarak diğer partiler denmesine tepki gösterip protesto amaçlı iftarı terk etti.

Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu ‘da protokol iftarında yaptığı kısa selamlama konuşmada Belediye başkanı Ömer Arısoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

OSMAN AŞKIN BAK ÇIRAKLIĞIM VE SİYASİ BİR ÇOK ÇALIŞMAM DA ZEYTİNBURNUNU TANIDIM…

Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak şunları söyledi “Şu an aramızda kurucu ilçe başkanımız Ahmet Dokumacı, ikinci dönem ilçe başkanımız Bahattin Ünver, üçüncü dönem ilçe başkanız Selami Delibalta ile bir çok siyasi çalışma yaptık. Aramızda Mahalle başkanlarımız, STK temsilcilerimiz ve Zeytinburnu’muzun bir çok değerli şahsiyeti iftarımızda bizimle beraber hepsine teşekkür ederim.

Biz Bakanlık olarak Zeytinburnu’nda bir çok yerin yapımında Ömer başkanımız destek olduk olacağız da. Bugün Kıbrıs’ta olacaktı Ömer başkanın mutlaka burada olmalısın talebini kırmayarak o programımızı ileri bir tarihe erteleyerek burada olmaya gayret ettik.

Bu hizmetlerin yapılması için bizlere imkan sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Hepimiz ülkemiz için, İstanbul için ve Zeytinburnu’nun daha iyi günlere gelebilmesi için hepimiz birlik için de ülkemiz için çalışmak zorundayız diyerek herkesin kadir gecesini ve ramazan bayramını şimdiden kutlayarak sözlerini tamamladı.

