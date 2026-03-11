"Memur-Sen Milletin Zor Zamanlarında Hep Doğru Yerdedir"

Konuşmasına devlet memurlarının "devletin ete kemiğe bürünmüş hali" olduğunu belirterek başlayan Bülent Turan, Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonu Memur-Sen’in başarısına dikkat çekti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bir milyonu aşkın üyeye ulaşmanın büyük bir başarı olduğunu ifade eden Turan, Memur-Sen’in sadece özlük hakları mücadelesi vermediğini; başörtüsü davasından 15 Temmuz’a kadar her demokrasi adımında milletin yanında durduğunu hatırlattı. Bakan Yardımcısı, sivil toplumun güçlenmesinin önemine değinerek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 115 bin derneğe ev sahipliği yaptıklarını ve sivil topluma destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

"Mehmet Akif Bir Rehber ve Tam Bir Münevverdir"

Kültürel çalışmaların kalıcılığına vurgu yapan Bülent Turan, Genç Memur-Sen’in yayınladığı dördüncü eser olan Mehmet Akif Ersoy kitabının tanıtımında, Akif’in Çanakkale Bayramiçli kimliğine özel bir vurgu yaptı. Kendisi de bir Çanakkale evladı olan Turan, Akif’in sadece bir milli marş yazarı değil; mütevazı hayatı, şahsiyeti ve fikirleriyle tam bir aydın (münevver) olduğunu dile getirdi.

Turan, Akif’in modern sendikacılığın temellerini atan eserleri olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Akif’in Safahat’ındaki 'Küfe' ve 'Geçinme Belası' gibi eserleri aslında bugünkü sendikacılığın, hak savunuculuğunun en tatlı örnekleridir. Gençlerimizin sosyal medyada suni rol modeller aramasına gerek yok; Akif, vatan sevdası ve mümin duruşuyla önümüzde duran en büyük rehberdir."

Ortadoğu’daki Savaşlar ve İslam Dünyasına "Ayna" Çağrısı

Dünya gündemindeki sıcak gelişmelere ve özellikle Basra Körfezi'ndeki askeri yığınaklara dikkat çeken Bülent Turan, Batı dünyasının çifte standardını eleştirdi. Yıllar önce "nükleer silah var" diyerek Irak’ı yerle bir edenlerin, bugün de İran’a yönelik benzer saldırgan tutumlar takındığını belirten Turan, "Ben kızdım, bombalarım kafası hangi hukukun karşılığıdır?" diyerek tepki gösterdi.

İslam dünyasının içine düştüğü durumdan kurtulması için sanayi, teknoloji ve birliktelik vurgusu yapan Turan, "Gazze ve Filistin meselesi sadece son üç yılın değil, 70 yıllık bir yara. İslam dünyası bu gücüyle, nüfusuyla, kaynaklarıyla neden bu sorunu çözememiş? Önce kendimize bakmalı, aynaya bakmalı ve güçlenmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye Bir Medeniyet ve Liderlik Ülkesidir"

Türkiye’nin jeostratejik önemini "Ankara merkezli 4 saatlik bir uçuşla 67 ülkeye ulaşılabiliyor" örneğiyle anlatan Turan, ülkenin sadece ekonomik rakamlarla değil, tarihi ve medeniyet mirasıyla büyük olduğunu söyledi. İngiltere ve Japonya kıyaslaması yapan Turan, liderliğin sadece maddi imkanlarla değil, tarihdaşlık ve hatıra ile ilgili olduğunu belirtti.

Turan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye ayağa kalktığında sadece bu topraklar değil, koca bir bölge ayağa kalkar. 86 milyon el ele vererek, Anadolu güneşi altında bu zor günleri aşacak ve dünyanın temellerini değiştireceğiz."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)